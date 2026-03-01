ETV Bharat / bharat

ईरानी हमले के बीच कतर में फंसा रोहतक का मरीन इंजीनियर, परिजनों ने भारत वापस लाने की लगाई गुहार

कतर से रोहतक में अपने परिवार से बात करता मरीन इंजीनियर सुरेंद्र ( Etv Bharat )

रोहतकः इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है. इसके जवाब में कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने हमला कर दिया है. इसकी चपेट में कतर का दोहा भी आ गया है. हमले के बाद कतर सरकार ने देश में इमरजेंसी घोषित करते देशी के सभी नागरिकों और विदेशी कामगारों को अपने घरों या होटलों में रहने के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसी बीच रोहतक निवासी पेशे से मरीन इंजीनियर सुरेंद्र सहित कई भारतीय वहां फंस गए हैं. अगले आदेश तक कतर ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है. मिसाइल से हमले के बाद का वीडियो बनाया : सुरेंद्र ने अपने दोस्तों के साथ कतर के ताजा हालातों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाले हैं. कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वायरल वीडियो में मिसाइल से हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिख रहा है. इसी बीच रोहतक में सुरेंद्र के परिजन काफी डरे हुए हैं. परिवार को लोगों ने कूटनीतिक पहल कर सुरेंद्र को सुरक्षित भारत वापस लाने की गुहार लगाई है. सुरेंद्र ने वीडियो कॉल कर अपने परिजनों को अभी सुरक्षित होने और वहां के ताजा हालातों के बारे में जानकारी दी है. कतर में फंसे सुरेंद्र अपने परिवार से बात करते हुए (Etv Bharat) इमरजेंसी का अलर्ट आया : दरअसल मायना गांव के सुरेंद्र उर्फ काला ने वीडियो में दावा किया है कि उनके साथ कई भारतीय युवक मौजूद हैं जो हरियाणा सहित भारत के अलग-अलग हिस्सों के रहने वाले हैं. सुरेंद्र ने बताया कि वे लोग कतर में अमेरिकी एयर बेस के पास ही थे. हमले के बाद एयरबेस के आसपास के इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है. अभी तक हमले का केंद्र अमेरिकी सैन्य ठिकाना ही है. वहां मौजूद सभी लोगों के मोबाइल पर हमले के चलते इमरजेंसी का अलर्ट आया है. आगे क्या होगा, इसे लेकर वे आशंकित हैं.