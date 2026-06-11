सिर के ऊपर से गुजरती थी मिसाइल और ड्रोन, तनाव में 3 महीने जहाज पर बीते, होर्मुज बंद, रास्ते में बिछी समुद्री माइंस
''डर और घबराहट को दूर करने के लिए जहाज पर मौजूद लोग खुद को काम में उलझाए रखते थे.'' रायपुर से भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 11, 2026 at 5:16 PM IST
रायपुर: पश्चिम एशिया तनाव और ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच होमुर्ज में रायपुर के रुद्रांश चौबे 3 महीने तक फंसे रहे. स्टेट ऑफ़ होमुर्ज़ ईरान ने अपने तरीके से बंद कर रखा है, जबकि अमेरिका ने दूसरी तरह अपनी पहरेदारी लगा रखी है. ऐसे में वहां का आवागमन पूरी तरह रुका हुआ है. जो लोग स्टेट ऑफ होमुर्ज़ को पार कर रहे ,थे इस लड़ाई के दौरान वह वहीं फंस गए.
रायपुर के रहने वाले कार्गो शिप असिस्टेंट कैप्टन और चीफ ऑफिसर रुद्रांश चौबे कतर से यूरिया की जहाज लेकर चले थे और लड़ाई के बीच होमुर्ज़ फंस गए. लगातार 3 महीने तक वहीं फंसे रहे. रुद्रांश ने बताया कि इस दौरान वहां का मंजर काफी भयानक था, सिर के ऊपर से मिसाइल और ड्रोन जाते थे, जिसके बीच 3 महीने का समय उन्होंने वहां पर बिताया.
10 जून को भारत और उसके बाद अपने घर लौटे कार्गो शिप असिस्टेंट कैप्टन और चीफ ऑफिसर रुद्रांश चौबे ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि स्थिति अभी भी नाजुक है, जहाज अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, वहां से निकलने की अनुमति नहीं है. क्योंकि एक तरफ ईरान की नेवल आर्मी है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है. ऐसे में वहां से आने-जाने की रोक पूरी तरह लगी हुई है.
सवाल: जब आप जहाज लेकर चले उसके बाद स्थितियां कैसी बनीं, जरा विस्तार से बताएं ?
जवाब: जब हम स्टेट ऑफ होमुर्ज़ को पार कर जा रहे थे तब ना तो युद्ध की कोई स्थिति थी और न ही कोई युद्ध जैसे हालात थे. लेकिन जब हम लोग अपना कार्गो डिस्चार्ज करके वापस कार्गो लोड कर रहे थे यह समय फरवरी 2026 के अंत का वक्त था, तब तक ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध डेवलप हो रहा था. ऐसी जानकारी हम लोगों को मिली. उसके बाद हमें ईरान कोस्ट गार्ड का मैसेज आया कि स्टेट ऑफ होमुर्ज़ बंद कर दिया गया है. अगले आदेश तक के लिए यह बंद है, ये बताया गया. इसके बाद हम हम लोग वहीं पर रुक गए. आगे क्या करना है इसको लेकर कोई साफ स्थिति नही थी. न तो हमें पता था और ना ही कंपनी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे. हम लोग कार्गो लेकर इधर-उधर थोड़ा भटके. तीन महीने तक हम लोग समुद्र और युद्ध के बीच फंसे रहे.
सवाल: रास्ता बंद कर दिया तो आगे आप जा नहीं सकते थे, स्थितियां कैसी थी ?
जवाब: शुरुआती दौर की बात करें तो मिसाइल और ड्रोन्स हमारे सिर के ऊपर से जा रहे थे. हमारे ऊपर से फाइटर जेट भी उड़ रहे थे. कहीं न कहीं यह युद्ध काफी हद तक बढ़ चुका था. हमने कभी ऐसे हालात और मंजर देखे नहीं थे, हमारे क्रू मेंबर के लिए तो ये अनहोनी जैसा था. इस हालात से हम कैसे निपटें इसको लेकर हम लोग काफी सतर्क थे. हम लोगों के ऊपर इसका तनाव न रहे इसको लेकर हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा. हम लोगों ने खुद को काम में इन्गेज रखा ताकि दबाव न बढ़े. उसके साथ ही जो तमाम एजेंसियां थीं उनके भी मैसेज हमें प्राप्त होते थे, जिसको हम लोगों ने फॉलो किया और इसको हम लोगों ने पूरा किया.
सवाल: जहां आपकी जहाज खड़ी थी वहां किस तरह की स्थिति थी. क्या वहां के लोग आकर अनाउंस करते थे या सेना द्वारा कोई जानकारी दी जाती थी ?
जवाब: मैं बताना चाहूंगा की सबसे पहले एक इंटरनेशनल बारगेनिंग फंड होता है. उसकी हमेशा जहाज पर एक गाइडलाइन आती है कि आपको किस एरिया में सेल करना है, किस एरिया में आपको सेल नहीं करना है. जो अपनी कंट्री के कोस्ट गार्ड होते हैं, जो अपनी कंट्री की नेवी होती है वह भी रेडियो सेट पर कोई न कोई मैसेज देते रहते हैं. जिस एरिया में नहीं रहना उस एरिया से दूर रहें इसकी भी सूचना दी जाती है. अभी हमारी तरफ से फोन में भी अलर्ट आना शुरू हुआ था. भारत के तरफ से भी यह जानकारी दी जाती थी कि अगर कोई मिसाइल का अटैक हो रहा तो उससे हम कैसे बचें या फिर अपनी जो भी सॉफ्टी प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करें.
सवाल: कुछ दिन पहले होमुर्ज़ में एक भारतीय जहाज भी हमले का शिकार हुई, आप कितने दूर थे और वहां पर कितने और जहाज मौजूद रहे ?
जवाब: हम लोग दुबई पोर्ट के एंट्रेंस पर थे, वहां ऑलमोस्ट 350600 से ज्यादा जहाज हैं जो वहां पर खड़े हैं. सभी जहाज और क्रू मेंबर लड़ाई के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं. दुबई से होर्मुज की दूरी लगभग एक दिन की है, होर्मुज में कुछ भी होता है तो उसकी सूचना वहां पर खड़े जहाजों को रेडियो मैसेज के जरिए दी जाती है.
सवाल: जो जहाज वहां खड़ी हैं वह सिर्फ भारत की हैं या फिर दूसरे देशों की भी हैं, क्या स्थिति है वहां पर अभी ?
जवाब: भारत सहित बाकी कंट्री के जहाज भी वहां पर लंगर डाले खड़े हैं. वहां पर सिर्फ ट्रंकर ही नहीं हैं, करियर भी हैं, कंटेनर्स भी हैं. हर प्रकार के जहाज वहां पर खड़े हैं, सभी युद्ध खत्म होने और वहां से निकलने की राह देख रहे हैं.
सवाल: भारत सरकार की तरफ से कोई सहायता आप लोगों को इस बीच पहुंचाई गई ?
जवाब: भारत सरकार हमारे साथ कनेक्ट थी. ईमेल और दूसरे माध्यमों से हमें लगातार सूचना दी जाती थी. उन्होंने हमें एक तरह का हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा था. किसी भी सेलर को अगर किसी तरह की कोई परेशानी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो डीजी शिपिंग के माध्यम से अपनी समस्या बता सकता है.
सवाल: आप जितने दिन वहां पर फंसे रहे उतने दिन मिसाइल और ड्रोन अटैक का खतरा बना रहा, कैसे काटे आप लोगों ने वहां पर इतने दिन ?
जवाब: मेरे कप्तान और मेरे सीनियर ने हमें बताया कि अगर मिसाइल और ड्रोन के अटैक से डर लग रहा है, तो सबसे बढ़िया है कि आप दूसरे का काम करिए. इसका फायदा ये होगा कि आप काम में फंसे रहेंगे ओर डर की भावना से भी दूर रहेंगे. आप काम के दौरान ये भूल जाएंगे कि आपके ऊपर से मिसाइल और ड्रोन गुजर रहे हैं. कुल मिलाकर हमें काम में इन्गेज रखा जाता था. बीच-बीच में घर वालों से भी बातचीत होती रहती थी. घर वाले यहां के हालात को लेकिर चिंतित और परेशान रहा करते थे. मैं उन लोगों को बताता रहता था कि अभी यहां के कैसे हालात हैं और क्या स्थिति बन रही है. घर वाले हमारी सलामती के लिए लगातार दुआ करते रहते थे.
सवाल: अभी आपके जहाज की क्या स्थिति है ?
जवाब: अभी भी हमारा जहाज वहीं पर फंसा है, क्योंकि क्रू मेंबर्स चेंज किए गए हैं और क्रू चेंज की फैसिलिटी होती है. छोटी-छोटी बोटों के जरिए हमें वहां से एक्सचेंज किया गया.
सवाल: जिस तरह की स्थितियां बनी हैं लगता नहीं है कि युद्ध इतनी जल्दी खत्म होगा, आप क्या लेकर आ रहे थे जहाज में.
जवाब: हम अपनी जहाज में यूरिया लेकर आ रहे थे. यदि वह रास्ता खोला जाता है तो कितना वक्त लगेगा भारत पहुंचने में आपकी जहाज को वह देखेगा उसके बाद ही कोई निर्णय लेगा. क्योंकि कोई जहाज अगर एकदम से पार होती है, उसके बाद ही यह देखना होगा की हालत क्या है. क्योंकि अभी हम लोगों ने हाल के दिनों में देखा है की बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर हो रहा है. ईरान ने अपनी कुछ पॉलिसी लाई है, US ने अपनी कुछ पॉलिसी लाई है. उसके कारण कोई जहाज प्रभावित न हो इसलिए हमारी कंपनी और हमारे कप्तान विचार कर रहे हैं और हालात के हिसाब से फैसला करेंगे. हालात अच्छे रहे तो सेफली हजार को पार करेंगे. समुद्री रास्तों में माइंस बिछी हुई है इसलिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता है.
सवाल: एक जानकारी यह दी जा रही थी कि जो तेल लेकर पार होने वाले जहाज हैं, उनके लिए एक अलग कॉरिडोर दिया जा सकता है. क्या ऐसी कोई स्थिति वहां है ?
जवाब: देखिए स्टेट ऑफ़ होमुर्ज़ ईरान और ओमान के जूरिडिक्शन में आता है. ऊपरी साइड में अगर हम देखें तो ईरान का दबदबा है और नीचे साइड में ओमान का दबदबा है. लेकिन अभी फिलहाल ईरान और US दोनों का ब्लॉकेज है. अभी तो फिलहाल दोनों रास्ते से निकलना मुश्किल है. वहां से कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है. गल्फ में जाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है स्टेट ऑफ होमुर्ज़, तेल और दूसरे आवागमन में अभी दिक्कतें रहेगी.
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