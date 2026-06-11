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सिर के ऊपर से गुजरती थी मिसाइल और ड्रोन, तनाव में 3 महीने जहाज पर बीते, होर्मुज बंद, रास्ते में बिछी समुद्री माइंस

होर्मुज से लौटा छत्तीसगढ़ का रुद्रांश ( ETV Bharat )