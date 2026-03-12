ETV Bharat / bharat

ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी: सूत्र

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया संकट के चलते होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले फ्यूल सप्लाई रूट पर दबाव बढ़ रहा है. एएनआई सूत्रों ने बताया कि ईरानी अधिकारियों ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से गुजरने देने का फैसला किया है, जहां अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमला करने के बाद से समुद्री ट्रैफिक लगभग बंद हो गया है. इससे पहले ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) नेवल फोर्स के कमांडर ने कहा था कि रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की मंजूरी लेनी होगी, नहीं तो, वे ईरानी हमलों का निशाना बन सकते हैं. रियर एडमिरल अलीरेजा तांगसिरी ने कहा कि ईरान की चेतावनियों को नजरअंदाज करने वाले दो जहाजों को बुधवार को स्ट्रेट में निशाना बनाया गया. 'क्या जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकलने का भरोसा दिया गया था? यह एक्सप्रेस रोम और मयूरी नारी जहाजों के क्रू से पूछा जाना चाहिए, जिन्होंने आज, खोखले वादों पर भरोसा करके, चेतावनियों को नजरअंदाज किया और स्ट्रेट पार करने का इरादा किया, लेकिन पकड़े गए. कोई भी जहाज जो गुजरना चाहता है उसे ईरान से इजाजत लेनी होगी.' ईरानी जनरल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा. ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने पर अपनी रोक और बढ़ा दी है और तेहरान ने कहा है कि जो जहाज अमेरिका और इजराइल के हितों की पूर्ति नहीं करते, वे स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं. ईरानी तट को ओमान से अलग करने वाले पतले चैनल से रोजाना 20 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है.