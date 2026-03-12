ETV Bharat / bharat

ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी: सूत्र

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. ईरान ने भारतीय जहाजों को होर्मुज से जाने की स्वीकृति दी है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 12, 2026 at 12:29 PM IST

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया संकट के चलते होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले फ्यूल सप्लाई रूट पर दबाव बढ़ रहा है. एएनआई सूत्रों ने बताया कि ईरानी अधिकारियों ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से गुजरने देने का फैसला किया है, जहां अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमला करने के बाद से समुद्री ट्रैफिक लगभग बंद हो गया है.

इससे पहले ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) नेवल फोर्स के कमांडर ने कहा था कि रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की मंजूरी लेनी होगी, नहीं तो, वे ईरानी हमलों का निशाना बन सकते हैं.

रियर एडमिरल अलीरेजा तांगसिरी ने कहा कि ईरान की चेतावनियों को नजरअंदाज करने वाले दो जहाजों को बुधवार को स्ट्रेट में निशाना बनाया गया. 'क्या जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकलने का भरोसा दिया गया था? यह एक्सप्रेस रोम और मयूरी नारी जहाजों के क्रू से पूछा जाना चाहिए, जिन्होंने आज, खोखले वादों पर भरोसा करके, चेतावनियों को नजरअंदाज किया और स्ट्रेट पार करने का इरादा किया, लेकिन पकड़े गए. कोई भी जहाज जो गुजरना चाहता है उसे ईरान से इजाजत लेनी होगी.' ईरानी जनरल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा.

ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने पर अपनी रोक और बढ़ा दी है और तेहरान ने कहा है कि जो जहाज अमेरिका और इजराइल के हितों की पूर्ति नहीं करते, वे स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं. ईरानी तट को ओमान से अलग करने वाले पतले चैनल से रोजाना 20 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है.

यह मात्रा दुनिया भर में तेल की खपत का लगभग पाँचवाँ हिस्सा और समुद्र से होने वाले सभी तेल व्यापार का लगभग एक चौथाई है. दुनिया की लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक बड़ा हिस्सा भी इसी रास्ते से गुजरता है. जब यह बहाव थोड़ी देर के लिए भी रुकता है, तो इसका असर दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट, सप्लाई चेन और घरेलू बजट पर पड़ता है.

इस बीच भारत के शिपिंग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अभी, फारस की खाड़ी इलाके में 28 भारतीय झंडे वाले जहाज चल रहे हैं. इनमें से 24 जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में हैं, जिनमें 677 भारतीय नाविक हैं, जबकि चार जहाज जलडमरूमध्य के पूर्व में हैं, जिनमें 101 भारतीय नाविक सवार हैं.

मंत्रालय ने कहा कि उनकी सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है. 28 फरवरी 2026 से मंत्रालय और शिपिंग महानिदेशालय में 24 घंटे एक कंट्रोल रूम चल रहा है, जो घटनाक्रम पर नजर रखता है और मदद को कोऑर्डिनेट करता है.

अधिकारी, जहाज के मैनेजर और भर्ती एजेंसियां ​​भारतीय दूतावासों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और जहां भी जरूरत हो, उन्हें मदद दी जा सके.

मंत्रालय ने कहा कि वह फारस की खाड़ी इलाके में बदलते समुद्री हालात पर करीब से नजर रख रहा है, जिसमें भारतीय नाविकों और भारतीय झंडे वाले जहाजों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है. मंत्रालय ने आगे कहा कि सरकार भारतीय नाविकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने और भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

