आज होगा IPS वाई पूरन का पोस्टमार्टम, CJM कोर्ट में मामला जाने के बाद परिवार ने दी अनुमति

IPS Y Pooran Post Mortem: आज 9वें दिन आईपीएस वाई पूरन का पोस्टमार्टम होगा. शाम तक उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 15, 2025 at 9:16 AM IST

चंडीगढ़: आज आईपीएस वाई पूरन का पोस्टमार्टम होगा. जिसके बाद आज शाम को ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा. मंगलवार शाम वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने याचिका लगाई थी. जिसमें उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार को शव का पोस्टमार्टम करने की सहमति देने की हिदायत देने की अपील की गई थी.

चंडीगढ़ पुलिस ने CJM कोर्ट में लगाई थी याचिका: CJM कोर्ट ने IAS अमनीत कुमार को बुधवार यानी आज अपना जवाब फाइल करने के निर्देश दिए थे. अब वाई पूरन के परिजनों ने उनके पोस्टमार्टम की अनुमति दे दी है. अमनीत पी कुमार और एसआईटी चंडीगढ़ पीजीआई पहुंच चुकी है.

अमनीत पी कुमार ने क्या कहा? "यूटी पुलिस द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच करने के आश्वासन और हरियाणा सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए, मैंने स्वर्गीय श्री वाई पूरन कुमार, आईपीएस का पोस्टमार्टम कराने की सहमति दे दी है. समय पर पोस्टमार्टम के साक्ष्यगत महत्व और न्याय के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, मैंने इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, गठित चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा, एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की उपस्थिति में, एक मजिस्ट्रेट की देखरेख में, और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के साथ कराने पर सहमति व्यक्त की है."

'सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया जाएगा': "मुझे न्यायपालिका और पुलिस अधिकारियों पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जांच पेशेवर, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से की जाएगी, ताकि कानून के अनुसार सच्चाई सामने आ सके. जांच दल को मेरा पूरा सहयोग मिलता रहेगा ताकि प्रक्रिया में तेजी आए और जल्द से जल्द न्याय मिले. जांच जारी रहने के मद्देनजर, इस समय कोई और सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया जाएगा और मैं मीडिया से अनुरोध करती हूं कि वो मामले की संवेदनशीलता का सम्मान करें.

वाई पूरन कुमार के सुसाइड का आज 9वां दिन: बता दें कि हरियाणा के सीनियर IPS वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस का आज 9वां दिन है. रोहतक में सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्टेड IG वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट और एक पेज की वसीयत छोड़ी. सुसाइड नोट में उन्होंने हरियाणा के तत्कालीन DGP शत्रुजीत कपूर और तत्कालीन रोहतक SP नरेंद्र बिजारणिया समेत 15 मौजूदा और पूर्व अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं.

पोस्टमार्टम के लिए चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचा परिवार: वाई पूरन की पत्नी अमनीत पी कुमार ने मांग की थी कि हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी समेत सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. तभी वो पोस्टमार्टम की अनुमति देगी. 8 दिन तक बैठकों का दौर जारी रहा. जिसके बाद वाई पूरन के परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए अनुमति दे दी है.

