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जानें IPRS अधिकार और कॉलर ट्यून्स रॉयल्टी के बारे में...

आईपीआरएस अधिकार और कॉलर ट्यून्स रॉयल्टी के बारे में हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी अहम आदेश दिया है.

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जानें IPRS अधिकार और कॉलर ट्यून्स रॉयल्टी के बारे में. (@airnewsalerts)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 4:59 PM IST

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हैदराबाद : आईपीआरएस (इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड) और कॉलर ट्यून्स/रिंगटोन से संबंधित रॉयल्टी के मामले में, विशेष रूप से दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए, कॉपीराइट नियमों के तहत कड़े प्रावधान हैं.

इसी क्रम में कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के ऑर्डर को बरकरार रखते हुए वोडाफोन आइडिया की अपील खारिज कर दी.

भारत के म्यूजिक और कॉपीराइट इकोसिस्टम के लिए एक बड़े फैसले में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के साथ अपने लंबे समय से चल रहे कॉपीराइट विवाद में द इंडियन परफ़ॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड (IPRS) को एक बड़ी जीत दिलाई है, जिससे गीतकारों, संगीतकारों और म्यूज़िक बनाने वालों के रॉयल्टी और लाइसेंसिंग अधिकार मज़बूत हुए हैं.

जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी ने 8 मई, 2026 को वोडाफोन आइडिया की अपील खारिज कर दी. आदेश के तहत कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को 30 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया.

कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय

कोर्ट ने कहा कि जब भी साहित्यिक और संगीत से जुड़े कामों को कमर्शियली जनता तक पहुंचाया जाता है, तो आईपीआरएस से अलग लाइसेंस लेना ज़रूरी है, भले ही वे काम साउंड रिकॉर्डिंग में अंतर्निहित हों. फैसले में यह साफ किया गया है कि यह छूट सिर्फ सिनेमा हॉल में दिखाई जाने वाली सिनेमैटोग्राफ फ़िल्मों के मामले में ही लागू होगी.

कोर्ट ने लेखकों और संगीतकारों के अधिकारों की पुष्टि की- हाई कोर्ट ने कहा कि भारत के कॉपीराइट एक्ट में 2012 के बदलावों ने साहित्यिक और म्यूजिकल कामों को कंट्रोल करने वाले अधिकार ढांचा को पूरी तरह से बदल दिया है.

बेंच ने माना कि लेखक, गीतकार और संगीतकार अपनी रचनाओं पर स्वतंत्र अधिकार रखते हैं और आईपीआरएस के जरिए रॉयल्टी पाने के हकदार हैं. कोर्ट ने कहा कि कोई भी एग्रीमेंट या लाइसेंस जो इन कानूनी सुरक्षा की अवहेलना करने की कोशिश करता है, वह कानून के तहत अमान्य होगा.

फैसले में इस बात पर भी जोर दिया गया कि म्यूजिक लेबल और साउंड रिकॉर्डिंग के मालिक ऐसे लाइसेंस जारी नहीं कर सकते जो क्रिएटर्स की ओर से आईपीआरएस द्वारा मैनेज किए गए अधिकारों के खिलाफ हों.

इस डेवलपमेंट को भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए हाल के सालों में सबसे जरूरी कॉपीराइट फैसलों में से एक माना जा रहा है, खासकर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल म्यूज़िक यूज़र्स के मामले में.

इस फैसले से म्यूज़िक के कमर्शियल यूज़र्स को भी म्यूज़िक के कमर्शियल यूज़र्स को मजबूती मिली है. कानूनी और इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि यह फैसला स्ट्रीमिंग, टेलीकॉम इंटीग्रेशन, शॉर्ट-वीडियो प्लेटफॉर्म और कमर्शियल म्यूजिक कंजम्प्शन के जरिए बढ़ती डिजिटल म्यूजिक इकॉनमी में लेखकों, कंपोजर और कॉपीराइट सोसायटी की मोलभाव करने की ताकत को मज़बूत करता है.

आईपीआरएस जागरूकता और कम्प्लायंस को प्राथमिकता देता है, इसलिए जब कमर्शियल यूजर वैलिड लाइसेंस लेने से मना करते हैं तो कानूनी कार्रवाई ज़रूरी हो जाती है.

इस फैसले का भारत के मीडिया, टेलीकॉम, स्ट्रीमिंग और मनोरंजन इंडस्ट्री पर दूरगामी असर पड़ने की उम्मीद है, जहां म्यूजिक लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. यह फैसला कॉपीराइट अनुपालन और रॉयल्टी ट्रांसपेरेंसी के बढ़ते महत्व को भी मज़बूत करता है, क्योंकि भारत की क्रिएटर इकॉनमी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर तेज़ी से फैल रही है.

कमर्शियल म्यूजिक यूजर के तौर पर म्यूजिक लाइसेंसिंग : बिना सही लाइसेंस के पब्लिक में म्यूजिक बजाने या ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीम करने से कानूनी दिक्कतें और भारी जुर्माना लग सकता है. आईपीआरएस एक गैर-लाभकारी निकाय है जो म्यूजिक के लेखकों, कंपोजर्स और पब्लिशर्स का प्रतिनिनिधित्व करती है. यह पक्का करती है कि म्यूजिक के असली मालिकों को उनके क्रिएटिव काम के लिए वह रॉयल्टी मिले जिसके वे हकदार हैं.

आईपीआरएस लाइसेंस लेकर कोई भी कानूनी नतीजों की चिंता किए बिना कानूनी तौर पर कमर्शियल म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकता है. आईपीआरएस एक “लाइसेंस” जारी करता है, जो असल में एक लिखित अनुमति/प्राधिकार है जो यूजर को आईपीआरएसकी लिस्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है.

आईपीआरएस लाइसेंस अक्सर मामूली सालाना या दूसरी फीस के लिए एक ब्लैंकेट लाइसेंस होता है, जो मालिक को कॉपीराइट एक्ट 1957 के नियमों का पालन करने की इजाजत देता है.

कॉलर ट्यून रॉयल्टी मुद्दे के बारे में सब कुछ

म्यूजिक लाइसेंस क्यों जरूरी है?
आईपीआरएस लाइसेंस से जमा हुआ पैसा गीतकारों, संगीतकारों और प्रकाशकों को रॉयल्टी के रूप में दिया जाता है, जो अपनी जिंदगी ऐसा संगीत बनाने में लगाते हैं जिसका हम सभी आनंद लेते हैं. भारत और दुनिया के अलग-अलग म्यूजिकल कलेक्शन के म्यूजिकल कामों को कवर करें. ये हर किसी की म्यूजिक सुनने की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं. म्यूजिकल कामों में परफ़ॉर्मिंग और कुछ रिप्रोडक्शन राइट्स पाना आसान और सस्ता बनाएं. पक्का करें कि गीतकारों, कंपोजर्स और म्यूजिक पब्लिशर्स को उनके काम के लिए सही पेमेंट मिले.

लाइसेंस लेने की जरूरत किसे है?
सभी जगहों पर जहां पब्लिकली म्यूजिक बजाया जाता है, वहां आईपीआरएस लाइसेंस की जरूरत होती है. इनमें शामिल हैं. गेमिंग आर्केड, मनोरंजनकारी उद्यान, मल्टीप्लेक्स, शोरूम, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑफिस स्पेस, मॉल और रिटेल आउटलेट. लाइव इवेंट्स, कॉन्सर्ट, म्यूज़िक फेस्टिवल, अवॉर्ड सेरेमनी, और रिकॉर्डेड म्यूज़िक या लाइव म्यूज़िक परफॉर्मेंस के साथ अलग-अलग रोडशो. पब और डिस्को, क्लब, रेस्टोरेंट, बार, कैफे, लाउंज, ऑफिस कैंटीन, खाने की जगहें, और ऐसी ही जगहें जहां लाइव या रिकॉर्डेड म्यूज़िक बजता है.

स्टेडियम, स्पोर्टिंग एरीना और स्पोर्ट इवेंट ऑर्गनाइज़र, इवेंट के दौरान लाइव या रिकॉर्डेड म्यूज़िक बजाते हैं. एयरक्राफ्ट, क्रूज़ लाइनर, रेलवे, और कमर्शियल मोटर व्हीकल के साथ-साथ वेटिंग रूम और ट्रैवल लाउंज भी. डीजे जो अलग-अलग इवेंट और जगहों पर पब्लिक में बजाने के लिए म्यूज़िक स्टोर करते हैं. जिम, सैलून, पार्लर और दूसरी सर्विस वाली जगहों पर संगीत बज रहा है. होटल, गेस्ट हाउस, मोटल, या किसी भी दूसरे बोर्डिंग और लॉजिंग की जगह पर, मेहमानों के मनोरंजन के लिए एम्बिएंट या लाइव म्यूज़िक बजाना. कमर्शियल बैंक्वेट और ऑडिटोरियम जो म्यूज़िक का इस्तेमाल करके इवेंट होस्ट करते हैं. बैंड परफॉर्मेंस के लिए म्यूज़िक लाइसेंस, साथ ही टेलीविज़न और रेडियो पर म्यूज़िक ब्रॉडकास्टिंग. ऑनलाइन म्यूज़िक स्ट्रीमिंग के लिए म्यूज़िक लाइसेंस, इंटरएक्टिव और गैर-इंटरैक्टिव दोनों. कॉलर रिंगबैक ट्यून के लिए म्यूज़िक लाइसेंस.

आपकी जगह पर परफॉर्म करने वाले सिंगर्स के लिए म्यूज़िक लाइसेंस, कमर्शियल टेलीविजन पर साउंड या म्यूज़िक का इस्तेमाल, विज्ञापन, वगैरह.

आईपीआरएस के बारे में: इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड (IPRS) एक सरकारी ऑथराइज़्ड कॉपीराइट सोसाइटी है और कॉपीराइट एक्ट, 1957 के तहत रजिस्टर्ड एक गैर-लाभकारी संगठन है. हम समझते हैं कि कॉपीराइट कानूनों की मुश्किल दुनिया में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम आपके लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यहां हैं. एक कॉपीराइट सोसायटी के तौर पर, हम म्यूज़िक यूज़र्स को कानूनी तौर पर म्यूज़िक चलाने में मदद करते हैं, साथ ही यह भी पक्का करते हैं कि लेखकों, कंपोज़र्स और पब्लिशर्स को उनके बनाए म्यूज़िक के लिए सही पेमेंट मिले.

कॉलर ट्यून क्या है? कॉलर ट्यून या रिंग बैक टोन व्यक्तिगत सर्विस, स्टैंडर्ड रिंगिंग साउंड को गाने, म्यूज़िक या ऑडियो क्लिप डायलॉग से बदलने देती है. कॉलर जवाब का इंतजार करते हुए सुनता है, सब्सक्रिप्शन सर्विस जिसे पाने वाले स्टाइल या पर्सनैलिटी के हिसाब से मैनेज करते हैं.

भारत में कॉलर ट्यून के ग्राहक: कॉलर ट्यून, या कॉलर रिंग बैक टोन (CRBT), भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए एक महत्वपूर्ण वैल्यू-एडेड सर्विस (VAS) रही है, जो लाखों यूजर्स को सर्विस देती है.

हालांकि यह पहले से पॉपुलर है, लेकिन मार्केट पेड सब्सक्रिप्शन से बदलकर, कुछ मामलों में, फ्री, ऐप-ड्रिवन मॉडल बन गया है.

टेल्को पर कॉलर ट्यून ऑर्डर का असर

ऑपरेशनल और टेक्निकल लोड: टेलीकॉम कंपनियों को खास मैसेज चलाने के लिए ऑर्डर, जैसे कि 30-सेकंड की कोविड-19 घोषणा या साइबरक्राइम की चेतावनी, ऑपरेटरों को सभी सब्सक्राइबर के लिए प्री-कॉल नोटिफिकेशन शामिल करने के लिए मजबूर करते हैं. इन मैसेज को कुछ समय के लिए रोज़ाना 8-10 बार चलाना ज़रूरी है.

फ्री सर्विसेज़ के कारण राजस्व में गिरावट: जरूरी जागरूकता संदेश ने प्रीमियम, पर्सनलाइज़्ड रिंगबैक टोन (CRBT) की जगह ले ली है.

पुराने डेटा से पता चलता है कि जब ज़रूरी टोन एक्टिव होते हैं, तो यूज़र्स में काफ़ी कमी आती है, जिससे हाई-मार्जिन वीएएस (वैल्यू-एडेड सर्विस) राजस्व कम हो जाता है.

ग्राहक प्रतिक्रिया संतुष्टि: जबरदस्ती टोन बजाने से "मैसेज फटीग" और यूज़र फ्रस्ट्रेशन हो गया है, खासकर जब उन्हें स्किप नहीं किया जा सकता, जिससे शिकायतें होती हैं.

ज़रूरी कंटेंट की ज़िम्मेदारी: दिसंबर 2024 तक, डीओटी ने टेलीकॉम कंपनियों को इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के साथ मिलकर तीन महीने तक जरूरी जागरुकता ट्यून चलाने का निर्देश दिया.

अनुपालन पेनाल्टी: ट्राई ने सर्विसेज से जुड़ी शिकायतों को ठीक से हैंडल न करने पर सख्त और ज़्यादा पेनल्टी (हर तिमाही में 50 लाख रुपये तक) का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कॉलर ट्यून्स को अचानक या ज़बरदस्ती एक्टिवेट करने जैसी दिक्कतें भी शामिल हैं.

कानूनी और वित्तीय निहितार्थ

रॉयल्टी विवाद: मई 2026 में कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों को कॉलर ट्यून के तौर पर गानों का इस्तेमाल करने के लिए म्यूज़िक लेबल से लाइसेंस के अलावा इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (IPRS) से अलग लाइसेंस लेना होगा, जिससे अनुपालन लागत बढ़ जाएगी.

टेल्को के लिए रॉयल्टी स्ट्रक्चर और लाइसेंसिंग: रॉयल्टी स्ट्रक्चर के तहत टेल्को को रियल टोन के लिए यूज़र प्राइस का 8 प्रतिशत और दूसरे टोन के लिए 15 प्रतिशत देना होता है, जिसका कैलकुलेशन यूज़र बेस और ग्रॉस रेवेन्यू के आधार पर किया जाता है.

भारत में म्यूज़िक स्ट्रीमिंग: भारत में टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ म्यूजिक स्ट्रीमिंग, डेटा की खपत और यूजर रिटेंशन, स्ट्रीमिंग सुलभ , 2024–2026 में मुख्य पार्टनरशिप और ट्रेंड्स में शामिल हैं.

प्रमुख दूरसंचार-स्ट्रीमिंग गठबंधन
एयरटेल और एप्पल (2024-2026): भारती एयरटेल 10 साल पुराने म्यूजिक ऐप, विंक म्यूजिक को बंद कर रहा है और इसकी जगह एप्पल म्यूजिक ला रहा है. एयरटेल प्रीमियम और विंक प्रीमियम यूज़र्स को एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी + का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा.

रिलायंस जियो और जियोसावन : रिलायंस जियो जियोसावन (JioSaavn) डेटा प्लान्स 2018 में हिस्सेदारी खरीद रहा है.जियो के बड़े यूजर बेस के लिए जियोसावन ऑडियो सर्विस. वोडाफोन आइडिया और हंगामा म्यूजिक के साथ पार्टनरशिप की.

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