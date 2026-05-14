ETV Bharat / bharat

IPL टिकट बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड! लाइव मैच देखने का सपना पड़ सकता है भारी, साइबर विभाग की चेतावनी

शिमला: देशभर में इन दिनों IPL का जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है. लाखों क्रिकेट फैंस लाइव मैच देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन इसी उत्साह के बीच साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का नया तरीका निकाल लिया है. IPL टिकट बुकिंग के नाम पर देशभर में ऑनलाइन फ्रॉड के कई मामले सामने आ रहे हैं. हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में शिकायतें मिलने के बाद साइबर विभाग ने लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है.

असली जैसी दिखती हैं फर्जी वेबसाइटें

साइबर अधिकारियों के अनुसार, ठग ऐसी वेबसाइटें बना रहे हैं, जो बिल्कुल आधिकारिक टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म जैसी दिखाई देती हैं. लोग सोशल मीडिया पर दिख रहे विज्ञापनों या शेयर किए गए लिंक पर क्लिक कर इन वेबसाइटों तक पहुंच जाते हैं और टिकट बुकिंग के दौरान अपनी बैंकिंग जानकारी साझा कर देते हैं. Facebook, Instagram और Telegram जैसे प्लेटफॉर्म पर IPL टिकटों के 'स्पेशल ऑफर', 'VIP पास' और 'लास्ट मिनट बुकिंग' के नाम पर फर्जी लिंक तेजी से फैलाए जा रहे हैं. कई मामलों में लोगों के खाते से हजारों रुपये तक गायब हो चुके हैं.

सायबर विभाग ने जारी की एडवाइजरी (FB@HIMACHALPOLICE)

हिमाचल में भी सामने आए मामले

हिमाचल के DGP अशोक तिवारी ने बताया कि प्रदेश साइबर हेल्पलाइन 1930 पर भी IPL टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं. शुरुआती जांच में पता चला है कि अधिकतर लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए फर्जी वेबसाइटों तक पहुंचे और फिर साइबर ठगी का शिकार हो गए. साइबर विभाग का कहना है कि वेबसाइटों का डिजाइन इतना प्रोफेशनल होता है कि आम लोगों के लिए असली और नकली प्लेटफॉर्म में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है.