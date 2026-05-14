IPL टिकट बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड! लाइव मैच देखने का सपना पड़ सकता है भारी, साइबर विभाग की चेतावनी
अगर कोई वेबसाइट ज्यादा सस्ते टिकट का दावा कर रही हो, तो सतर्क हो जाएं. केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही बुकिंग करें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 6:30 PM IST
शिमला: देशभर में इन दिनों IPL का जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है. लाखों क्रिकेट फैंस लाइव मैच देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन इसी उत्साह के बीच साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का नया तरीका निकाल लिया है. IPL टिकट बुकिंग के नाम पर देशभर में ऑनलाइन फ्रॉड के कई मामले सामने आ रहे हैं. हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में शिकायतें मिलने के बाद साइबर विभाग ने लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है.
असली जैसी दिखती हैं फर्जी वेबसाइटें
साइबर अधिकारियों के अनुसार, ठग ऐसी वेबसाइटें बना रहे हैं, जो बिल्कुल आधिकारिक टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म जैसी दिखाई देती हैं. लोग सोशल मीडिया पर दिख रहे विज्ञापनों या शेयर किए गए लिंक पर क्लिक कर इन वेबसाइटों तक पहुंच जाते हैं और टिकट बुकिंग के दौरान अपनी बैंकिंग जानकारी साझा कर देते हैं. Facebook, Instagram और Telegram जैसे प्लेटफॉर्म पर IPL टिकटों के 'स्पेशल ऑफर', 'VIP पास' और 'लास्ट मिनट बुकिंग' के नाम पर फर्जी लिंक तेजी से फैलाए जा रहे हैं. कई मामलों में लोगों के खाते से हजारों रुपये तक गायब हो चुके हैं.
हिमाचल में भी सामने आए मामले
हिमाचल के DGP अशोक तिवारी ने बताया कि प्रदेश साइबर हेल्पलाइन 1930 पर भी IPL टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं. शुरुआती जांच में पता चला है कि अधिकतर लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए फर्जी वेबसाइटों तक पहुंचे और फिर साइबर ठगी का शिकार हो गए. साइबर विभाग का कहना है कि वेबसाइटों का डिजाइन इतना प्रोफेशनल होता है कि आम लोगों के लिए असली और नकली प्लेटफॉर्म में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है.
हिमाचल प्रदेश पुलिस आमजन से अपील करती है कि IPL टिकट बुकिंग के नाम पर सोशल मीडिया पर प्रसारित फर्जी वेबसाइटों, विज्ञापनों एवं लिंक से सतर्क रहें। टिकट बुकिंग हेतु केवल आधिकारिक एवं विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। अत्यधिक कम pic.twitter.com/Qr6pRls1ig— Himachal Pradesh Police (@himachalpolice) May 14, 2026
इन बातों का रखें खास ध्यान
DGP ने लोगों से केवल आधिकारिक वेबसाइट या विश्वसनीय ऐप से ही टिकट बुक करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान लिंक, भारी डिस्काउंट या 'तुरंत टिकट बुक करें' जैसे संदेशों पर भरोसा न करें. इसके अलावा OTP, बैंक डिटेल या UPI पिन भी किसी के साथ साझा न करें. अगर कोई वेबसाइट जरूरत से ज्यादा सस्ते टिकट या VIP एंट्री का दावा कर रही हो, तो सतर्क हो जाएं.
ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत
साइबर विभाग का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी होती है, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या 112 पर शिकायत दर्ज करवाएं. समय रहते शिकायत करने पर कई मामलों में रकम को ट्रैक और रिकवर किया जा सकता है. साइबर विभाग ने लोगों से अपील की है कि IPL का रोमांच जरूर लें, लेकिन ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान पूरी सतर्कता बरतें, ताकि मैच देखने का उत्साह किसी बड़े नुकसान में न बदल जाए.
ये भी पढ़ें: शिमला की पार्किंग में ‘लूट’ का खेल! एक घंटे की पार्किंग के मांगे 800 रुपए, वीडियो वायरल
ये भी पढ़ें: दिनदहाड़े घर में घुसे लुटेरे, अंदर सो रही 90 साल की बुजु्र्ग को पहले किया प्रणाम, फिर छीनी सोने की बालियां