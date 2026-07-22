16 साल बाद भारत लौटेंगे ललित मोदी !, ED केस में ट्रिब्यूनल से मिली बड़ी राहत
आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी फाइनली करीब 16 साल बाद भारत लौट रहे हैं. उन्होंने खुद वीडियो शेयर कर इस बारे में बताया है.
Published : July 22, 2026 at 7:51 PM IST
नई दिल्ली : आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी और अन्य लोगों को 2009 के आईपीएल दक्षिण अफ्रीका फेमा में अपीलीय ट्रिब्यूनल से बड़ी कानूनी राहत मिली है. इसके बाद अब ललित मोदी फाइनली 16 साल के बाद भारत वापस लौटेंगे.
ललित मोदी ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि आखिरकार सच की जीत हुई है. उन्होंने बताया कि वह इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में भारत लौटने की योजना बना रहे हैं. उनके इस बयान के बाद उनकी वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
#WATCH | IPL founder and first chairman Lalit Modi to return to India.— ANI (@ANI) July 22, 2026
He says, "I'm really happy with the verdict yesterday. It's really been a great day. 16 years I have fought and whatever I have been saying to the media and to everybody has finally emerged as the truth. I'm… pic.twitter.com/QTN7VkzuEy
'भारत लौटने का इंतजार कर रहा हूं'
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उन्होंने कहा, “मैं कल आए फैसले से बहुत खुश हूं. यह सच में एक बहुत अच्छा दिन रहा है. मैंने 16 साल तक लड़ाई लड़ी है और मीडिया और बाकी सभी लोगों से जो कुछ भी कहा, वह आखिरकार सच साबित हुआ है. मुझे बेहद खुशी है कि ट्रिब्यूनल ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया है. मुझे सिर्फ आईपीएल की भलाई की चिंता थी और किसी चीज की नहीं. वह मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. अब वह अध्याय पीछे छूट चुका है, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा और भारत लौटने का इंतजार कर रहा हूं. मैं शायद इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में वापस आऊंगा. अक्टूबर में मेरी बेटी को बेटा होने वाला है और उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा और मैं भारत वापस आ जाऊंगा.”
बता दें कि इससे पहले मंगलवार को, चेयरमैन जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और सदस्य राजेश मल्होत्रा की पीठ ने ईडी के 31 मई, 2018 के आदेश के खिलाफ अपील को आंशिक रूप से मंजूरी दी. इस आदेश में बीसीसीआई, ललित मोदी, एन. श्रीनिवासन, एम.पी. पांडोवे, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया और उसके पूर्व चीफ मैनेजर ए.के. नजीर खान पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के कथित उल्लंघन के लिए पेनल्टी लगाई गई थी.
यह मामला 2009 के आईपीएल सीजन से जुड़ा है, जिसे लोकसभा आम चुनावों के कारण भारत से दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट किया गया था. वहीं ईडी ने आरोप लगाया था कि टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए विदेश में पैसा भेजते समय बीसीसीआई ने फेमा नियमों का उल्लंघन किया था और बीसीसीआई तथा उसके पदाधिकारियों पर कई करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी.
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