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IPL 2026: LSG VS GT मैच से पहले गले मिले ऋषभ और शुभमन, खेल पत्रकार संतोष सूरी के प्रति जताया शोक

इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले से पहले ऋषभ पंत और शुभमन गिल आपस में गले मिले. टॉस के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने काफी आत्मीयता दिखाई.

LSG VS GT
ऋषभ पंत और शुभमन गिल आपस में गले मिले. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 3:56 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ के अटल बिहारी वाजपई इकाना स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच खेले जा रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले से पहले ऋषभ पंत और शुभमन गिल आपस में गले मिले. टॉस के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने काफी आत्मीयता दिखाई.

इससे पहले यहां गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों ने स्टेडियम में पहुंचे बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिया. दूसरी ओर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से मीडिया सेंटर में वरिष्ठ खेल पत्रकार दिवंगत संतोष सूरी के प्रति अशोक संवेदना व्यक्त करने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया.

इस मौके पर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला अभी शामिल थे. सभी ने संतोष के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा.

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ खेल पत्रकार संतोष सूरी का निधन पिछले दिनों हार्ट अटैक से हो गया था. उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग का यहां एक मार्च को खेला गया पहला मैच भी कवर किया था.

इस दौरान राजीव शुक्ला ने कहा कि संतोष सूरी ने उत्तर प्रदेश के क्रिकेट की तरक्की में बहुत योगदान दिया उन्होंने अपनी कलम के बल पर अनेक युवा खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया. जिसकी वजह से इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में क्रिकेट को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किया जिसकी वजह से उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.

दूसरी ओर गुजरात और लखनऊ के बीच खेले जा रहे अति महत्वपूर्ण मैच में गुजरात में टॉस जीता और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया.

टॉस के दौरान लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने बड़ी ही आत्मीयता से गले मिला. मैं से पहले गुजरात के खिलाड़ियों ने यहां पहुंचे दर्शकों को ऑटोग्राफ भी दिए दोपहर 3:30 का मैच और तेज धूप होने के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शन इकाना स्टेडियम पहुंचे.

फिलहाल मैदान आधे से कम भरा है मगर माना जा रहा है कि शाम की पारी में यहां दर्शकों की संख्या काफी बढ़ जाएगी. दोनों टीमों के लिए या मैच बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ने ही अपना पिछला मैच जीता है और इस मैच को जीत कर वे टूर्नामेंट में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे.

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