ETV Bharat / bharat

IPL 2026: LSG VS GT मैच से पहले गले मिले ऋषभ और शुभमन, खेल पत्रकार संतोष सूरी के प्रति जताया शोक

ऋषभ पंत और शुभमन गिल आपस में गले मिले. ( ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ के अटल बिहारी वाजपई इकाना स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच खेले जा रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले से पहले ऋषभ पंत और शुभमन गिल आपस में गले मिले. टॉस के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने काफी आत्मीयता दिखाई. इससे पहले यहां गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों ने स्टेडियम में पहुंचे बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिया. दूसरी ओर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से मीडिया सेंटर में वरिष्ठ खेल पत्रकार दिवंगत संतोष सूरी के प्रति अशोक संवेदना व्यक्त करने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया. इस मौके पर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला अभी शामिल थे. सभी ने संतोष के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा. उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ खेल पत्रकार संतोष सूरी का निधन पिछले दिनों हार्ट अटैक से हो गया था. उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग का यहां एक मार्च को खेला गया पहला मैच भी कवर किया था.