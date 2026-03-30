ETV Bharat / bharat

कर्नाटक के विधायकों को हर IPL मैच के मिलेंगे 3 टिकट, KSCA का बड़ा फैसला

बेंगलुरुः कर्नाटक के सभी विधायकों को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) हर आईपीएल मैच के लिए तीन टिकट देगा. उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने यह जानकारी दी. सोमवार को केएससीए अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद, सचिव विनय, डीएनए एमडी वेंकट, आरसीबी के सीईओ राजेश मेनन और अन्य पदाधिकारियों ने डी.के. शिवकुमार के सदाशिवनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की.

बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने उनसे पहले मैच के लिए 2 टिकट देने को कहा था, लेकिन अब वे हर आईपीएल मैच के लिए 3 टिकट देने को तैयार हो गए हैं." उन्होंने आगे बताया कि अन्य अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए भी समझौता हुआ है, जिसके तहत विधायकों को 2 टिकट मुफ्त मिलेंगे और बाकी 2 टिकट पैसे देकर खरीदने होंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि जो विधायक टिकट खरीदना चाहते हैं, वे विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को पत्र लिख सकते हैं, जिसके बाद उन्हें टिकट खरीदने में प्राथमिकता दी जाएगी.

विधायकों के लिए अलग गैलरी बनाने के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, "मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा. हम चाहे विधायक हों या सांसद, एक छोटा सा अनुरोध था जो पूरा हो गया है. मैंने केवल स्थानीय मैचों के लिए 3 सीटें देने को कहा है, इसके अलावा मैं किसी और चीज में दखल नहीं दूंगा."