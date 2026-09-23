शेयर बाजार में निवेश के नाम पर यूपी के निवेशकों को करोड़ों की चपत; STF ने देहरादून से दबोचा आरोपी
गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से देहरादून का रहने वाला, गुरुग्राम में रहकर फैलाया था ठगी का जाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 11:30 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम विवेक कुमार है, जो मूल रूप से देहरादून का रहने वाला है. फिलहाल वह हरियाणा के गुरुग्राम में रह रहा था.
STF के एडिशनल एसपी दीपक सिंह के मुताबिक इस गिरोह के लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सऐप के जरिए लोगों से संपर्क करते थे. उन्हें शेयर बाजार की ट्रेनिंग देने के नाम पर फर्जी विज्ञापन दिखाकर व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा जाता था. इसके बाद ग्रुप में शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश से मोटा मुनाफा होने के फर्जी स्क्रीनशॉट भेजकर लोगों को निवेश के लिए तैयार किया जाता था.
लोगों को App डाउनलोड कराकर उसमें अकाउंट खुलवाया जाता था. शुरुआत में ऐप के डैशबोर्ड पर फर्जी मुनाफा दिखाया जाता था, जिससे निवेशकों को भरोसा हो जाता था. इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में पैसा जमा कराया जाता था. एसटीएफ के अनुसार, इस तरह निवेशकों से करोड़ों रुपये जमा कराए गए.
उन्होंने बताया कि एसटीएफ की जांच में सामने आया कि ठगी से मिले पैसे को फर्जी कंपनियों के नाम से खोले गए बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था. इसके बाद कई लेयर बनाकर रकम को यूएसडीटी में बदला जाता था और दुबई में बैठे गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाया जाता था.
एसटीएफ ने विवेक कुमार सिंह को 19 सितंबर की रात करीब 8:20 बजे देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र स्थित उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया. उसके पास से एक लैपटॉप, दो मोबाइल फोन, दो सिम कार्ड, दो राउटर और 15,500 रुपये नकद बरामद हुए हैं.
इस मामले में इससे पहले भी कई आरोपियों को अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया जा चुका है. एसटीएफ के मुताबिक, विवेक कुमार सिंह के खिलाफ साइबर क्राइम थाने लखनऊ समेत अलग-अलग थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं.
उन्होंने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह ने देश के अलग-अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी की है. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस गिरोह से जुड़ी अब तक 3,087 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज होने की बात एसटीएफ ने बताई है. गिरफ्तार आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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