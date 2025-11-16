आंध्र प्रदेश में CII शिखर सम्मेलन संपन्न, राज्य में 13 लाख करोड़ के निवेश को मंजूरी
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सीआईआई पार्टनरशिप समिट का आयोजन किया गया जिसमें बड़े पैमाने पर निवेश को मंजूरी दी गई.
Published : November 16, 2025 at 10:57 AM IST
अमरावती: तीन दिन में 613 समझौते, 12 क्षेत्रों में 13.26 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 16.31 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे. ये सब विशाखापट्टनम में राज्य सरकार द्वारा आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप समिट का नतीजा है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उद्योगपति और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए और राज्य में उपलब्ध अवसरों को समझा. उन्होंने सरकार की उन नीतियों पर भरोसा जताया जो उद्योगों के स्वागत के लिए खड़ी है.
लाखों-करोड़ों रुपये के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. हालाँकि साझेदारी शिखर सम्मेलन की घोषणा 14 और 15 तारीख को हुई थी, लेकिन शहर में निवेश की चर्चा एक दिन पहले ही शुरू हो गई थी. विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक छोटी-सी दुनिया भर की हलचल देखी गई. यहाँ तक कि वे उद्योगपति भी जो 16 महीने पहले आंध्र प्रदेश से डरकर राज्य छोड़ गए थे, फिर से आंध्र प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं.
गूगल डेटा सेंटर की स्थापना के बाद प्रमुख कंपनियों ने विशाखापट्टनम के दरवाजे खटखटाए हैं और कहा है कि वे भी इसी क्षेत्र में निवेश के लिए तैयार हैं. रिलायंस और ब्रुकफील्ड ने 1,000-1,000 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.
न केवल बड़ी कंपनियाँ, बल्कि वे कंपनियाँ भी जिन्हें वाईएसआरसीपी सरकार ने परेशान किया है और जिन्हें औद्योगिक प्रोत्साहनों की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. वे नए निवेश के लिए उत्साह के साथ आगे आई हैं. उद्योगपतियों में विश्वास जगाने के लिए चंद्रबाबू ने कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की.
उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन अगले साल 14 और 15 नवंबर को विशाखापट्टनम में फिर से आयोजित किया जाएगा और इसके लिए विशेष रूप से विशाखापत्तनम के तट पर एक 'आंध्र मंडपम' स्थापित किया जाएगा.
सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि कामों में भी
गठबंधन सरकार बनने के बाद से उद्योगपतियों को आश्वस्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं. निवेश संवर्धन बोर्ड की बैठकें हर 15 दिन में आयोजित की गई और बड़ी संख्या में अनुमतियाँ दी गई. इसके तुरंत बाद कैबिनेट की बैठकें हुई और मंजूरी दी गई. यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए कि आदेश तुरंत जारी किए जाएँ. विशाखापत्तनम साझेदारी सम्मेलन के दिन ही राज्य में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया.
उम्मीद से बढ़कर..
सरकार ने अनुमान लगाया था कि साझेदारी शिखर सम्मेलन के दौरान लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा. हालाँकि प्रतिक्रिया इससे कहीं बढ़कर रही. लगभग 13.26 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया. यह उम्मीद से 30फीसदी ज्यादा है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ और उद्योगपति बड़ी संख्या में विशाखापतट्टननम पहुँचे. साथ ही विशाखापत्तनम की विभिन्न कंपनियों के उद्घाटन और शिलान्यास भी हुए. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं, ड्रोन और अंतरिक्ष शहरों का भूमिपूजन समारोह वर्चुअल माध्यम से किया.
दो महीने पहले से योजना... विभिन्न देशों के दौरे
इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश की ब्रांड छवि को पुनर्जीवित करना और निवेशकों के बीच विश्वास पैदा करना है. चंद्रबाबू और लोकेश ने सम्मेलन से दो महीने पहले से ही इस पर ध्यान केंद्रित किया. साझेदारी सम्मेलन की सफलता के लिए योजनाएँ बनाई गई.
चंद्रबाबू सिंगापुर, यूएई और लंदन सहित विभिन्न देशों में गए और रोड शो आयोजित कर इसका प्रचार किया. मंत्री लोकेश ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि वे उनका समर्थन करेंगे. उन्होंने उन्हें राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया. इसके साथ ही बड़ी संख्या में उद्योगपति सम्मेलन में उमड़ पड़े.
लोकेश की पहल, बड़ी कंपनियों से परामर्श
मंत्री नारा लोकेश पिछले कुछ समय से बड़ी कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं. कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से परामर्श करते हुए उन्होंने उन्हें राज्य में औद्योगिक विकास के लिए गठबंधन सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया.
उन्होंने छह साल पहले राज्य छोड़कर जा चुकी कंपनियों को भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ हैं. इसके साथ ही, 2.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश ने आंध्र प्रदेश के दरवाजे पर दस्तक दी. ब्रुकफील्ड 1.06 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए आगे आया. रिन्यू पावर ने 82 हज़ार करोड़ रुपये, एसएईएल ने 22 हज़ार करोड़ रुपये और हिंदुजा ने 20 हज़ार करोड़ रुपये के उद्योग स्थापित करने के लिए समझौते किए हैं.
साझेदारी शिखर सम्मेलन में 613 समझौते
कुल निवेश: 13,25,716 करोड़ रुपये
नौकरी के अवसर: 16,31,188
उपस्थित प्रतिनिधि: 4,975 (आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को छोड़कर)
आयोजित सत्र: 41
सरकारी प्रतिनिधिमंडल की बैठकें: यूरोप, इटली, ताइवान, जापान, सिंगापुर, विश्व आर्थिक मंच, न्यूज़ीलैंड, मेक्सिको
यह CII साझेदारी सम्मेलनों में सर्वश्रेष्ठ है: CM चंद्रबाबू
हम 2047 के विकासशील भारत के लक्ष्यों के अनुरूप योजनाएँ और नीतियाँ तैयार कर रहे हैं. यह सीआईआई द्वारा अब तक आयोजित साझेदारी सम्मेलनों में सर्वश्रेष्ठ होगा. साझेदारी का मतलब सिर्फ समझौता ज्ञापन और निवेश नहीं है. इस बार हमने एजेंडा बदल दिया है. हमने दावोस की तर्ज़ पर सत्र आयोजित किए हैं। दुनिया भर में क्या हो रहा है? हम एक-दूसरे से क्या ज्ञान सीख सकते हैं? हम एक-दूसरे के साथ विचारों का आदान-प्रदान कर पाए.