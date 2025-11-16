ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश में CII शिखर सम्मेलन संपन्न, राज्य में 13 लाख करोड़ के निवेश को मंजूरी

आंध्र प्रदेश में सीआईआई शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ विदेशी निवेशक ( ETV Bharat )

अमरावती: तीन दिन में 613 समझौते, 12 क्षेत्रों में 13.26 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 16.31 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे. ये सब विशाखापट्टनम में राज्य सरकार द्वारा आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप समिट का नतीजा है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उद्योगपति और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए और राज्य में उपलब्ध अवसरों को समझा. उन्होंने सरकार की उन नीतियों पर भरोसा जताया जो उद्योगों के स्वागत के लिए खड़ी है.

लाखों-करोड़ों रुपये के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. हालाँकि साझेदारी शिखर सम्मेलन की घोषणा 14 और 15 तारीख को हुई थी, लेकिन शहर में निवेश की चर्चा एक दिन पहले ही शुरू हो गई थी. विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक छोटी-सी दुनिया भर की हलचल देखी गई. यहाँ तक कि वे उद्योगपति भी जो 16 महीने पहले आंध्र प्रदेश से डरकर राज्य छोड़ गए थे, फिर से आंध्र प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं.

आंध्र प्रदेश में सीआईआई शिखर सम्मेलन में उपस्थित मेहमान (ETV Bharat)

गूगल डेटा सेंटर की स्थापना के बाद प्रमुख कंपनियों ने विशाखापट्टनम के दरवाजे खटखटाए हैं और कहा है कि वे भी इसी क्षेत्र में निवेश के लिए तैयार हैं. रिलायंस और ब्रुकफील्ड ने 1,000-1,000 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.

न केवल बड़ी कंपनियाँ, बल्कि वे कंपनियाँ भी जिन्हें वाईएसआरसीपी सरकार ने परेशान किया है और जिन्हें औद्योगिक प्रोत्साहनों की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. वे नए निवेश के लिए उत्साह के साथ आगे आई हैं. उद्योगपतियों में विश्वास जगाने के लिए चंद्रबाबू ने कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की.

उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन अगले साल 14 और 15 नवंबर को विशाखापट्टनम में फिर से आयोजित किया जाएगा और इसके लिए विशेष रूप से विशाखापत्तनम के तट पर एक 'आंध्र मंडपम' स्थापित किया जाएगा.

सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि कामों में भी

गठबंधन सरकार बनने के बाद से उद्योगपतियों को आश्वस्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं. निवेश संवर्धन बोर्ड की बैठकें हर 15 दिन में आयोजित की गई और बड़ी संख्या में अनुमतियाँ दी गई. इसके तुरंत बाद कैबिनेट की बैठकें हुई और मंजूरी दी गई. यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए कि आदेश तुरंत जारी किए जाएँ. विशाखापत्तनम साझेदारी सम्मेलन के दिन ही राज्य में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया.

उम्मीद से बढ़कर..

सरकार ने अनुमान लगाया था कि साझेदारी शिखर सम्मेलन के दौरान लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा. हालाँकि प्रतिक्रिया इससे कहीं बढ़कर रही. लगभग 13.26 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया. यह उम्मीद से 30फीसदी ज्यादा है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ और उद्योगपति बड़ी संख्या में विशाखापतट्टननम पहुँचे. साथ ही विशाखापत्तनम की विभिन्न कंपनियों के उद्घाटन और शिलान्यास भी हुए. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं, ड्रोन और अंतरिक्ष शहरों का भूमिपूजन समारोह वर्चुअल माध्यम से किया.

दो महीने पहले से योजना... विभिन्न देशों के दौरे

इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश की ब्रांड छवि को पुनर्जीवित करना और निवेशकों के बीच विश्वास पैदा करना है. चंद्रबाबू और लोकेश ने सम्मेलन से दो महीने पहले से ही इस पर ध्यान केंद्रित किया. साझेदारी सम्मेलन की सफलता के लिए योजनाएँ बनाई गई.