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राम मंदिर दानपात्र घोटाले की जांच तेज, एसआईटी के 'समुद्र मंथन' से निकलेगा सच

एसआईटी अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेजों, दानपात्रों से प्राप्त राशि के लेखा-जोखा, बैंकिंग लेनदेन और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच करेगी.

RAM MANDIR DONATION SCAM
राम मंदिर घोटाले से श्रद्धालुओं को लगी गहरी चोट. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 1:44 PM IST

6 Min Read
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अयोध्या : राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान से जुड़े कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जांच अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है. मामले की पड़ताल कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) अयोध्या पहुंच गई है. एसआईटी टीम राम मंदिर पहुंच गई है. यहां मंदिर ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेजों, दानपात्रों से प्राप्त राशि के लेखा-जोखा, बैंकिंग लेनदेन और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच करेगी. उसे जल्द से जल्द ही रिपोर्ट देनी है.

गौर करें तो करोड़ों रुपये के दान के प्रबंधन में कथित गड़बड़ियों के आरोप सामने आने के बाद यह जांच शुरू की गई थी, जिस पर अब प्रदेश ही नहीं देश और दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं.

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राम मंदिर दानपात्र घोटाले की जांच तेज. (ईटीवी भारत)

राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दानपात्रों और अन्य माध्यमों से बड़ी मात्रा में धनराशि अर्पित की जाती है. इसी बीच दान की रकम के संग्रह, गणना और जमा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं. आरोप है कि दानपात्र से निकली राशि और बैंक खातों में जमा रकम के बीच अंतर पाया गया, जिसके बाद मामला चर्चा में आया.

राम मंदिर में दानपात्र से चोरी के आरोपों की जांच के लिए गठित एसआईटी को कई अहम सवालों के ज़वाब तलाशने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी. गबन का दायरा कितना बड़ा है, कितनी धनराशि गायब हुई है, व्यक्तिगत चोरी है या इसके पीछे ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी का हाथ है, जैसे कई सवाल हैं, जिसका ज़वाब मिलने के बाद ही सच्चाई सामने आ सकती है. जांच में एक अहम बात यह भी होगी कि टीम को ट्रस्ट कितना व किस स्तर तक मदद करेगा.

जांच में यह बिंदु होंगे अहम

  • गबन का दायरा और कुल राशि. मंदिर के बैंक खाते, ऑडिट रिपोर्ट और रजिस्टरों से चढ़ावे का मिलान
  • घपला व्यक्तिगत है या ट्रस्ट के पदाधिकारी या बैंक के अफसर भी शामिल
  • 18 से 20 हजार सैलरी वाले कर्मचारियों के पास अकूत संपत्ति
  • सुरक्षा तंत्र और सीसीटीवी निगरानी पर गौर, घपला कब से चल रहा
  • ट्रस्ट का आंतरिक नियंत्रण व बैंक की भूमिका
  • यह चूक, लापरवाही या सोची-समझी साजिश
  • घपले की स्थिति, दानपात्रों से, गिनती या बैंक ट्रांसफर
  • घपला कैसे हुआ, नकद, खातों में ट्रांसफर या प्रॉपर्टी में
  • वर्ष में दो बार ऑडिट, फिर भी गड़बड़ी क्यों नहीं आई पकड़ में

डेढ़ करोड़ रु. की ज़मीन खरीदने के आरोप को केडी तिवारी ने बताया गलत

राम मंदिर में चढ़ावे में घपले के मामले आरोपों के घेरे में रहे सेवादार कृष्ण देव तिवारी उर्फ केडी ने एक वीडियो बयान जारी कर सभी आरोपों को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए जा रहे डेढ़ करोड़ रुपए की जमीन खरीदने के आरोप गलत हैं.

केडी ने बताया कि "राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी, 2024 को हुई थी. मैंने मार्च 2024 से सेवादार के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की थीं. इसके पहले ही दिसंबर 2023 में मेरे दोनों बेटों ने अपने-अपने नाम पर जमीन खरीदी थी. इसलिए इन संपत्तियों को मेरी मंदिर सेवा से जोड़ना गलत है. कहा कि मेरी जिम्मेदारी केवल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के दान किए गए सोने-चांदी के गहनों, अन्य आभूषण और रत्नों को जुटाना था. जेवरातों को तौलकर दानदाता को रसीद देना मेरा काम है. इसके बाद उन गहनों को ट्रस्ट के जिम्मेदार अधिकारियों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मेरी थी. इसके आगे उन गहनों के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसकी कोई जानकारी नहीं है. कहा कि मेरा बड़ा बेटा भारतीय वायुसेना में अधिकारी पद से रिटायर होने के बाद वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्यरत है. दूसरा बेटा सेना से रिटायर होकर यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर है. सबसे छोटा बेटा मिल्कीपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर है, जबकि बेटी टीचर है."

राम मंदिर के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने कहाकि जांच के बाद घोटाले का सच सामने आएगा.

राम मंदिर में चढ़ावा को लेकर कांग्रेस के पोस्टर से खलबली

राम मंदिर में गबन को लेकर चल रहे विवाद मामले में सियासत तेज हो गई है. योगी सरकार जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस प्रकरण को जल्द समाप्त करना चाहती है. इसके लिए एसआईटी का गठन हो चुका है. 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है.

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कांग्रेस का पोस्टर : मंदिर को दी गई भूमि, संपत्ति या दान के धन को चुराना, हड़पना गंभीर पाप. (ईटीवी भारत)

वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को गर्म करने में जुटी हुई है. बीती रात को शहर के पुष्पराज चौराहे पर उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला की ओर से पोस्टर लगा कर पोस्टर वार शुरू हो गया है.

राम मंदिर के दानपात्र से कथित पैसे की चोरी के मामले को लेकर पोस्टर में स्कंद पुराण के एक दोहे का उल्लेख करते हुए यह संदेश दिया गया है कि मंदिर को दी गई भूमि, संपत्ति या दान के धन को चुराने अथवा हड़पने वाला व्यक्ति धर्मशास्त्रों के अनुसार गंभीर पाप का भागीदार होता है.

राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ रही है. इससे पहले समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठा चुकी है और अब कांग्रेस भी खुलकर मैदान में उतर आई है.

पोस्टरों के जरिए इस प्रकरण को लेकर राजनीतिक और धार्मिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है. समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी निष्पक्ष जांच के लिए राम मंदिर ट्रस्ट को तत्काल भंग करने और सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को पद से हटाने की मांग की. उनका कहना है कि ट्रस्ट के पदाधिकारी अगर पद पर बने रहे तो जांच प्रभावित हो सकती है.

इस पूरे प्रकरण के खुलासे का श्रेय उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दिया. अवधेश प्रसाद ने बताया कि अखिलेश यादव ने ही ट्वीट कर इस मामले को सार्वजनिक किया और जांच की मांग उठाई थी. सांसद ने जोर देकर कहा कि यह मामला सिर्फ ट्रस्ट या प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि भगवान राम और पूरे देश की आस्था से जुड़ा है.

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