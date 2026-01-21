ETV Bharat / bharat

नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में तेजी, SIT 5 दिन में सौंप देगी रिपोर्ट

SIT 5 दिन के भीतर मृतक इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का डिटेल सौंपेगी. ( ETV Bharat )

भास्कर ने बताया कि शोक संतृप्त परिवार से टीम ने एक बार मुलाकात की है, शासन और प्रशासन की तरफ से संवेदना भी व्यक्त की गई है. दोबारा परिवार से मिलकर उनके बयान लिए जाएंगे. इस मामले में निरंतर काम चल रहा है. जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, तो अवगत कराएंगे.

घटना के बारे में जानकारी की जा रही है. उनकी प्रतिक्रिया समझी जा रही है, सभी पहलुओं को समझा जा रहा है. 5 दिन के अंदर शासन को रिपोर्ट submit कर दी जाएगी.

मेरठ जोन के ADG भानु भास्कर ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर 3 सदस्यीय SIT टीम का गठन हुआ है. SIT टीम 5 दिन में शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि इस बीच जितने भी हितधारक हैं, चाहे प्राधिकरण हो, पुलिस हो,, फायर बिग्रेड सहित और भी कुछ विभागों के अफसरों से उनका रिस्पांस समझा जा रहा है.

नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में SIT ने जांच तेज की. (ETV Bharat (File))

इसको लेकर टीम में शामिल तीनों अधिकारियों ने घटनास्थल सह्त गौतम बुद्ध नगर में अलग-अलग जगह पर जाकर इस दिशा में जानकारी भी हासिल करनी शुरू कर दी थी.

योगी सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी का नेतृत्व मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) कर रहे हैं. टीम में मेरठ मंडल के मंडलायुक्त और भी शामिल किया गया है. इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग (PWD) के चीफ इंजीनियर भी एसआईटी टीम में हैं.

नोएडा के सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत के बाद इस मामले को लेकर 5 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं.

मृतक इंजीनियर के परिवार पहले से टीम ने एक बार मुलाकात की थी. कल फिर से परिवार से मिलकर उनके बयान लिए जाएंगे. आईए अब एक नजर दौड़ाते हैं इस मामले में क्या हुआ.

नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में 5 दिन में रिपोर्ट के निर्देश. (ETV Bharat)

मेरठ जोन के ADG भानु भास्कर ने बताया SIT टीम 5 दिन में शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. इस जांच में जितने हितधारक हैं, सभी से उनका रिस्पांस समझा जा रहा है.

नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में इंजीनियर की डूबने से मौत के मामले में गहनता से पड़ताल और हर विषय को लेकर 3 सदस्यीय SIT टीम का गठन हुआ है.

ग्रेटर नोएडा के 27 वर्षीय युवा इंजीनियर की दर्दनाक मौत की घटना के बाद अब तक इसमें नोएडा के सीईओ को हटाया जा चुका है. नोएडा प्राधिकरण के CEO डॉ. लोकेश एम को हटाने के बाद अब इस मामले में और भी कई अफसरों पर गाज गिरने का खतरा मंडरा रहा है.

पुलिस ने बीते दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद बिल्डर अभय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया था. नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने जांच के बाद अभय कुमार को गिरफ्तार किया था.

इस घटना ने न सिर्फ कई विभागों की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है. नोएडा अथॉरिटी की तरफ से सम्बंधित अधिकारियों को हालांकि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गईं थीं.

इस मामले में मंगलवार देर शाम को युवराज की कार को पानी से निकाला गया था. गड्ढा एक बिल्डिंग का बेसमेंट बनाने के लिए खोदे गए करीब 20 फीट से ज्यादा गहरे गड्ढे में बारिश और सीवर का पानी भरा हुआ था. इसमें अत्यधिक कोहरा होने की वजह से इंजीनियर युवराज की गाड़ी चली गई थी.

मौके पर न ही तो कोई बैरिकेड था और न हीं कोई ऐसा चिह्न ही प्रदर्शित किया गया था. जिससे वहां किसी तरह की सावधानी बरती जा सकती.

फिलहाल यहां माना जा रहा है कि नोएडा में अफसरों की लापरवाही से इंजीनियर की दुःखद मौत के

मामले में SIT जांच के बाद नोएडा में कई महकमे के जिम्मेदारों से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है.

इलाके के थानेदार से लेकर इस मामले में अफसर तक की भूमिका की जांच SIT कर रही है. फायर ब्रिगेड के छोटे से लेकर बड़े अफसर तक जांच के घेरे में हैं.

नोएडा प्राधिकरण के कई इंजीनियरों से भी SIT गहन पूछताछ कर सकती है. शासन की खुद भी इस पूरे मामले पर सीधी नजर है. SIT जांच कर रहे कमिश्नर, एडीजी नोएडा कांड पर मंथन भी कर चुके हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री योगी खुद भी कल यूपी वेस्ट के दौरे पर रहने वाले हैं. जिस वजह से अधिकारी भी बेहद सतर्क और सचेत हैं.

होनहार इंजीनियर बेटे की मौत से दुखी पिता राजकुमार मेहता ने आरोप लगाया था कि वहां गोताखोरों की कमी थी. मौके पर 'मौजूद अधिकारी और स्टॉफ उनके बेटे को नहीं बचा पाए, उनके पास कोई गोताखोर तक नहीं थे.

युवराज के पिता के मुताबिक उनका बेटा लगभग दो घंटे तक पानी में जिंदा था, वह मदद के लिए तड़पता रहा और चिल्लाता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद लोग सिर्फ वीडियो ही बनाते रहे.

पुलिस अधिकारियों की एक टीम आधी रात के बाद घटनास्थल पर पहुंच भी गई थी. गाजियाबाद में तैनात SDRF और NDRF की टीम देर रात पहुंची थी.

बता दें कि मृतक इंजीनियर के पिता ने नॉलेज पार्क कोतवाली में एमजेड विशटाउन और लोटस ग्रीन बिल्डर्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने इस घटना के करीब 24 घंटे बाद मुकदमा दर्ज किया था, जबकि 70 घंटे के बाद आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था.

इंजीनियर युवराज की मौत मामले में अब एक शख्स खुद को चश्मदीद बताकर भी सामने आ चुका है, जो कि जो कि पुलिस पर धमकी देने का आरोप लगा रहा है. मृतक के पिता के अलावा, एक चश्मदीद युवक बता रहा है. उसका नाम मोनिंदर सिंह है.

मोनिंदर सिंह का ये तक दावा है कि पुलिस अधिकारियों ने उस पर 10 दिन तक मीडिया से दूर रहने का दबाव डाला था. मोनिंदर ने एक वीडियो भी वायरल किया था. इसमें युवराज मेहता की मौत के लिए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया था. हालांकि एक वीडियो में 26 वर्षीय युवक मोनिंदर ने पुलिस की तारीफ भी की थी. लेकिन अब मीडिया के सामने आकर अब वो गंभीर खुलासे करने का दावा किया है.

इस दर्दनाक घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तीखा प्रहार करते हुए सरकार को घेरा था. तमाम विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है.



ये भी पढ़ें -

