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आज भी जेल से बाहर नहीं आ पाई उर्मिला सनावर, आईओ ने जमानत के आदेश को जिला कोर्ट में दी चुनौती

दरअसल, बुधवार को विवेचक की आपत्ति के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने फिलहाल एसीजेएम कोर्ट के जमानत आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है. ऐसे में उर्मिला के पास जमानती पेश कर बेल बॉन्ड भरने पर रिहाई का रास्ता खुला हुआ है. निर्धारित शर्तों के अनुसार सक्षम जमानती उपलब्ध होने और बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी होने पर वह सात नवंबर से पहले भी जेल से बाहर आ सकती हैं.

दरअसल, उर्मिला सनावर पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस में पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में हरिद्वार पुलिस ने उर्मिला सनावर को उसके सहारनपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था.

इसके बाद पुलिस ने उर्मिला सनावर को हरिद्वार कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उर्मिला सनावर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. उर्मिला सनावर 25 अक्तूबर से जिला कारागार रोशनाबाद में बंद हैं. दो नवंबर को एसीजेएम कोर्ट ने 50 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर उर्मिला की जमानत मंजूर की थी.

दो नवंबर को एक जमानती की कमी के चलते उर्मिला की जेल से रिहाई अटक गई थी. मंगलवार और बुधवार को भी जमानती पेश नहीं होने की वजह से उर्मिला को जेल में रहना पड़ेगा. आज बुधवार को लोक अभियोजक की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में रिवीजन फाइल किया गया. हालांकि सात नवंबर को होने वाली सुनवाई में जिला एवं सत्र न्यायालय उर्मिला के जमानत आदेश को लेकर अपना निर्णय लेंगे. लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि आज इस केस में जिला एवं सत्र न्यायालय में रिवीजन फाइल कर दिया गया है, जिस पर न्यायालय ने सात नवंबर को सुनवाई का समय दिया है.

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