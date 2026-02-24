एयर एंबुलेंस हादसा: दिल्ली के महिपालपुर स्थित कंपनी के दफ्तर से जांच एजेंसियों ने जब्त किए अहम दस्तावेज, औपचारिक जांच शुरू
अधिकारियों ने विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड, फ्लाइट लॉग, तकनीकी रिपोर्ट व ऑपरेशनल फाइलों को जब्त किया है. जांच भी शुरू कर दी गई है.
Published : February 24, 2026 at 5:58 PM IST|
Updated : February 24, 2026 at 6:41 PM IST
नई दिल्ली: झारखंड के चतरा जिले में हुए दर्दनाक एयर एंबुलेंस हादसे में विमान में सवार सभी सात लोगों की मौत के बाद जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है. मंगलवार को नागरिक उड्डयन से जुड़े अधिकारी दिल्ली के महिपालपुर स्थित एयर एंबुलेंस कंपनी के मुख्यालय पहुंचे, जहां से विमान के रखरखाव, तकनीकी स्थिति व ऑपरेशन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए. अधिकारियों ने कई घंटों तक दफ्तर में जांच की और विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड, फ्लाइट लॉग, तकनीकी रिपोर्ट व ऑपरेशनल फाइलों को जब्त किया. हादसे की औपचारिक जांच भारत सरकार की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी की तरफ से शुरू कर दी गई है.
रांची से उड़ान के बाद हुआ हादसा: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ये एयर एंबुलेंस फ्लाइट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शाम करीब साढ़े पांच बजे उड़ान भरकर मरीज को बेहतर इलाज के लिए ले जा रही थी. उड़ान के दौरान विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद यह झारखंड के चतरा जिले के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के बाद विमान के टुकड़े आसपास के इलाके में बिखरे मिले. विमान में कुल सात लोग थे, जिनमें पायलट, क्रू सदस्य, मरीज व उसके साथ मौजूद लोग शामिल थे. हादसे में सभी की मौके पर ही मौत हो गई.
दिल्ली में जांच एजेंसियों की कार्रवाई: दुर्घटना के बाद अब जांच का दायरा दिल्ली तक पहुंच गया है. इसी सिलसिले में अधिकारी महिपालपुर स्थित कंपनी मुख्यालय पहुंचे. एजेंसियों ने यह पता लगाने के लिए दस्तावेज जब्त किए हैं कि विमान की तकनीकी स्थिति क्या थी, अंतिम मेंटेनेंस कब हुआ था और उड़ान से पहले कोई तकनीकी चेतावनी दर्ज हुई थी या नहीं.
कंपनी की ओर से किया गया शोक व्यक्त: कंपनी की चीफ फ्लाइट सेफ्टी अधिकारी कैप्टन मोहिंदर कौर ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि यह एयर एंबुलेंस सेवा लोगों की जान बचाने के लिए संचालित की जाती है. इस हादसे से पूरी टीम सदमे में है. प्रारंभिक रिकॉर्ड के अनुसार, उड़ान से पहले विमान में किसी तरह की तकनीकी खराबी नहीं थी. दोनों पायलट अनुभवी व सक्षम थे. हादसे के कारणों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.
परिवारों से संपर्क में कंपनी: उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी मृतकों के परिवारों के संपर्क में है. हरसंभव सहयोग किया जा रहा है. जांच एजेंसियां सभी दस्तावेज लेकर गई हैं. कंपनी पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रही है. फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा तकनीकी खराबी, मौसम, ऑपरेशनल फेलियर या किसी अन्य कारण से हुआ.
यह भी पढ़ें-
Andaman: हेलीकॉप्टर की समुद्र में क्रैश लैंडिंग, सभी क्रू और यात्री सुरक्षित
झारखंड प्लेन क्रैश: लातेहार के पायलट विवेक भगत ने भी गंवाई जान, पिता धूमधाम से करना चाहते थे शादी, पूरे गांव में पसरा मातम