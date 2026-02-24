ETV Bharat / bharat

एयर एंबुलेंस हादसा: दिल्ली के महिपालपुर स्थित कंपनी के दफ्तर से जांच एजेंसियों ने जब्त किए अहम दस्तावेज, औपचारिक जांच शुरू

नई दिल्ली: झारखंड के चतरा जिले में हुए दर्दनाक एयर एंबुलेंस हादसे में विमान में सवार सभी सात लोगों की मौत के बाद जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है. मंगलवार को नागरिक उड्डयन से जुड़े अधिकारी दिल्ली के महिपालपुर स्थित एयर एंबुलेंस कंपनी के मुख्यालय पहुंचे, जहां से विमान के रखरखाव, तकनीकी स्थिति व ऑपरेशन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए. अधिकारियों ने कई घंटों तक दफ्तर में जांच की और विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड, फ्लाइट लॉग, तकनीकी रिपोर्ट व ऑपरेशनल फाइलों को जब्त किया. हादसे की औपचारिक जांच भारत सरकार की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी की तरफ से शुरू कर दी गई है.

रांची से उड़ान के बाद हुआ हादसा: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ये एयर एंबुलेंस फ्लाइट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शाम करीब साढ़े पांच बजे उड़ान भरकर मरीज को बेहतर इलाज के लिए ले जा रही थी. उड़ान के दौरान विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद यह झारखंड के चतरा जिले के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के बाद विमान के टुकड़े आसपास के इलाके में बिखरे मिले. विमान में कुल सात लोग थे, जिनमें पायलट, क्रू सदस्य, मरीज व उसके साथ मौजूद लोग शामिल थे. हादसे में सभी की मौके पर ही मौत हो गई.

कंपनी के दफ्तर से जब्त किए गए दस्तावेज (ETV Bharat)

दिल्ली में जांच एजेंसियों की कार्रवाई: दुर्घटना के बाद अब जांच का दायरा दिल्ली तक पहुंच गया है. इसी सिलसिले में अधिकारी महिपालपुर स्थित कंपनी मुख्यालय पहुंचे. एजेंसियों ने यह पता लगाने के लिए दस्तावेज जब्त किए हैं कि विमान की तकनीकी स्थिति क्या थी, अंतिम मेंटेनेंस कब हुआ था और उड़ान से पहले कोई तकनीकी चेतावनी दर्ज हुई थी या नहीं.