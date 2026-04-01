बड़ी पहल : IIT Jodhpur ने विकसित किए अगली पीढ़ी के बायो-ब्रिक्स और एग्रो-प्लास्टिक ब्लॉक्स
कृषि अवशेष और प्लास्टिक कचरे से टिकाऊ निर्माण की दिशा में बड़ी पहल. जानिए इस पेटेंटेड तकनीक के बारे में...
Published : April 1, 2026 at 4:18 PM IST
जोधपुर: आईआईटी जोधपुर ने अगली पीढ़ी की बायो-ब्रिक्स और एग्रो-प्लास्टिक ब्लॉक्स विकसित की है. यह पेटेंटेड इनोवेशन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी से निपटने के लिए कार्बन-नेगेटिव निर्माण और कृषि व प्लास्टिक कचरे के सर्कुलर इस्तेमाल को संभव बनाता है. यह एक ऐसी पेटेंटेड तकनीक है जो कृषि अवशेषों और प्लास्टिक कचरे को उच्च-प्रदर्शन वाली निर्माण सामग्री में बदल देती है. यह तकनीक जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
स्कूल ऑफ डिजाइन के सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रियब्रत राउत्रे के नेतृत्व में किए गए इस शोध में दो अभूतपूर्व सामग्री बायो-ब्रिक्स और एग्रो-प्लास्टिक ब्लॉक्स (APBs) पेश की गई हैं. ये सामग्री वैज्ञानिक इनोवेशन, सामग्री इंजीनियरिंग और टिकाऊ डिजाइन सिद्धांतों का एक अनूठा मेल है.
शोध स्कूल ऑफ डिजाइन के सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रियब्रत राउत्रय ने बताया कि यह पेटेंटेड तकनीक दिखाती है कि कृषि अवशेष और प्लास्टिक कचरे को एक मूल्यवान निर्माण संसाधन के रूप में बदला जा सकता है. हमारा लक्ष्य केवल कचरा प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि मटेरियल इनोवेशन के जरिए ऐसे कार्बन-नेगेटिव और सर्कुलर सिस्टम विकसित करना है, जो हमारे निर्माण और जीवनशैली के तरीके को बदल सके.
कृषि अवशेषों को कार्बन-नेगेटिव सामग्री में बदलना : इस इनोवेशन के मूल में एक पेटेंटेड प्रक्रिया है, जो धान की पुआल, गेहूं की पुआल और गन्ने की खोई जैसे फसल अवशेषों को, कम ऊर्जा वाली और चूना-आधारित विधि का उपयोग करके, टिकाऊ निर्माण ब्लॉकों में बदल देती है. पारंपरिक पकी हुई ईंटों के विपरीत, बायो-ब्रिक्स ऊर्जा-गहन निर्माण प्रथाओं से एक बड़ा बदलाव दर्शाती है. कम ऊर्जा वाली और चूना-आधारित प्रक्रिया से विकसित होने के कारण, इन ईंटों को भट्ठी में पकाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन काफी हद तक कम हो जाता है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बायो-ब्रिक्स कार्बन-नेगेटिव सामग्री के रूप में कार्य करती है.
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शोध से वास्तविक उपयोग तक : डॉ. प्रियब्रत राउत्रय ने बताया कि तकनीकों की उपयोगिता और प्रभावशीलता को वास्तविक परियोजनाओं के माध्यम से सिद्ध किया गया है. इसके तहत भारत का पहला बायो-ब्रिक संरचना मॉडल तैयार किया गया है और आईआईटी जोधपुर में बायो-ब्रिक आधारित आवास इकाई का निर्माण कार्य जारी है. इस शोध को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, जिसमें प्रतिष्ठित शोध प्रकाशन, नवाचार अनुदान और पुरस्कार शामिल है. साथ ही, विभिन्न संस्थानों और स्थानीय निकायों के साथ सहयोग के माध्यम से इसे किफायती आवास और ग्रामीण विकास में लागू किया जा रहा है.
राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौती का समाधान : भारत आज दोहरी पर्यावरणीय चुनौती का सामना कर रहा है. एक ओर पराली जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण और दूसरी ओर बढ़ता प्लास्टिक कचरा. साथ ही तेजी से बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग. ऐसे में यह तकनीक इन चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है.
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इससे सतत निर्माण और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट-टू-वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी, किफायती और जलवायु-अनुकूल आवास संभव है. डॉ. प्रियब्रत राउत्रय के अुनसार जैसे-जैसे दुनिया जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और कचरा प्रबंधन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे नवाचार भविष्य के निर्माण की दिशा तय कर रहे हैं.