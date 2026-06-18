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पहली बार भारत में हर गांव की सड़कों की होगी कोडिंग, साइनबोर्ड पर होगा यूनिक नाम

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक छात्रा गांव की सड़क पर साइकिल चलाती हुई. ( IANS )

नई दिल्ली: पंचायती राज मंत्रालय, भारत में पहली बार, गांवों के अंदर की हर सड़क को कोड और ग्रेड करने के लिए एक स्टैंडर्ड डिजिटल सिस्टम शुरू कर रहा है, जिसमें सड़क का सही नाम, आकार (size) और कोड होगा. इस पहल से एक पूरी डिजिटल रोड रजिस्ट्री बनेगी, जिससे गांव की सड़कों की सही मैपिंग और वर्गीकरण हो सकेगा. इससे दमकल गाड़ी, एम्बुलेंस और मेडिकल सप्लाई वाहन जैसी आपात सेवाएं आसानी से और समय पर गंतव्य पर पहुंच सकेंगी, जिससे गांव की कनेक्टिविटी, सर्विस डिलीवरी और आपदा से निपटने के उपाय मजबूत होंगे.

पंचायती राज मंत्रालय के सलाहकार वी. उदय कुमार ने कहा कि इंट्रा-विलेज रोड कोडिंग और ग्रेडिंग सिस्टम पर एक सार्वजनिक परामर्श दस्तावेज तैयार किया गया है, और मंत्रालय नई व्यवस्था को अंतिम रूप देने से पहले नागरिकों, स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांग रहा है.

उन्होंने कहा कि गांवों के अंदर की सड़कों को कभी भी व्यवस्थित तरीके से डॉक्यूमेंट या मैप नहीं किया गया है. इससे रोजमर्रा की जिंदगी में गंभीर दिक्कतें पैदा हुई हैं, गांव के अंदर मेडिकल इमरजेंसी में पहुंची एम्बुलेंस को अक्सर सही लेन या रास्ता ढूंढने में मुश्किल होती है. कुमार ने आगे कहा कि इसी तरह, डाक कर्मचारी और कूरियर सर्विस गांव के अंदर सही पते तक नहीं पहुंच पाती हैं.

मंत्रालय के अनुसार, सड़क की मरम्मत या नए निर्माण की योजना बना रहे सरकारी अधिकारियों के पास परामर्श के लिए कोई भरोसेमंद डेटाबेस नहीं है. दमकल वाहन और पुलिस की गाड़ियों जैसी आपात सेवाएं स्थान ढूंढने में कीमती समय बर्बाद करती हैं. डिजिटल मैप और नेविगेशन एप्लीकेशन गांवों के अंदर अंतिम रास्ते नहीं दिखा पाते हैं. MGNREGA, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (PMGY) जैसी योजनाओं को बिना यह जाने कि कौन सी सड़क कौन सी है, अच्छे से ट्रैक या पूरा नहीं किया जा सकता.

मंत्रालय ने कहा, "अलग-अलग एजेंसियां ​​नाम रखने के अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करती हैं, स्थानीय जगहों का इस्तेमाल अनौपचारिक तरीके से किया जाता है, एक ही सड़क अलग-अलग रिकॉर्ड में कई नामों से दिख सकती है, और आधुनिक भू-स्थानिक तकनीक (geospatial technology) के साथ कोई एकीकरण नहीं है. इसका नतीजा भ्रम, कोशिशों का दोहराव और जनता का पैसा बर्बाद होना है."

पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव बिजय कुमार बेहरा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सीधा है, भारत के हर गांव के अंदर हर सड़क का एक यूनिक नाम और कोड होना चाहिए, जो एक साइनबोर्ड पर दिखे, डिजिटल मैप पर ट्रेस हो सके, और एक नेशनल डेटाबेस से जुड़ा हो.

कैसे किया जाएगा सड़कों का वर्गीकरण

यह सिस्टम एक गांव की सभी सड़कों के लिए एक आसान त्रिस्तरीय वर्गीकरण शुरू करता है.

मेन रोड: एक मुख्य सड़क जो गांव से होकर गुजरती है या गांव को एक सिरे से दूसरे सिरे से जोड़ती है. इन्हें क्रमानुसार नंबर दिया जाता है, जैसे मेन रोड 1, मेन रोड 2, आदि. जहां एक ही क्रम में समानांतर सड़कें होती हैं, वहां साफ-साफ बताने के लिए अक्षर जोड़े जाते हैं, जैसे, मेन रोड 6A या मेन रोड 6B.

क्रॉस रोड: वे सड़कें जो मेन रोड को काटती हैं. इन्हें भी क्रमानुसार नंबर दिया जाता है जैसे क्रॉस रोड 1, क्रॉस रोड 2, आदि.