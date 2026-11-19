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विश्व में हर साल 30 करोड़ बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण; AI से बने अश्लील कंटेंट 2 साल में 8,411% बढ़े

बच्चों से जुड़े AI आधारित अश्लील कंटेंट में इजाफा. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : दुनियाभर में डिजिटल तकनीक का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. काफी संख्या में बच्चे भी पढ़ाई-मनोरंजन के लिए मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं. AI ने चीजों को काफी आसान बना दिया है, लेकिन यही अब बच्चों के लिए नया और बड़ा खतरा बन चुका है. विश्व में हर साल करीब 30 करोड़ बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण हो रहा है. केवल 2 साल के अंदर ही AI से बने अश्लील कंटेंट 8,411% तक बढ़ गए हैं.

ब्रिटेन की संस्था चाइल्डलाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने हाल ही में 2026 इनटू द लाइट इंडेक्स नाम से रिपोर्ट जारी की है. दुनिया के 103 देशों पर हुई स्टडी में कई हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं. इसके अनुसार विश्व में करीब-करीब हर सेकेंड किसी न किसी बच्चे का ऑनलाइन यौन उत्पीड़न हो रहा है. इसमें उनकी तस्वीरों-वीडियो का गलत इस्तेमाल, AI और डीपफेक तस्वीरें, ब्लैकमेलिंग आदि शामिल हैं.