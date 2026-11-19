विश्व में हर साल 30 करोड़ बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण; AI से बने अश्लील कंटेंट 2 साल में 8,411% बढ़े
Children Online Abuse : चाइल्डलाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, साल 2023 में बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े 4700 मामले थे, साल 2025 में 4 लाख से अधिक केस.
Published : November 19, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : दुनियाभर में डिजिटल तकनीक का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. काफी संख्या में बच्चे भी पढ़ाई-मनोरंजन के लिए मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं. AI ने चीजों को काफी आसान बना दिया है, लेकिन यही अब बच्चों के लिए नया और बड़ा खतरा बन चुका है. विश्व में हर साल करीब 30 करोड़ बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण हो रहा है. केवल 2 साल के अंदर ही AI से बने अश्लील कंटेंट 8,411% तक बढ़ गए हैं.
ब्रिटेन की संस्था चाइल्डलाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने हाल ही में 2026 इनटू द लाइट इंडेक्स नाम से रिपोर्ट जारी की है. दुनिया के 103 देशों पर हुई स्टडी में कई हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं. इसके अनुसार विश्व में करीब-करीब हर सेकेंड किसी न किसी बच्चे का ऑनलाइन यौन उत्पीड़न हो रहा है. इसमें उनकी तस्वीरों-वीडियो का गलत इस्तेमाल, AI और डीपफेक तस्वीरें, ब्लैकमेलिंग आदि शामिल हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक अपराधी अब AI आधारित ऐप्स से लैस हो चुके हैं. इसके जरिए किसी भी बच्चे की सामान्य तस्वीर को कृत्रिम रूप से अश्लील बना दे रहे हैं. इन बनावटी तस्वीरों के जरिए वे बच्चों का उत्पीड़न करते हैं. उन्हें डराते-धमकाते हैं. इसके अलावा उनकी निजी तस्वीरें भी मांगते हैं. अहम बात ये है कि स्टडी में शामिल 103 देशों में केवल 22 देश ही ऐसे रहे, जिनके पास ऐसे अपराधों को ठीक से दर्ज करने और आंकड़ों को समझने का सही तरीका मौजूद है.
दुनिया के 3 क्षेत्रों पर आधारित है स्टडी : चाइल्डलाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पूर्वी एशिया व प्रशांत, लैटिन अमेरिका व कैरिबियन और उत्तरी अमेरिका के 103 देशों पर आधारित हैं. इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 47 देशों का ऑफलाइन जबकि 21 देशों में इंटरनेट या डिजिटल माध्यमों से होने वाले बच्चों के शोषण के डेटा का अध्ययन किया गया. जिन देशों का डेटा मौजूद नहीं था, वहां के पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन और ऑनलाइन बाल शोषण सामग्री आदि के रिकॉर्ड शामिल किए गए. पिछले साल भी ऐसी ही रिपोर्ट आई है. उस स्टडी में भारत को शामिल किया गया था.
अमेरिका में बच्चों के यौन शोषण के मामले 63% बढ़े : रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में लगभग 21% महिलाओं और 16% पुरुषों ने बचपन में ऑफलाइन यौन हिंसा का सामना किया. यानी उनके साथ आमने-सामने वाली यौन हिंसा हुई. कनाडा में 14.1% महिलाओं और 5.1% पुरुषों के साथ 18 साल की उम्र से पहले ऑफलाइन यौन हिंसा हुई. अमेरिका में ऑनलाइन बच्चों के यौन शोषण, इससे जुड़ी सामग्री और शिकायतों की दर में साल 2024 से 2025 के बीच 63% का इजाफा देखा गया. कनाडा में यह बढ़ोतरी 18% दर्ज की गई.
बच्चों के यौन शोषण का बड़ा हथियार बना AI : 2026 इनटू द लाइट इंडेक्स के अनुसार बच्चों के ऑनलाइन शोषण का तरीका अब तेजी से बदल रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का गलत इस्तेमाल अब बड़ी समस्या बन चुका है. दुनियाभर में AI आधारित बच्चों के यौन शोषण के मामलों में 8,411% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. अमेरिका स्थित संस्था 'नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन' (NCMEC) को दुनियाभर से मिलने वाली ऐसी शिकायतों की संख्या साल 2023 में लगभग 4,700 थी. वर्ष 2025 में यह बढ़कर 4 लाख के पार पहुंच गई.
फिलीपींस में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में गिरावट : रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 और 2025 के बीच फिलीपींस में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री की रिपोर्टों में 62% की कमी आई है. हालांकि बच्चों का ऑनलाइन यौन उत्पीड़न वहां अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है. हालांकि ये मामले केवल उन्हीं केसों को दिखाते हैं जिन्हें पकड़ा या रिपोर्ट किया गया है. असल में कुल हुए शोषण के आंकड़े अलग होते हैं.
हर 10 हजार में 52 बच्चों का यौन शोषण : इनटू द लाइट इंडेक्स बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSAM) की शिकायतों की भी जांच करता है. इसमें यह देखा जाता है कि ऐसी ऑनलाइन सामग्री कहां रिपोर्ट की गई है या किस इंटरनेट सर्वर पर डाली गई है. आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में पूरे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन (LAC) क्षेत्र में हर 10,000 बच्चों में से करीब 52.2 बच्चों का यौन शोषण हुआ.
दुनिया के कई देशों में अभी नहीं बन पाया कानून : रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं, जहां बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण से बचाने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं बन पाया है. पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 37% देश यानी चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के 19.6% देशों (ब्राजील, मेक्सिको, क्यूबा आदि) में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है.
हर साल करोड़ों बच्चों का ऑनलाइन उत्पीड़न : 2026 इनटू द लाइट इंडेक्स के अनुसार दुनियाभर में हर साल 30 करोड़ से अधिक बच्चे किसी न किसी रूप में तकनीक-आधारित (ऑनलाइन) यौन शोषण या दुर्व्यवहार का शिकार हो रहे हैं. इसमें ऑनलाइन ग्रूमिंग (ऑनलाइन भरोसा जीतकर जाल में फंसाना) और एआई (AI) से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री का खतरा भी शामिल है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गई देशों के पास सटीक डेटा न हो पाने के कारण पीड़ितों का वास्तविक आंकड़ा सामने नहीं आ पाता है.
सर्वे से कमजोरियों को पहचानने में मिलेगी मदद : स्कॉटलैंड में स्थित एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में चाइल्डलाइट की ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ डेटा प्रोफेसर डेबी फ्राई का कहना है कि दुनिया के तीन बड़े इलाकों में बच्चों का यौन शोषण और गलत व्यवहार चौंकाने वाला है. नतीजे यह बताते हैं कि सरकारें कहां बदलाव ला सकती हैं. सर्वे के जरिए प्रोटेक्शन सिस्टम में कमजोरियों की पहचान करना आसान हो जाता है.
6 महीने में बच्चों से जुड़ी 6,310 तस्वीरों की पहचान : इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (IWF) ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई जा रही बच्चों की आपत्तिजनक सामग्री में इजाफे के प्रति चेतावनी जारी की है. संस्था के मुताबिक साल 2026 के शुरुआती 6 महीनों में ही ऐसी 6,310 तस्वीरों की पहचान की गई, जो कानूनी तौर पर बच्चों के यौन शोषण की श्रेणी में आती हैं. यह आंकड़ा साल 2025 में दर्ज की गई कुल 4,512 तस्वीरों के मुकाबले करीब 40% ज्यादा हैं.
भारत-नेपाल-श्रीलंका में भी बच्चों का उत्पीड़न : साल 2025 में भी इनटू द लाइट इंडेक्स जारी किया गया था. इस साल वाला इंडेक्स भले ही भारत पर आधारित नहीं है, लेकिन पिछले साल के इंडेक्स में भारत और उसके पड़ोसी देशों का डेटा शामिल किया गया था. पिछली रिपोर्ट के अनुसार भारत-नेपाल-श्रीलंका के 5.4 करोड़ बच्चों से ऑफलाइन यानी शारीरिक यौन हिंसा हुई. तीनों देशों के करीब 12.5% बच्चों को इस तरह का उत्पीड़न सहना पड़ा.
उत्तरी अमेरिका में हर तीसरी लड़की का उत्पीड़न : लेटेस्ट 2026 इनटू द लाइट इंडेक्स के मुताबिक उत्तरी अमेरिका में लगभग हर तीसरी लड़की यानी करीब 31.6% लड़कियां बचपन में ऑफलाइन यानी आमने-सामने किसी न किसी तरह के यौन शोषण की शिकार हैं. लड़कों में यह आंकड़ा 16.8% है. यानी हर छठवें लड़के ने यौन शोषण या दुर्व्यवहार का सामना किया. इसमें शारीरिक संपर्क और बिना संपर्क वाले दोनों तरह के दुर्व्यवहार शामिल हैं.
लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 23% लड़कियों का शोषण : चाइल्डलाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में करीब 23% महिलाओं और 17.6% पुरुषों ने बचपन में किसी न किसी तरह के ऑफलाइन यौन उत्पीड़न का सामना किया. इसके अलावा पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली. यहां की लगभग 17.2% महिलाएं और 16.4% पुरुष ऑफलाइन यौन शोषण के शिकार बने.
सितंबर में यूनिसेफ ने भी जारी की थी रिपोर्ट : बच्चों के डिजिटल उत्पीड़न पर समय-समय पर अन्य वैश्विक संस्थाएं भी अपनी स्टडी रिपोर्ट जारी करती रहीं हैं. सितंबर 2026 में आई यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ने भी बच्चों से जुड़ी इस समस्या की खौफनाक तस्वीर पेश की थी. 21 देशों पर आधारित इस स्टडी रिपोर्ट में बताया गया था कि इन देशों में करीब 60% बच्चे (18 साल से कम उम्र वाले) सोशल मीडिया से जुड़े हैं. 90 लाख बच्चों को यौन तस्वीरें साझा करने के लिए कहा गया. 40 लाख बच्चों की निजी तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के शेयर कर दी गईं.
15 से 24 साल के 86% युवा कर रहे इंटरनेट का इस्तेमाल : इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) की नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में दुनिया की 76% आबादी यानी करीब 6.3 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि अभी भी करीब 2 अरब लोग ऑफलाइन हैं. यानी उनके पास इंटरनेट नहीं है. दुनियाभर में 15 से 24 साल की उम्र के 86% युवा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अन्य आयु वर्गों की 74% आबादी ही ऑनलाइन है. दुनियाभर में 79% पुरुष और 74% महिलाएं इंटरनेट यूजर हैं.
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