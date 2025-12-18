ETV Bharat / bharat

जतिन आज़ाद ने दुबई यूथ एशियन चैंपियनशिप में लहराया देश का परचम, ओलंपिक में पदक जीतना है लक्ष्य

जतिन आज़ाद ने पैरा बैडमिंटन में देश के लिए दो गोल्ड और एक ब्रॉन्ज़ मेडल जीता ( ETV Bharat )

जतिन अपने माता-पिता के साथ द्वारका सेक्टर 25 स्थित छावला में रहते हैं. उन्होंने बताया, ''जिस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने का मौका मिला है यह एक एज ग्रुप वाला टूर्नामेंट था, जिसमें आपको सिर्फ एक बार ही मौका मिलता है. यह अंडर-21 टूर्नामेंट था. इसका आयोजन चार साल में एक बार होता है. इस समय मेरी उम्र 17 साल है. अगली बार जब यह टूर्नामेंट होगा तो मेरी उम्र 21 साल होगी. यह टूर्नामेंट अंडर-21 के लिए है तो मुझे दोबारा मौका नहीं मिल सकता है.''

गोल्ड मेडलिस्ट जतिन आज़ाद के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

देश वापसी के बाद ईटीवी भारत से बातचीत में जतिन ने बताया कि भारत में पैरा गेम्स के इतिहास में गोल्ड मेडल पहली बार मिला है. इससे पहले सिल्वर मेडल ही आते रहे हैं. जतिन ने बताया,''दुबई में सात दिन तक चले इस टूर्नामेंट में मैंने 15 मैच खेले और तीन पदक जीते. पैरा बैडमिंटन की अंडर-17 की सिंगल कैटेगरी में एक स्वर्ण, बॉयज के डबल कैटेगरी में गोल्ड और मिक्सड डबल्स (महिला एवं पुरुष) कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीते हैं.''

नई दिल्लीः दिल्ली के जतिन आजाद ने मात्र 17 साल की उम्र में सिर्फ देश का ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि इतिहास भी बना दिया है. एक हाथ से दिव्यांग जतिन ने हाल ही में 13 दिसंबर को संपन्न हुए दुबई पैरा यूथ एशियन गेम्स 2025 में देश के लिए बैडमिंटन की पैरा यूथ अंडर-17 कैटेगरी में दो गोल्ड और एक ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.

12वीं के छात्र जतिन ने बताया कि अब उनका अगला लक्ष्य होने वाले पैरा एशियन गेम्स और वर्ष 2028 में अमेरिका के लॉस एंजिल्स में होने वाले पैरा ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीतना है. इसके लिए लगातार तैयारी चल रही है. जतिन ने बताया, ''सुबह छह बजे से नौ बजे तक प्रतिदिन वह प्रैक्टिस करते हैं. वह लखनऊ में पैरा बैडमिंटन अकेडमी से अपनी कोचिंग ले रहे हैं. देश के पैरा कोच गौरव खन्ना द्वारा उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है.''

दुबई एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 : भारत ने 8 स्वर्ण जीते (ETV Bharat)

जतिन ने बताया, ''मुझे बचपन से बैडमिंटन खेलने का शौक था. फिर यह पैशन बन गया. पढ़ाई के साथ-साथ खेल की प्रैक्टिस करने में थोड़ी परेशानी तो आती है, इसलिए ओपन से पढ़ाई के साथ ही खेल की प्रैक्टिस करते हैं. मुझे यहां तक पहुंचाने में मेरे माता-पिता और कोच गौरव खन्ना का योगदान रहा है.''

दिल्ली और देश में पैरा खिलाड़ियों के लिए अभी पर्याप्त सुविधाओं की कमी

पैरा खिलाड़ियों के लिए दिल्ली और देश में सुविधाओं के सवाल पर जतिन ने कहा कि पैरा खिलाड़ियों के लिए अभी न तो दिल्ली में और न ही देश में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं. दिल्ली में भी पैरा खिलाड़ियों के लिए एकेडमी और बैडमिंटन कोर्ट नहीं हैं. जतिन ने आगे कहा कि पैरा खिलाड़ियों के लिए अगर सरकार सुविधाएं बढ़ाए तो देश को अधिक मैडल मिल सकते हैं. देश में अब पैरा खिलाड़ी भी खेलों में बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं. सुविधाएं बढ़ने पर देश को अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे.

पैरा बैडमिंटन में दुबई 2025 यूथ एशियन चैंपियनशिप में जतिन ने लहराया देश का परचम (ETV Bharat)

जतिन ने ये भी कहा कि स्कूल गेम्स से निकले हुए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. उन खिलाड़ियों को कुछ समय तक मदद मिलती है, बाद में मदद मिलनी बंद हो जाती है तो वह आगे नहीं बढ़ पाते. बता दें कि देश को एशियन यूथ पैरा गेम्स में आठ गोल्ड सहित कुल 17 पदक मिले हैं. इनमें बैडमिंटन के अलावा दूसरे खेल भी शामिल हैं.

