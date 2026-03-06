मेडिकल से IAS तक: बिना कोचिंग के अनुज अग्निहोत्री ने UPSC में AIR-1 हासिल की, सुनिए क्या बोले
रावतभाटा निवासी 26 वर्षीय अनुज अग्निहोत्री ने UPSC में AIR-1 हासिल कर इतिहास रचा. तीसरे अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के सफलता पाई.
Published : March 6, 2026 at 9:29 PM IST
मनीष गौतम
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़): संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 के रिजल्ट ने शुक्रवार को देशभर में उत्साह की लहर दौड़ा दी. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा शहर के 26 वर्षीय अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) वन हासिल कर न केवल राज्य का मान बढ़ाया, बल्कि छोटे शहरों के युवाओं के लिए नई मिसाल कायम की. AIIMS जोधपुर से MBBS ग्रेजुएट अनुज ने तीसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की, जो बिना किसी पारंपरिक कोचिंग के घरेलू मेहनत का कमाल है. कुल 1087 पदों पर चयन प्रक्रिया में 958 उम्मीदवार सफल हुए, जिनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व 28% रहा. यह रिजल्ट UPSC की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां उम्मीदवार अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं.
अनुज ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि "मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा. यह सफलता मेरी मेहनत के साथ-साथ परिवार और दोस्तों के सपोर्ट का परिणाम है. लक ने भी साथ दिया, लेकिन डिसिप्लिन ने सबसे ज्यादा काम किया." 2023 में पहली ही कोशिश में UT कैडर (DANICS) में चयन होने के बावजूद IAS बनने का जज्बा उन्हें रोक न सका. 2024 में असफलता के बाद 2025 में उन्होंने 13 घंटे की दैनिक पढ़ाई से लक्ष्य हासिल किया. अनुज ने मेडिकल साइंस को अपना वैकल्पिक विषय चुना, जो उनकी पृष्ठभूमि के अनुरूप था.
टॉप थ्री में अनुज AIR-1 पर हैं, उसके बाद महाराष्ट्र की राजेश्वरी सूवे एम ने AIR-2 हासिल की, जबकि हरियाणा के अकांक्ष धुल AIR-3 पर हैं. अन्य प्रमुख नामों में AIR-4 पर दिल्ली के राघव झुंझुनवाला और AIR-5 पर उत्तर प्रदेश के ईशान भटनागर शामिल हैं. राजस्थान से कुल 28 उम्मीदवार सफल हुए, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है. UPSC के अनुसार, इस साल सामान्य श्रेणी में 50% से अधिक सफलताएं हुईं, जो विविधता को दर्शाती है.
मेडिकल से प्रशासनिक सेवा: रावतभाटा, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन का केंद्र अनुज का जन्मस्थान है. तारा कॉलोनी में रहने वाले अनुज के पिता केबी अग्निहोत्री न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) में तकनीशियन हैं, जबकि दादा केके अग्निहोत्री रिटायर्ड असिस्टेंट मैनेजर. मां मंजू और दादी पुष्पा गृहिणी हैं. बड़े भाई अंशुल बीटेक और MBA के बाद हैदराबाद में सेटल हैं, और भाभी पलक एकलव्य मॉडल स्कूल में शिक्षिका हैं.
अनुज की शैक्षिक यात्रा भी कम प्रेरणादायक नहीं है. कक्षा 10वीं तक रावतभाटा से पढ़ाई करने वाले अनुज ने A ग्रेड हासिल किया. 11वीं-12वीं के लिए कोटा पहुंचे, जहां 2017 में NEET UG में 306वीं, AIIMS एंट्रेंस में 215वीं रैंक लाई और 12वीं बोर्ड में 98% अंक आए. MBBS AIIMS जोधपुर से 2023 में पूरा किया और इंटर्नशिप के दौरान ही UPSC का विचार आया. अनुज बताते हैं कि "मेडिकल ने मेरी पर्सनैलिटी निखारी. सिविल सर्विसेज में सोसाइटी को ज्यादा योगदान दे सकता हूं. डिसिप्लिन और मेहनत से सफलता जरूर मिलती है. पहले अटेम्प्ट में NEET क्रैक करने का मोटिवेशन यहां भी काम आया."
2023 की पहली अटेम्प्ट में सफलता मिली, लेकिन IAS का सपना अधूरा था. 2024 की असफलता को अनुज सीख मानते हैं. "हर अनुभव से कुछ नया मिलता है. ट्रेनिंग में दोस्तों से इनपुट्स मिले, जो मेरी तैयारी को मजबूत बनाते." इस बार घर पर ही ऑनलाइन कोर्स के सहारे तैयारी की, जिसमें मेडिकल बैकग्राउंड ने GS पेपर-3 (साइंस एंड टेक्नोलॉजी) में मदद की.
परिवार के साथ 'संकल्प': MBBS इंटर्नशिप पूरी करने के बाद जनवरी-फरवरी 2023 में घर लौटे अनुज ने परिवार के साथ बैठक की. पिता केबी अग्निहोत्री याद करते हैं और बताते हैं कि अनुज ने कहा, मैं यहां हूं, लेकिन मान लो कि नहीं. कोई पार्टी, बर्थडे या शादी में नहीं जाऊंगा. UPSC ही मेरा लक्ष्य है." मां मंजू कहती हैं कि अनुज की मेहनत और भगवान का आशीर्वाद ही यह चमत्कार है. टाइम टेबल सख्त था, खाना, नाश्ता और हेल्थ का पूरा ध्यान. हमने कभी हार मानने नहीं दिया."
राजस्थान कैडर चुनना चाहूंगा: अनुज का कहना है कि कैडर प्राथमिकता सूची होती है, उससे मिलता है, लेकिन मेरी प्राथमिकता है कि होम स्टेट राजस्थान ही मुझे मिले, लेकिन जहां भी मुझे मिलेगा, मैं वहां सेवा दूंगा. दूसरे प्रतिभागियों से कहना चाहता हूं कि सिविल सर्विसेज का पूरा एग्जाम बहुत लंबा है. हेल्थ और फिजिकल व मेंटल हेल्थ मेंटेन करना काफी जरूरी है, इसलिए पूरा सिस्टम बनाकर रखें. फैमिली और दोस्तों के साथ सपोर्ट जा इकोसिस्टम बनाकर रखें. इंटरनेट भी काफी जरूरी है. प्रिपरेशन में ऐसा समय आता है, जब बर्न आउट हो जाते हैं, इसलिए कुछ-कुछ एंटरटेनिंग भी जरूरी है.
13 घंटे पढ़ाई, परिवार के लिए एक घंटा: अनुज घर पर ही यह 13 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाई करते थे. परिवार से आधा घंटा सुबह व आधा घंटा शाम मिलते थे. अनुज की मां मंजू का कहना है कि अनुज की मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से यह सब कुछ हो पाया है. टाइम टेबल बनाया था, उसके अनुसार खाना, नाश्ता व हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाता था. ऐसा तो नहीं सोचा था कि टॉपर बन जाएगा, लेकिन पढ़ाई करते देखकर इतना लगता था कि कहीं ना कहीं यह कुछ न कुछ अच्छा करेगा.
सोशल मीडिया पूरी तरफ ऑफ: सोशल मीडिया से दूरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने पूरा एनवायरमेंट बनाया था. मैं ओल्ड स्कूल माइंडसेट को फॉलो करता हूं. सोशल मीडिया और कॉम्पिटेटिव एक्जाम एक साथ नहीं चल सकते हैं, इसीलिए सभी सोशल मीडिया को ऑफ कर दिया था. मैंने व्हाट्सएप्प तक बंद कर दिया था. मुझे लगता है कि कुछ सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहकर भी सफलता पा लेते हैं, मैं यह नहीं कर सकता था. मैं यह भी नहीं मानता कि सोशल मीडिया बंद कर दें तो सिलेक्शन हो जाएगा. कुछ लोग सोशल मीडिया के साथ भी सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह उनका इंटरटेनमेंट का सोर्स है. उनका यह भी कहना है कि पूरी सफलता में मेरा माता-पिता का हाथ है, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने की है, उससे कहीं ज्यादा मेरे माता-पिता ने की है.
नीट की तैयारी में करवा लिया था मुंडन: सबसे खास बात उनकी मां मंजू बताती है कि कोटा में मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करने जाने के बाद अपना सिर मुंडवा लिया था और कहा था कि मैं अब कांच की तरफ 2 साल नहीं देखने वाला हूं. मेरी सफलता ही मेरा चेहरा बताएगी. अनुज कहता था कि कंघी करने और चेहरे को संवारने में भी समय जाया होगा. साथ ही फेस भी अगर ठीक रखना होगा तो मेरा मन इधर-उधर भटकेगा. पूरी तरह से मेहनत में जुट गए थे. रावतभाटा से कोटा की दूरी 50 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन होली, दिवाली भी उन्होंने कोटा में अकेले ही मनाई है.
