राजस्व में आत्मनिर्भर बनेगा झारखंड, मंईयां योजना से जुड़ेंगी नई लाभुक, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
झारखंड के राजस्व, वित्त और आमदनी से जुड़े तमाम सवालों को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से खास बातचीत की गई. रिपोर्ट: राजेश कुमार सिंह.
Published : August 4, 2026 at 2:11 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 2:25 PM IST
रांची : झारखंड की सरकार अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक क्षेत्र में खर्च कर रही है. इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी मंईयां सम्मान योजना की है. इसके तहत 18 साल से 50 साल तक की युवती और महिलाओं को हर माह 2,500 रुपये डीबीटी के जरिए दिए जा रहे हैं. इसे अंग्रेजी में फ्रीबीज कहा जाता है. बोलचाल की भाषा में इसका मतलब है - मुफ्त की सौगात या मुफ्त का उपहार.
अब सवाल है कि इसका झारखंड की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है. दूसरी तरफ झारखंड की आर्थिक स्थिति कैसी है. राजकोषीय घाटा क्या एफआरबीएम के लिए तय 3 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड अपने पड़ोसी छत्तीसगढ़ से पीछे क्यों हैं? राज्य की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है? झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में केंद्र सरकार क्या कर रही है? ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए झारखंड के ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह ने राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से विस्तार से बातचीत की.
सवाल :- राज्य सरकार पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2025- 26 में 1,43,152 करोड़ होने की संभावना है जबकि 2024-25 में 1,30,799 करोड़ का कर्ज था. इस तरह 2026-27 में प्रति व्यक्ति ऋण भार 48,871 रुपया रहने की संभावना है. इसको आप कैसे देखते हैं, यह कितनी बड़ी चुनौती है?
जवाब :- कोई सरकार कर्ज लेकर अपने राज्य का विकास करती है. वित्तीय व्यवस्था में कर्ज लेने का प्रावधान है. इसके जरिए पुल-पुलिया, सड़क, बिजली जैसी जरूरतें पूरी की जाती हैं. एफआरबीएम (Fiscal Responsibility and Budget Management) के तहत सरकार जीडीपी का 3 प्रतिशत तक ऋण ले सकती है. इस सीमा को झारखंड ने क्रॉस नहीं किया है. वर्तमान में झारखंड ने महज 2.18 प्रतिशत ही ऋण लिया है. नीति आयोग भी झारखंड के वित्तीय प्रबंधन की तारीफ कर चुका है. झारखंड का राजस्व संग्रहण ठीक है. एक्सपेंडिचर भी ठीक है.
सवाल :- 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था. वित्तीय वर्ष 2001-02 में पेश किए गए पहले बजट की तुलना में, पिछले 25 सालों में बजट का साइज 16 गुणा से ज्यादा बढ़ गया है, जबकि खर्च की तुलना में रेवेन्यू सिर्फ लगभग 12 गुणा बढ़ा है. झारखंड सरकार अपनी जरूरतें लोन लेकर पूरी कर रही है. सरकार इसपर क्या काम कर रही है?
जवाब :- संवैधानिक प्रावधान के तहत राज्यों को भारत सरकार राशि देती है. केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और ग्रांट्स एन एड के रुप में देने का प्रावधान है. लेकिन ये राशि समय पर नहीं मिलती है और अगर मिलती है तो कम मिलती है. झारखंड सरकार अपने श्रोत से राजस्व को बढ़ाने में जुटी है. लेकिन केंद्र सरकार ने जीएसटी रेशनलाइजेशन के नाम पर जो नीति बनाई है, उससे झारखंड को हर साल 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है. केंद्र ने मनरेगा की जगह वीबीजी-राम-जी योजना शुरू की है. मनरेगा में 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती थी. जबकि वीबीजी-राम-जी योजना के तहत केंद्र को 60 प्रतिशत और राज्य को 40 प्रतिशत खर्च उठाना होगा. इस वजह से भी झारखंड पर हर साल करीब 4000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. इसलिए कह सकते हैं कि झारखंड के राजस्व संग्रहण में कमी की वजह के पीछ केंद्र सरकार की भूमिका है. वित्त मंत्री ने कहा कि अब हमारी सरकार अपने स्तर से आम लोगों पर भार डाले बगैर राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है.
सवाल :- झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ का बजट तैयार किया है. इसमें 14 हजार 65 करोड़ 57 लाख रु. मंईयां सम्मान योजना के लिए प्रस्तावित है. यह योजना बजट का 13.94 प्रतिशत और कुल बजट का 8.87 प्रतिशत है. क्या इससे विकास योजनाएं प्रभावित नहीं हो रहीं हैं?
जवाब :- 24 वर्षों तक राज्य के विकास पर काफी कम हुआ है. अब अगर हम मंईयां सम्मान के जरिए आधी आबादी को आर्थिक रूप से संपन्न करना चाह रहे हैं तो तथाकथित लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है. इस योजना के पीछे हमारी सरकार का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है. इस योजना को राज्य की ग्रामीण व्यवस्था की मजबूती के लिए लाया गया है. इसका असर दिखने भी लगा है. इस योजनाओं ने ग्रामीण स्तर पर जबरदस्त बदलाव लाया है. अब महिलाएं साहूकारों के पास हाथ नहीं पसारती हैं. मेरा मानना है कि इस योजना की 18 प्रतिशत राशि जीएसटी के माध्यम से राज्य के खजाने में पहुंच रही है. केंद्र की सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस बांटा था. वो सिर्फ वोट लेने के लिए था. योजना मद में 91 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है. इसमें से 14 हजार करोड़ रुपये मंईयां योजना के लिए है. इसलिए इस योजना की वजह से विकास कार्य बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है.
सवाल :- अगर मंईयां योजना को उज्ज्वला योजना से तुलना कर रहे हैं तो फिर क्या यह बताना चाहेंगे कि मंईयां योजना के लाभुकों की संख्या 56 लाख से घटकर 50 लाख कैसे हो गई?
जवाब :- जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो जरूरत के हिसाब से राशि का इस्तेमाल होता है. यही हाल मंईयां योजना का है. जो पात्र नहीं होंगे, उनके नाम कटेंगे. जिनकी आयु 50 साल पूरी हो चुकी है, उनके नाम कटेंगे. अभी तक नई लाभुकों के नाम नहीं जाड़े जा रहे थे, लेकिन बहुत जल्द नए लाभुकों को जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू होगी.
सवाल :- झारखंड में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है. स्थिर मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में 75,670 रु और वर्तमान मूल्य पर 1,35,195 अनुमानित है. लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह अंतर 58% और 55% के आसपास है. पड़ोसी राज्यों की बात करें तो ओड़िशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ हमसे बहुत बेहतर स्थिति में हैं. छत्तीसगढ़ तो साथ में ही बना था, हम उससे तुलना नहीं कर पा रहे हैं?
जवाब :- इस मामले में हम पीछे छूट गये हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 16 हजार रुपये रही है. हम पूरे देश में इस मामले में नीचे से तीसरे पायदान पर हैं. ये आंकड़ा तो औसत के आधार पर निकलता है. लेकिन राज्य में कई जिलों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रति व्यक्ति आय 58 से 60 हजार से ज्यादा नहीं होगा. इसका मूल कारण है ये है कि पूर्व की सरकारें प्राथमिकता तय करने में पीछे छूट गईं. लेकिन वर्तमान हेमंत सरकार इसको लेकर गंभीर है. झारखंड तभी मुस्कुराता हुआ दिखेगा, जब झारखंड के गांव मुस्कुराते हुए दिखेंगे. इसलिए ग्रामीण विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. गांव की खरीद क्षमता बढ़ेगी, तभी प्रति व्यक्ति बढ़ेगी.
सवाल :- भारत सरकार ने 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इस मुहिम में झारखंड की भूमिका क्या होगी?
जवाब :- देश को आर्थिक मामलों में विकसित करने के लिए झारखंड पीछे नहीं है. लेकिन केंद्र को भी राज्य के प्रति जिम्मेवार होना पड़ेगा. हमारी प्राथमिकता में देश है. हम हर सहयोग करेंगे. हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यस्था को मजबूत करने पर जोर दे रही है. प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो खरीदने की क्षमता बढ़ेगी. इससे राज्य की जीडीपी बढ़ेगी. राज्य की जीडीपी बढ़ेगी तो देश की जीडीपी बढ़ेगी. हमारे यहां से कोयला ले जाया जा रहा है, इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है. जमीन वापस नहीं लौटाई जा रही है. इसके बदले क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही है. केंद्र की कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ का बकाया है. इस राशि में कमी-बेसी हो सकती है. इसके लिए केंद्र को आकलन करना होगा. कोयला मंत्री ने आकलन की बात कही थी. लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हुआ.
बातचीत के आखिर में वित्त मंत्री ने केंद्र-राज्य संबंधों पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि पहले राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान होता था, लेकिन अब केंद्र की कार्यशैली से राज्यों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. उनका कहना था कि देश और राज्य, दोनों के विकास के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है.
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