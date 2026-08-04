ETV Bharat / bharat

राजस्व में आत्मनिर्भर बनेगा झारखंड, मंईयां योजना से जुड़ेंगी नई लाभुक, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

रांची : झारखंड की सरकार अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक क्षेत्र में खर्च कर रही है. इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी मंईयां सम्मान योजना की है. इसके तहत 18 साल से 50 साल तक की युवती और महिलाओं को हर माह 2,500 रुपये डीबीटी के जरिए दिए जा रहे हैं. इसे अंग्रेजी में फ्रीबीज‌ कहा जाता है. बोलचाल की भाषा में इसका मतलब है - मुफ्त की सौगात या मुफ्त का उपहार.

अब सवाल है कि इसका झारखंड की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है. दूसरी तरफ झारखंड की आर्थिक स्थिति कैसी है. राजकोषीय घाटा क्या एफआरबीएम के लिए तय 3 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड अपने पड़ोसी छत्तीसगढ़ से पीछे क्यों हैं? राज्य की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है? झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में केंद्र सरकार क्या कर रही है? ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए झारखंड के ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह ने राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से विस्तार से बातचीत की.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का इंटरव्यू (Etv Bharat)

सवाल :- राज्य सरकार पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2025- 26 में 1,43,152 करोड़ होने की संभावना है जबकि 2024-25 में 1,30,799 करोड़ का कर्ज था. इस तरह 2026-27 में प्रति व्यक्ति ऋण भार 48,871 रुपया रहने की संभावना है. इसको आप कैसे देखते हैं, यह कितनी बड़ी चुनौती है?

जवाब :- कोई सरकार कर्ज लेकर अपने राज्य का विकास करती है. वित्तीय व्यवस्था में कर्ज लेने का प्रावधान है. इसके जरिए पुल-पुलिया, सड़क, बिजली जैसी जरूरतें पूरी की जाती हैं. एफआरबीएम (Fiscal Responsibility and Budget Management) के तहत सरकार जीडीपी का 3 प्रतिशत तक ऋण ले सकती है. इस सीमा को झारखंड ने क्रॉस नहीं किया है. वर्तमान में झारखंड ने महज 2.18 प्रतिशत ही ऋण लिया है. नीति आयोग भी झारखंड के वित्तीय प्रबंधन की तारीफ कर चुका है. झारखंड का राजस्व संग्रहण ठीक है. एक्सपेंडिचर भी ठीक है.

सवाल :- 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था. वित्तीय वर्ष 2001-02 में पेश किए गए पहले बजट की तुलना में, पिछले 25 सालों में बजट का साइज 16 गुणा से ज्यादा बढ़ गया है, जबकि खर्च की तुलना में रेवेन्यू सिर्फ लगभग 12 गुणा बढ़ा है. झारखंड सरकार अपनी जरूरतें लोन लेकर पूरी कर रही है. सरकार इसपर क्या काम कर रही है?

जवाब :- संवैधानिक प्रावधान के तहत राज्यों को भारत सरकार राशि देती है. केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और ग्रांट्स एन एड के रुप में देने का प्रावधान है. लेकिन ये राशि समय पर नहीं मिलती है और अगर मिलती है तो कम मिलती है. झारखंड सरकार अपने श्रोत से राजस्व को बढ़ाने में जुटी है. लेकिन केंद्र सरकार ने जीएसटी रेशनलाइजेशन के नाम पर जो नीति बनाई है, उससे झारखंड को हर साल 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है. केंद्र ने मनरेगा की जगह वीबीजी-राम-जी योजना शुरू की है. मनरेगा में 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती थी. जबकि वीबीजी-राम-जी योजना के तहत केंद्र को 60 प्रतिशत और राज्य को 40 प्रतिशत खर्च उठाना होगा. इस वजह से भी झारखंड पर हर साल करीब 4000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. इसलिए कह सकते हैं कि झारखंड के राजस्व संग्रहण में कमी की वजह के पीछ केंद्र सरकार की भूमिका है. वित्त मंत्री ने कहा कि अब हमारी सरकार अपने स्तर से आम लोगों पर भार डाले बगैर राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है.

सवाल :- झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ का बजट तैयार किया है. इसमें 14 हजार 65 करोड़ 57 लाख रु. मंईयां सम्मान योजना के लिए प्रस्तावित है. यह योजना बजट का 13.94 प्रतिशत और कुल बजट का 8.87 प्रतिशत है. क्या इससे विकास योजनाएं प्रभावित नहीं हो रहीं हैं?

जवाब :- 24 वर्षों तक राज्य के विकास पर काफी कम हुआ है. अब अगर हम मंईयां सम्मान के जरिए आधी आबादी को आर्थिक रूप से संपन्न करना चाह रहे हैं तो तथाकथित लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है. इस योजना के पीछे हमारी सरकार का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है. इस योजना को राज्य की ग्रामीण व्यवस्था की मजबूती के लिए लाया गया है. इसका असर दिखने भी लगा है. इस योजनाओं ने ग्रामीण स्तर पर जबरदस्त बदलाव लाया है. अब महिलाएं साहूकारों के पास हाथ नहीं पसारती हैं. मेरा मानना है कि इस योजना की 18 प्रतिशत राशि जीएसटी के माध्यम से राज्य के खजाने में पहुंच रही है. केंद्र की सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस बांटा था. वो सिर्फ वोट लेने के लिए था. योजना मद में 91 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है. इसमें से 14 हजार करोड़ रुपये मंईयां योजना के लिए है. इसलिए इस योजना की वजह से विकास कार्य बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है.

सवाल :- अगर मंईयां योजना को उज्ज्वला योजना से तुलना कर रहे हैं तो फिर क्या यह बताना चाहेंगे कि मंईयां योजना के लाभुकों की संख्या 56 लाख से घटकर 50 लाख कैसे हो गई?