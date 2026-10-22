साइबर ठगी की रकम को कहां और कैसे ठिकाने लगाते हैं अपराधी? गुवाहाटी में बड़े भंडाफोड़ से समझें पूरा खेल
असम में एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, जिसके तार झारखंड के अलावा कई अन्य राज्यों से जुड़े हैं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 7:53 PM IST
नई दिल्ली: साइबर अपराधी अब असम का इस्तेमाल न केवल लोगों को ठगने के लिए, बल्कि फ्रॉड की रकम को ठिकाने लगाने के लिए कर रहे हैं. गुवाहाटी में साइबर धोखाधड़ी की एक जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ. छापे के दौरान मिले सबूतों से यह सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे नेटवर्क कैसे स्थानीय लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, पैसे का लेन-देन करते हैं और डिजिटल धोखाधड़ी से कमाए गए पैसों को सोने जैसी असली चीज़ों में बदलते हैं.
पुलिस ने गुवाहाटी के हातीगांव में छापेमारी कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था. उनके पास कुछ ही दिन पहले खरीदी गई सोने की दो अंगूठियां, एक दर्जन मोबाइल फोन, एटीएम और डेबिट कार्डों का ढेर, कई पहचान पत्र बरामद किये. एक संदिग्ध को भी पकड़ा जो कथित तौर पर नकद और सोना इकट्ठा करने के लिए झारखंड से असम गया था.
जांचकर्ताओं को शक है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के तार राज्यों के बीच फैले एक बड़े नेटवर्क से जुड़े थे. इनमें से पांच लोग साइबर धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में फरार चल रहे थे. जबकि छठा आरोपी सफाकत अंसारी, जो झारखंड के देवघर जिले का रहने वाला है, कथित तौर पर स्थानीय एजेंटों से नकद और सोना इकट्ठा करने के लिए असम आया था.
इस कार्रवाई को कामरूप जिले के बोको-चायगांव इलाके में नगरबेर की एक पुलिस टीम ने अंजाम दिया. गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों की पहचान तुपमारी के आशिक महबूब अलोम, रंगेस्वरी के कलात्मक इस्लाम, तुपमारी के जाहिदुल इस्लाम, हातीगांव के ध्रुबज्योति भूइयां और साउथ रंगापानी के जमीर मुल्ला के रूप में हुई है. इस घटना के बाद अब झारखंड और असम की पुलिस मिलकर इस मामले पर काम कर रही है.
असम इस खतरे को नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकता
जाने-माने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ कुंवर विक्रम सिंह ने गुरुवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति को धोखा देकर पैसे ट्रांसफर कराए जा सकते हैं, जबकि वे खाते जिनमें पैसे आते हैं, उन्हें संभालने वाले एजेंट और उस पैसे को इकट्ठा करने वाले लोग कई राज्यों में फैले हो सकते हैं. जब तक पीड़ित को समझ आता है कि उसके साथ क्या हुआ है, तब तक पैसा कई खातों से होते हुए कैश या सोने-चांदी जैसी कीमती चीजों में बदला जा चुका होता है."
उन्होंने कहा कि अगर इसमें स्थानीय एजेंट शामिल होते हैं, तो असम के लोग भी इन जांचों के जाल में फंस सकते हैं, भले ही मूल धोखाधड़ी किसी दूसरी जगह से प्लान की गई हो. सिंह ने आगे कहा, "जो लोग जानबूझकर संदिग्ध लेन-देन में मदद करते हैं, उन्हें आपराधिक कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही वे खाताधारक जिनके आईडी या खातों का गलत इस्तेमाल हुआ है, वे भी जांच के दायरे में आ सकते हैं."
आर्थिक परिणामों को गंभीर बताते हुए सिंह ने कहा, "परिवार अपनी जमा-पूंजी खो सकते हैं, छोटे व्यवसायों को बड़ा झटका लग सकता है, और पीड़ित डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए ट्रांसफर किए गए पैसे को वापस पाने के लिए संघर्ष करते रह सकते हैं. पहचान पत्रों और बैंक खातों का गलत इस्तेमाल उन मासूम लोगों के लिए अतिरिक्त समस्याएं पैदा कर सकता है जिनकी निजी जानकारियां लीक हो गई हैं."
सिंह के अनुसार, गुवाहाटी का यह मामला साइबर अपराध की जांच में फाइनेंशियल फॉरेंसिक के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित करता है. उन्होंने कहा, "एक mobile फोन या बैंक कार्ड से कोई सुराग मिल सकता है, लेकिन जांचकर्ताओं को डिजिटल सबूतों को बैंक रिकॉर्ड, पेमेंट ट्रेल, बातचीत और पहचाने गए पीड़ितों के साथ जोड़ना होगा ताकि यह साबित हो सके कि यह कथित गिरोह कैसे काम करता था."
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की सलाह
कुंवर विक्रम सिंह ने कहा कि जांचकर्ताओं के लिए बड़ी परीक्षा धोखाधड़ी के पैसों के असली स्रोत की पहचान करना, उनके लेन-देन पर नजर रखना, प्रत्येक आरोपी की भूमिका तय करना और यह पता लगाना होगा कि क्या अन्य साथी असम के बाहर से काम कर रहे थे. उन्होंने कहा- 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (I4C) द्वारा किए गए विश्लेषण से संकेत मिलता है कि गिरफ्तार किए गए लोग एक अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े थे.
गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले I4C ने इस बात पर जोर दिया कि जनता की सतर्कता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. इस पर सिंह ने कहा, "लोगों को कभी भी अनजान कॉल करने वालों के साथ वन-टाइम पासवर्ड (OTP), बैंक की जानकारियां या संवेदनशील पहचान पत्र शेयर नहीं करने चाहिए. साथ ही, दूसरों को पैसे मंगाने या भेजने के लिए अपने बैंक खाते का इस्तेमाल करने देने को लेकर भी सावधान रहना चाहिए."
"यदि किसी को भी संदेह हो कि उसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है, तो उसे तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करना चाहिए और आधिकारिक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) के माध्यम से घटना की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए."
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