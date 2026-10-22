ETV Bharat / bharat

साइबर ठगी की रकम को कहां और कैसे ठिकाने लगाते हैं अपराधी? गुवाहाटी में बड़े भंडाफोड़ से समझें पूरा खेल

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: साइबर अपराधी अब असम का इस्तेमाल न केवल लोगों को ठगने के लिए, बल्कि फ्रॉड की रकम को ठिकाने लगाने के लिए कर रहे हैं. गुवाहाटी में साइबर धोखाधड़ी की एक जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ. छापे के दौरान मिले सबूतों से यह सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे नेटवर्क कैसे स्थानीय लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, पैसे का लेन-देन करते हैं और डिजिटल धोखाधड़ी से कमाए गए पैसों को सोने जैसी असली चीज़ों में बदलते हैं.

पुलिस ने गुवाहाटी के हातीगांव में छापेमारी कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था. उनके पास कुछ ही दिन पहले खरीदी गई सोने की दो अंगूठियां, एक दर्जन मोबाइल फोन, एटीएम और डेबिट कार्डों का ढेर, कई पहचान पत्र बरामद किये. एक संदिग्ध को भी पकड़ा जो कथित तौर पर नकद और सोना इकट्ठा करने के लिए झारखंड से असम गया था.