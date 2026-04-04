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देश की 2.18 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचा इंटरनेट; कनेक्टिविटी में यूपी सबसे आगे

हैदराबाद: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए जोर-शोर से काम कर रही है. इसके लिए भारतनेट (BharatNet) कार्यक्रम शुरू किया गया था. इसके तहत ग्रामीण भारत में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है.

अब तक देश की 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.18 लाख से अधिक को हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए तैयार किया जा चुका है. इन क्षेत्रों में फाइबर-टू-द-होम (FTTH) कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा मिल रही है, जिससे डिजिटल शासन (Digital Governance) को बढ़ावा मिल रहा है.

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ग्राम पंचायतों को डिजिटल क्यों कर रही सरकार: सरकार का उद्देश्य ग्राम पंचायतों (GP) का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, ताकि डिजिटल गवर्नेंस टूल्स को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके. सभी ग्राम पंचायतें कई माध्यमों से इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, जिनमें फाइबर-टू-द-होम (Fiber-To-The-Home) कनेक्शन और निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की सेवाएं शामिल हैं.

पंचायतों को डिजिटल बनाने में हो रहा भारी-भरकम खर्च: भारतनेट डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2.69 लाख ग्राम पंचायतों (GP)/पारंपरिक स्थानीय निकायों (TLBs) में से 2.18 लाख से ज्यादा को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है. इसके लिए पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत 22,001.30 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है.

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किस राज्य में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें: उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी कुल संख्या 57,695 है. इसके बाद महाराष्ट्र (28,002), मध्य प्रदेश (23,011), गुजरात (14,621) और आंध्र प्रदेश (13,327) का स्थान आता है. कनेक्टिविटी के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. यहां पर सबसे ज्यादा पंचायतों में इंटरनेट सेवा का काम शुरू हो चुका है. यानी यूपी में सबसे ज्यादा पंचायतें डिजिटल हैं.