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ऑपरेशन थियेटर की दहलीज से योग मैट तक: जब बड़े अस्पतालों ने कहा 'पैर खराब हो जाएगा', तब योग ने बचाया जीवन

गर्दन का हिलना-डुलना बंद हो गया. बायां पैर कमर तक पूरी तरह सुन्न था, पैर पर ठंडा-गर्म पानी का एहसास भी नहीं होता था-मोहम्मद शमीम

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वकील मोहम्मद शमीम का बदल गया जीवन, योग को दिया धन्यवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 21, 2026 at 7:16 AM IST

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नई दिल्ली: "तुरंत मेजर सर्जरी करवा लीजिए, नहीं तो दो-चार महीने में आपका बायां पैर हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा और गर्दन का घूमना पूरी तरह बंद हो जाएगा." देश के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े अस्पतालों के न्यूरोसर्जन जब किसी मरीज को यह अल्टीमेटम देते हैं तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाना स्वाभाविक है. दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट मोहम्मद शमीम भी एक साल पहले इसी खौफनाक दौर से गुजर रहे थे. लेकिन इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मोहम्मद शमीम की कहानी चिकित्सा जगत के लिए एक आंखें खोलने वाली मिसाल बन चुकी है.

योग ने बदली मोहम्मद शमीम की जिंदगी

जिस गंभीर स्पाइनल इंजरी और पैरालिसिस के खतरे को एलोपैथी के बड़े-बड़े महारथी बिना सर्जरी के ठीक नहीं कर सके, उसे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (MDNIY) के योग थेरेपिस्ट शशांक अत्रे के मार्गदर्शन में मात्र 15 दिनों के भीतर योग ने लगभग सर्जरी के बिना ही ठीक कर दिया गया.

कौन है मोहम्मद शमीम, जिन्हें योग ने दिया नया जीवन

पेशे से दिल्ली हाई कोर्ट में वकील मोहम्मद शमीम के लिए कोर्ट रूम की भागदौड़ अचानक तब थम गई जब करीब एक साल पहले उन्हें अपनी गर्दन और बाएं पैर में असहजता महसूस हुई. धीरे-धीरे दर्द इतना बढ़ा कि गर्दन का हिलना-डुलना भी बंद हो गया. सबसे डरावनी स्थिति तब पैदा हुई जब उनका बायां पैर कमर तक पूरी तरह सुन्न हो गया. पैर में ताकत खत्म हो चुकी थी. हालत ये थे कि पैर पर ठंडा पानी डाला जा रहा है या गर्म, इसका एहसास होना भी बंद हो गया.

योग ने बदल दी वकील मोहम्मद शमीम की जिंदगी कैसे, सुनिए उन्हीं की जुबानी (ETV BHARAT)
ईटीवी भारत से बातचीत में शमीम बताते हैं कि मुझे लगा कि कहीं पैरालिसिस (लकवा) तो नहीं मार गया. मैंने सेंट स्टीफन और फिर आरएमएल हॉस्पिटल में दिखाया. एमआरआई की रिपोर्ट आते ही डॉक्टरों के होश उड़ गए.

'सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है, दवाएं बेअसर हैं'

मोहम्मद शमीम की एमआरआई रिपोर्ट में रीढ़ की हड्डी में दो बेहद गंभीर समस्याएं सामने आईं.

1. L4-L5 (लंबर स्पाइन) में गंभीर कंप्रेशन: कमर के निचले हिस्से में नसें बुरी तरह दबी हुई थीं, जिससे पैर सुन्न हो रहा था.
2. C2 से C6 (सर्वाइकल स्पाइन) में डिस्क प्रोलैप्स: गर्दन की नसें इतनी दब चुकी थीं कि स्पाइनल कॉर्ड पर भारी दबाव था.

मोहम्मद शमीम ने बताया कि आरएमएल के बाद शमीम ने सर गंगा राम अस्पताल व फिर वसंत कुंज स्थित देश के सबसे बड़े 'इंडियन स्पाइनल इंजरी इंस्टीट्यूट' का रुख किया. लेकिन हर जगह से एक ही कड़ा जवाब मिला "दवाइयां इस स्थिति में बेकार हैं, सिर्फ सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है. जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लें. आगरा के एक ऑर्थो सर्जन से 8 महीने इलाज चला, जिससे कमर में थोड़ा आराम तो मिला, लेकिन पैर का सुन्नपन व गर्दन का जाम होना जस का तस रहा. डॉक्टर की इस चेतावनी ने कि पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा. शमीम को गहरे मानसिक तनाव व डर में धकेल दिया था.

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शंशाक अत्रे ने बताया कि मोहम्मद शमीम अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो चुके थे, लेकिन पहले सेशन के बाद तस्वीर बदलने लगी (ETV Bharat)

चमत्कार की शुरुआत: 3 सेशन में 75% सुधार

जब सारे रास्ते बंद हो गए तब एक सहकर्मी की सलाह पर मोहम्मद शमीम मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान पहुंचे. वहां उनकी मुलाकात योग थेरेपिस्ट शशांक अत्रे से हुई. शशांक अत्रे बताते हैं, "जब शमीम जी मेरे पास आए, तो वह शारीरिक रूप से जितने लाचार थे, मानसिक रूप से उससे कहीं ज्यादा डरे हुए भी थे. उन्हें डर था कि सर्जरी फेल हो गई तो वह कभी खड़े नहीं हो पाएंगे. मैंने सबसे पहले उनकी काउंसलिंग की, जिससे उनका आत्मविश्वास वापस आ सके. इसके बाद शुरू हुआ योग थेरेपी का सिलसिला. शशांक अत्रे ने उनके लिए कस्टमाइज्ड सूक्ष्म व्यायाम व विशेष योगाभ्यासों का खाका तैयार किया. इसका असर इतना जादुई था कि मात्र 2 से 3 सेशन (एक-एक घंटे के सत्र) में ही शमीम की सालों से जाम पड़ी गर्दन घूमने लगी.

थेरेपिस्ट शशांक ने उस दिलचस्प वाकये को साझा करते हुए बताया कि तीसरे दिन जब उन्होंने गर्दन को तेजी से हिलाकर दिखाया, तो मैंने उन्हें टोका कि इतने झटके से मत घुमाओ. जब मैंने रिकवरी का प्रतिशत पूछा, तो शमीम ने कहा कि 75% आराम है. वास्तव में डॉक्टर ने उन्हें डराया था कि गर्दन हिलाना भी मत नहीं तो नस फंस जाएगी और परेशानी बढ़ जाएगी. इस डर को पार करने में उन्हें एक दिन की हिम्मत जुटानी पड़ी.

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वकील मोहम्मद शमीम ने बताया 'डॉक्टरों ने गर्दन हिलाने तक को किया था मना, आज योग से पूरी गर्दन घुमा पाता हूं'. (ETV BHARAT)

15 दिन, 15 सेशन और बदल गया जीवन

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए मोहम्मद शमीम ने बताया कि ये उनका 15वां सेशन था. अभी संस्थान आए उन्हें पूरा एक महीना भी नहीं हुआ है और कोर्ट की व्यस्तता के कारण बीच में गैप होने के बावजूद उनके पैर की झनझनाहट व सुन्नपन गायब हो चुका है. कमर और गर्दन का मूवमेंट सामान्य है.

अस्पतालों की उस खर्चीली और जोखिम भरी सर्जरी के डर से पूरी तरह मुक्त हो चुके एडवोकेट शमीम ने गर्व से कहा कि अब मुझे सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है. मुझे यहां आकर समझ आया कि योग में हर मर्ज का मुकम्मल इलाज है. जरूरी नहीं कि हम हर चीज के लिए एलोपैथी की तरफ ही भागें.

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ऑपरेशन थियेटर की दहलीज से योग मैट तक (ETV Bharat)

जानिए आखिर क्यों जीत रहा है योग

योग थेरेपिस्ट शशांक अत्रे ने इस पूरी रिकवरी पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि एलोपैथी व योग की तुलना ही नहीं की जा सकती है. उन्होंने इसके पीछे का मुख्य अंतर भी समझाया. होलिस्टिक एप्रोच (समग्र दृष्टिकोण) बनाम सिम्पटोमैटिक ट्रीटमेंट (लक्षण आधारित इलाज) "एलोपैथी मुख्य रूप से सिम्पटोमैटिक (लक्षणों का) इलाज करती है जो कि तात्कालिक होता है. कई बार एक बीमारी को दबाने के चक्कर में दवाएं शरीर में दूसरी नई समस्याएं खड़ी कर देती हैं. इसके विपरीत योग का दृष्टिकोण 'होलिस्टिक' है. योग केवल बीमार अंग का नहीं, बल्कि पूरे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एक समग्र व्यक्तित्व के रूप में इलाज करता है. जब आप योग से एक बीमारी ठीक करने चलते हैं, तो शरीर के अन्य विकार अपने आप दूर हो जाते हैं.

भविष्य के लिए सलाह, बीमारी के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए अपनाएं योग

शशांक अत्रे के मुताबिक शमीम अब पूरी तरह ठीक होने की कगार पर हैं, लेकिन स्पाइन को स्टेबल (स्थिर) करने के लिए उन्हें कुछ समय तक लगातार अभ्यास जारी रखना होगा. उन्होंने आने वाले योग दिवस पर संदेश देते हुए कहा कि एक बार शरीर पूरी तरह स्टेबल हो जाए, तो अभ्यास छोड़ देने पर भी दिक्कत नहीं होगी. लेकिन मेरी सलाह है कि योग को केवल बीमारी ठीक करने का साधन न बनाएं. ठीक होने के बाद इसलिए योग करें, जिससे भविष्य में कभी बीमार पड़ना ही न पड़े.

मोहम्मद शमीम की ये आपबीती इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर उन लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और ऑपरेशन थियेटर के डर से सहमे हुए हैं. यह कहानी गवाह है कि भारत की प्राचीन धरोहर योग आज के आधुनिक युग में भी असाध्य रोगों का सबसे अचूक और सुरक्षित समाधान है.

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