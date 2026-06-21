अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: 56 की उम्र में युवाओं को छोड़ा पीछे, जानें दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर समर सिंह की कहानी
दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर समर सिंह बाघपुरिया (धनखड़) ने योग और स्वदेशी व्यायाम से पाया फौलादी फिटनेस, सोशल मीडिया पर बनें बड़े 'फिटनेस इन्फ्लुएंसर'
Published : June 21, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 11:09 AM IST
नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन की ओर बढ़ने का संदेश देता है. इसकी मिसाल है दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर समर सिंह बाघपुरिया (धनखड़) की कहानी. योग और स्वदेशी व्यायाम के अद्भुत तालमेल की एक बेमिसाल दास्तान, जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के संदेश "स्वस्थ शरीर और अनुशासित जीवन" को पूरी तरह चरितार्थ करती है. 56 वर्षीय समर सिंह वर्तमान में दिल्ली पुलिस में तैनात हैं और अपनी फौलादी फिटनेस के कारण सोशल मीडिया पर एक बड़े 'फिटनेस इन्फ्लुएंसर' बन चुके हैं और लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं. साथ ही युवाओं के लिए उदाहरण साबित हो रहे हैं. वहीं समर सिंह की कहानी केवल योग और व्यायाम से ही नहीं जुड़ी एक अदम्य साहस भी दर्शाती है.
समर सिंह का योग का सफर
समर सिंह बतातें हैं कि वह बचपन में काफी शैतान बच्चे थे, और उनकी शैतानी को अच्छी जगह इस्तेमल करवाने के लिए उनके दादा (रणजीत सिंह) झज्जर के एक गुरुकुल में योग और फिटनेस की ट्रेनिंग दिलानी शुरू की. उस वक्त वे पांचवीं कक्षा में पढ़ा करते थे. वहीं से योग, प्राणायाम और पारंपरिक भारतीय व्यायाम (जैसे दंड-सपाटे) की शिक्षा ली. इसके बाद जब वर्ष 1989 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन की तो काम की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए योग की अनुशासन भी जारी रखा.
नियमित योगा कर विकसित की कई क्षमताएं
आज 56 वर्ष की उम्र में, जहां लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, वहीं समर सिंह युवाओं को मात दे रहे हैं. योग और प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से वे 4 मिनट 25 सेकेंड तक अपनी सांस रोकने की अद्भुत महारत रखते हैं, वहीं दंड लगाने का रिकॉर्ड में वे मात्र 1 मिनट 1 सेकेंड में सांस रोककर 101 सपाटे मार लेते हैं, और 3 मिनट में 100 दंड लगाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं. साथ ही रीढ़ की हड्डी का लचीलापन के लिए भी वह कई तरह के व्यायाम करते हैं. उनका मानना है कि यदि आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली और फिट है, तो आपकी लाइफ हिट है. वे अपनी 75 किलो वजनी पत्नी सुदेश को पीठ पर बिठाकर भी आसानी से एक्सरसाइज कर लेते हैं.
समर की पत्नी भी नियमित करती हैं योगा
समर बताते हैं कि जब उनकी पत्नी का वजन ज्यादा होने लगा तब उन्हें सलाह दी गई कि योग किया करो. आज सुदेश कई तरह के व्यायाम कर लेती है. इसमें से कई ऐसे भी है जिनमें उन्होंने समर को हराया भी है. समर की पत्नी सुदेश बताती हैं कि एक वर्ष से लगातार योग और व्यायाम कर रही हूं. इससे शरीर फिट रहता है. साथ ही इंसान तनाव मुक्त भी रहता है. सुबह जल्दी उठकर योग करने से पूरा दिन अच्छा बीतता है.
व्यस्तता के बावजूद योगा के लिए प्रतिबद्ध
दिल्ली पुलिस अकादमी, झड़ौदा कलां में तैनात सब-इंस्पैक्टर समर सिंह अपनी ऑन-ड्यूटी व्यस्तता के बावजूद रोजाना लगभग 2 से 2.5 घंटे अपनी फिटनेस, योग और व्यायाम को देते हैं. उन्होंने बताया कि इस दैनिक वर्कआउट रूटीन को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा हुआ, जिसमें सुबह के समय जल्दी उठकर 1 से 1.5 घंटे पारंपरिक योग, ध्यान और गहन प्राणायाम, जैसे कुंभक अभ्यास जिससे वे 4+ मिनट सांस रोक पाते हैं यह मानसिक तनाव को दूर रखता है.
स्वदेशी कसरत भी समर सिंह की दिनचर्या में शामिल
समर सिंह शाम में ड्यूटी खत्म होने के बाद शाम के वक्त वे एक घंटा शुद्ध देसी व्यायाम को देते हैं. इसमें अखाड़े की कसरत, पुल-अप्स, पेड़ पर चढ़ना और उनके प्रसिद्ध पारंपरिक 'दंड-सपाटे' शामिल हैं. समर बताते हैं कि वह कभी जिम नहीं जाते, बल्कि पार्क या घर पर ही बॉडीवेट ट्रेनिंग (स्वदेशी कसरत) के जरिए अपनी इस फौलादी फिटनेस को बनाए रखते हैं.
सोशल मीडिया ने किया वायरल
वर्तमान में जहां है कोई सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहता है ऐसे में समर सिंह भी बीते एक वर्ष से इंस्टाग्राम पर फिटनेस गुरु के रूप में काफी लोकप्रिय है. समर बताते हैं कि वह योग और व्यायाम तो बचपन से ही कर रहे है, लेकिन 2025 में उनके छोटे बेटे राहुल ने उनको सालाह दी कि वह अपने इस हुनर को लोगों तक पहुंचाएं. तब से नियमित एक वीडियो जरूर डालते हैं. जिसकी एडिटिंग, पोस्टिंग सब खुद ही करते हैं. इस समय उनके करीब 50,000 फ़ॉलोअर्स हैं.
अदम्य साहस वाले बहादुर सिपाही हैं समर सिंह
समर सिंह की कहानी केवल कसरत की नहीं, बल्कि अदम्य साहस की है. 2001 में हुए संसद भवन आतंकी हमले के दौरान उन्होंने डटकर मुकाबला किया था, जिसमें उनके बाएं पैर में गोली लगी थी. लंबे समय तक अस्पताल में रहने और गंभीर चोट के बावजूद, उन्होंने योग और अपनी इच्छाशक्ति के बल पर खुद को फिर से खड़ा किया. इससे पहले 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में भी उन्होंने अपनी जान पर खेलकर 25 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था.
स्वास्थ्य का मंत्र : समर सिंह बताते हैं, "प्रसन्नता के साथ बनाया और खाया गया भोजन अमृत के समान होता है.” वे मानते हैं कि केवल कसरत ही नहीं, मन की प्रसन्नता भी सच्ची शक्ति देती है. योग दिवस के अवसर पर सब-इंस्पेक्टर समर सिंह की यह कहानी हर किसी को प्रेरित करती है कि पुलिस की दिन-रात की तनावपूर्ण ड्यूटी के बीच भी योग और अनुशासन के जरिए खुद को पूरी तरह स्वस्थ और फिट रखा जा सकता है.
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