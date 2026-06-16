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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: गंगोत्री से गंगासागर तक मेगा शो, जानिये उत्तराखंड में क्या है प्लानिंग

बनबसा या हरिद्वार में हो सकता है मुख्य कार्यक्रम: 21 जून यानी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देशभर में योग के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. लिहाजा, उत्तराखंड में भी हर जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही राज्य का एक मुख्य कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम नेता शामिल होंगे. प्रदेश के मुख्य कार्यक्रम को लेकर स्थान के चयन की प्रक्रिया जारी है. संभावना है ति बनबसा या फिर हरिद्वार में योग दिवस के अवसर पर राज्य का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है. इसके दृष्टिगत उत्तराखंड आयुष विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है.

उत्तराखंड सरकार के साथ ही भारत सरकार भी योग और वैलनेस को बढ़ावा दे रही है. यही वजह है कि देशभर में वृहद स्तर पर हर साल योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में भी योग दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. हालांकि, योग दिवस के दिन से पहले ही यानी 25 मई से ही प्रदेश भर में योग के कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है. खास बात यह है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से एक विशेष अभियान गंगोत्री से गंगासागर भी चलाया जा रहा है. उत्तराखंड से निकाली योग की गंगोत्री आज पूरे देश को स्वस्थ रखने में मदद कर रही है.

देहरादून: भारत समेत तमाम देशों में हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. इसी क्रम में उत्तराखंड में भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं. योग दिवस उत्तराखंड के लिहाज से इस वजह से भी खास है क्योंकि ऋषिकेश को योग की जननी कहा जाता है. उत्तराखंड में योग नीति लागू है. जिसे प्रदेश में बृहद स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके अलावा उत्तराखंड में योग को लेकर क्या कुछ खास हो रहा है, आइये जानते हैं.

योग नीति में सब्सिडी (ETV Bharat)

उत्तराखंड सरकार प्रदेश में योग और वैलनेस को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. जिससे लोग अपने दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करते हुए निरोग रह सके. इसके अलावा, प्रदेश को योग हब बनाने के लिए राज्य सरकार ने 21 जून 2025 को योग पॉलिसी भी लागू की. इस योग पॉलिसी के तहत योग निदेशालय का न सिर्फ गठन किया जाएगा बल्कि बड़े स्तर पर योग के जरिए युवाओं को रोजगार मिल सके इस पर भी जोर दिया जाएगा. प्रदेश में योग नीति लागू हुए अब एक साल का वक्त पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक योग निदेशालय का ढांचा लागू नहीं हो पाया है. हालांकि, योग निदेशालय का ढांचा तैयार हो चुका है जो अभी कार्मिक विभाग में है. इसके बाद वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद फिर मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलते ही धरातल पर उतर जाएगी.

ऑनलाइन पोर्टल भी किया रहा तैयार: संभावना जताई जा रही है कि आयुष निदेशालय में ही योग निदेशालय स्थापित किया जाएगा. इसके पीछे की एक मुख्य वजह यही है कि आयुष निदेशालय के डायरेक्टर ही योग निदेशालय के भी डायरेक्ट होंगे. इसके साथ ही योग पॉलिसी के तहत लोगों को सब्सिडी दिए जाने और रजिस्ट्रेशन कराए जाने को लेकर भी आयुष विभाग की ओर से एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है. यह अभी सिक्योरिटी एंड ऑडिट प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है. संभावना जताई जा रही है कि जुलाई महीने में इस पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया जाएगा.

देश की पहली योग नीति का उद्देश्य

• उत्तराखंड योग नीति से जनता का स्वास्थ्य संवर्धन के साथ ही उत्तराखंड में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा

• योग नीति के तहत योग निदेशालय की स्थापना की जाएगी

• योग संस्थानों के लिए नियम और दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे.

• उत्तराखंड राज्य को योग और वैलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करेगी.

• उत्तराखंड राज्य को सशक्त और विकसित राज्य बनाने में इस नीति का सहयोग मिलेगा.

• योग नीति लागू होने के बाद देश के योग की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षण मिलेगा.

• शिक्षा में योग का एकीकरण होगा.

• योग युद्ध ध्यान केदो को बढ़ावा मिलने के साथ ही विकास मिलेगा.

• योग एवं आध्यात्म में रिसर्च को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

• उत्तराखंड में योग, आध्यात्म और पर्यटन का भी विकास होगा.

• योग नीति के तहत योग प्रशिक्षक केदो की स्थापना की जाएगी.

• योग प्रशिक्षित का रजिस्ट्रेशन और योग संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप किया जाएगा.

• उत्तराखंड योग नीति के तहत योग को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी.

• स्कूलों में योग पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे.

• आम जनता, स्कूली बच्चों एवं कॉलेज में लाइव योग का प्रसारण किया जाएगा.

• योग नीति से प्रदेश के 13 हज़ार लोगों को योग प्रशिक्षक, योग अनुदेशक के रूप में लाभ मिलेगा

• होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, स्कूल, कॉलेज और कॉरपोरेट सेक्टर में योग सत्र चलाए जाएंगे.

उत्तराखंड योग नीति- 2025 के तहत सरकार ने तमाम लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं. जिसके तहत साल 2030 तक उत्तराखंड में कम से कम पांच नए योग हब स्थापित किए जाएंगे. जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीढेक झील शामिल हैं. इसके साथ ही मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. समुदाय-आधारित माइंडफुलनेस कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जो अलग-अलग आयु, लिंग और वर्ग की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे. प्रदेश में संचालित सभी योग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, एक विशेष ऑनलाइन योग प्लेटफार्म शुरू किया जाएगा. योग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान और अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा. साथ ही मार्च 2028 तक 15 से 20 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भागीदारी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है.

योग नीति के प्रावधान (ETV Bharat)

योग केंद्र खोलने पर सब्सिडी का प्रावधान

• नया योगा केंद्र खोलने पर सरकार 25 से 50 फीसदी तक देगी सब्सिडी.

• पर्वतीय क्षेत्रों में योग केंद्र खोलने पर 50 फीसदी अधिकतम 20 लाख की सब्सिडी.

• मैदानी क्षेत्रों में योग केंद्र खोलने पर 25 फीसदी अधिकतम 10 लाख की सब्सिडी. • एक साल में 5 करोड़ रुपए तक दी जाएगी सब्सिडी.

• योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च पर मिलेगा अनुदान.

• एक रिसर्च के लिए 10 लख रुपए तक का मिलेगा अनुदान.

• ये सुविधा विश्वविद्यालय, रिसर्च संस्थानों, स्वास्थ्य संगठनों, आयुष संस्थाओं और एनजीओ के लिए होगा.

• रिसर्च के लिए कुल एक करोड़ रुपए का अनुदान किया गया है निर्धारित.



क्या बोली उत्तराखंड आयुष विभाग की सचिव: वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उत्तराखंड आयुष विभाग के सचिव रंजना राजगुरु ने कहा हर साल की तरह इस साल भी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा. इस साल योग दिवस मनाने के लिए Yoga for Healthy Ageing थीम रखी गई है. योग दिवस के कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य में 25 मई से ही शुरू हो गए हैं. अभी तक 4000 से अधिक कार्यक्रम योग के आयोजित किया जा चुके हैं. इन सभी कार्यक्रमों के तहत स्कूलों में योग सत्र, सार्वजनिक स्थानों पर योग सत्र, हरित योग सत्र समेत तमाम तरह के आयोजन किया जा रहा है. आयुष मंत्रालय की ओर से गंगोत्री से गंगासागर प्रोग्राम चलाया जा रहा है. जिसके तहत उत्तराखंड राज्य के तीन स्थानों गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं.

उत्तराखंड में 21 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है. इसके साथ ही योग नीति के तहत प्रदेश में योग निदेशालय की स्थापना की जानी है. जिसकी कार्यवाही चल रही है. योग नीति के तहत जो लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना है. उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है. ऐसे में अगर कोई आवेदन करता है तो उसका परीक्षा करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा प्रदेश में योग को बढ़ावा दिए जाने को लेकर तमाम अन्य कार्य किया जा रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य में 25 मई से ही कार्यक्रमों का आगाज हो गया है. इसके साथ ही 15 जून से 20 जून उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रन फॉर योग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इसके साथ ही 21 जून को प्रदेश के सभी जिलों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. प्रदेश में 25 मई से अभी तक 4107 कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं. जिसमें योग के लिए 82,030 लोग शामिल हुए हैं. वही, अब प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को आयोजित होगा.

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