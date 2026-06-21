जहां कभी गरजती थीं बंदूकें, वहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, नक्सलवाद के साये से निकला बिहार का गुमराह
जमुई का गुरमाहा गांव, जो कभी नक्सलियों का गढ़ था, आज सुरक्षाबलों की मौजूदगी में पहली बार यहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया. पढ़ें खबर-
Published : June 21, 2026 at 8:09 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई जिले के गुरमाहा गांव में, जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, आज पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया. जंगल के बीच बसे इस गांव में सुरक्षाबलों की मौजूदगी में योग शिविर का आयोजन हुआ. वर्षों तक बंदूकों की गर्जना और भय का माहौल रहने वाले इस क्षेत्र ने अब बदलाव की नई सुबह देखी है.
नक्सल प्रभावित क्षेत्र का ऐतिहासिक परिवर्तन: गुरमाहा, चोरमारा और जमुनियाटांड जैसे गांव लंबे समय तक नक्सलवाद के काले साए में रहे. यहां नक्सलियों का पूर्ण नियंत्रण था. प्रशासन, पुलिस या बाहरी व्यक्ति गांव तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे. 2005 में मुंगेर के तत्कालीन एसपी के.सी. सुरेंद्र बाबू की नक्सलियों द्वारा हत्या के बाद इलाका और भी अंधकारमय हो गया था.
आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित गांव: जंगल के बीच बसे गुरमाहा गांव में आज भी पक्की सड़क नहीं है. बिजली, सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल नेटवर्क, पक्के मकान, नल का जल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं. ग्रामीण जंगल मजदूरी और मवेशी पालन पर निर्भर हैं.
जमुई से गुरमाहा की दूरी: जमुई से गुरमाहा तक पहुंचने के लिऐ दो रास्ते हैं. अभी भी दुर्गम रास्ता है, पक्की सड़क नहीं बन पाई है. पहला रास्ता वरहट मुख्यालय (यहां तक पक्की सड़क) आगे जोरिया पार करके जंगल की ओर प्रवेश करना पड़ता है. जहां आगे कच्चा रास्ता गुरमाहा, चोरमारा, मुसहरीटांड आदि जंगल के अंदर बसे दर्जनों गांव तक जाता है. उक्त रास्ते से जमुई मुख्यालय से गुरमाहा गांव तक की दूरी लगभग 30-40 किलोमीटर है.
2025 में पहली बार बना पोलिंग बूथ: 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार गुरमाहा और चोरमारा में मतदान केंद्र बनाया गया. 25 वर्षों बाद गांववासियों ने अपने गांव में वोट डाला. इससे पहले उन्हें 50-60 किलोमीटर दूर वरहट जाना पड़ता था. यह लोकतंत्र की दिशा में बड़ा कदम था.
शिक्षा की नई किरण: इस वर्ष पहली बार गुरमाहा की लड़कियों समेत 10 लड़कियों और कुछ लड़कों ने ओपन बोर्ड परीक्षा दी. समग्र सेवा संगठन के मकेश्वर रावत और उनकी टीम ने भीमबांध में शिक्षा केंद्र शुरू किया. स्वयंसेवकों और पढ़ चुके छात्रों ने निशुल्क पढ़ाई कराई, जिससे शिक्षा का कारवां शुरू हुआ.
डॉ. शंकर नाथ झा का प्रयास: दलित-मुसहर समाज और अति पिछड़े इलाकों के लिए काम करने वाले नामचीन चिकित्सक डॉ. शंकर नाथ झा ने गुरमाहा को ‘डार्क एरिया’ या ‘ब्लैक स्पॉट’ की संज्ञा दी. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद और जंगली जानवरों के भय के बीच ग्रामीण कैद थे.
"गुरमाहा चोरमारा जमुनियाटांड अन्य जैसा इलाका, एक तो जंगल दुसरा नक्सलियो का बहुत ज्यादा प्रभाव था. उक्त इलाके में जंगल के अंदर बसे ग्रामीणों को जंगली जानवर और नक्सली दोनों का खतरा था. समग्र सेवा के मकेश्वर रावत ने गुरमाहा, चोरमारा, जमुनियाटांड आदि को केंद्र बनाकर भीमबांध में समग्र सेवा के तरफ से एक स्कूल की शुरुआत की, जिसके बाद यहां पढ़ाई सुरू हो पाई."-डॉ. एसएन झा, चिकित्सक
समग्र सेवा का योगदान: समग्र सेवा के मकेश्वर रावत और उनकी टीम ने पांच वर्षों से गुरमाहा, चोरमारा और मुसहरिटांड में शिक्षा, स्वास्थ्य और जैविक खेती का काम शुरू किया. बच्चों को निशुल्क साइकिल, किताबें और ड्रेस वितरित की गईं. टीम ने खतरों के बावजूद निरंतर काम जारी रखा.
"इलाका पहले से नक्सल प्रभावित था लेकिन बात 2005 की है जब मुंगेर के तत्कालीन एसपी के सी सुरेंद्र बाबू की नक्सलियो ने भीमबांध इलाके में बारूदी विस्फोट में हत्या कर दी थी. उक्त खौफनाक धटना के बाद प्रशासन के कोई भी अधिकारी पदाधिकारी अन्य बाहरी लोग ' एंट्री ' नहीं कर पा रहे थे. जिसके बाद हमारी टीम ने ठाना अंदर जाऐंगे ग्रामीणों से बात करेंगे. हमने काम करना शुरू किया लोगों से मदद लेकर अंदर के ग्रामीणों तक पहुंचाना शुरू किया."-मकेश्वर, संस्थापक, समग्र सेवा संस्थान
जिलाधिकारी का विशेष ध्यान: जमुई के जिलाधिकारी नवीन ने गुरमाहा जैसे दुर्गम इलाकों पर विशेष ध्यान दिया है. प्रशासन की टीमें अब नियमित रूप से गांव पहुंच रही हैं. पहली बार राशन वितरण और आशा कार्यकर्ता का चयन किया गया है.
नक्सलवाद पर लगाम: सुरक्षाबलों के लगातार अभियानों और सीआरपीएफ कैंप स्थापना के बाद नक्सलवाद लगभग समाप्त हो गया. कई बड़े नक्सली सरेंडर कर चुके हैं. 2 फरवरी 2022 को भीमबांध में सीआरपीएफ कैंप बनने के बाद क्षेत्र में शांति स्थापित हुई.
योग दिवस का प्रतीकात्मक महत्व: 21 जून 2026 को गुरमाहा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हो रहे बदलाव का प्रतीक है. जहां कभी नक्सलियों की ट्रेनिंग होती थी, उसी मैदान में आज योग का कार्यक्रम हो रहा है.
प्रशासन का संकल्प: जिलाधिकारी नवीन ने कहा कि गुरमाहा के लोगों ने भय और अलगाव झेला है। प्रशासन का लक्ष्य सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए मानसिक शांति और समृद्ध भविष्य तैयार करना है.
"पहली बार यहां के बच्चों ने जंगल से निकलकर ओपन बोर्ड का एग्जाम दिया सफलता भी मिली. देखादेखी और भी बच्चे बच्चियां पढाई तैयारी कर रहे है. उनके अभिभावक भी अब बच्चों को पढाना चाहते है."-नवीन, जिलाधिकारी
NGO और समाजसेवियों की भूमिका: समग्र सेवा के अलावा कई डॉक्टरों, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अन्य हस्तियों ने आर्थिक व सामाजिक सहयोग दिया. इन प्रयासों से शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में सकारात्मक बदलाव आया है.
आने वाले 10 वर्षों की उम्मीद: स्थानीय लोग मानते हैं कि नक्सलवाद समाप्त होने और प्रशासन की सक्रियता से आने वाले 10 वर्षों में गुरमाहा अन्य क्षेत्रों के समान विकास कर पाएगा. शिक्षा और मताधिकार का उपयोग बढ़ रहा है.
"पहली बार इस साल 2025 में गुरमाहा और चोरमारा के लोगों ने विधानसभा चुनाव में अपने गांव में बनाऐं गए मतदान केंद्र पर वोटिंग किया था और यहां योगा डे मनाया गया, हमें काफी खुशी है इस बात की."- ग्रामीण
परिवर्तन की नई कहानी: गुरमाहा अब विकास की नई कहानी लिख रहा है. बंदूकों की जगह योग की शांति का संदेश फैल रहा है। यह क्षेत्र नक्सलवाद से लोकतंत्र, शिक्षा और समृद्धि की ओर बढ़ने का प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है.
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