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जहां कभी गरजती थीं बंदूकें, वहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, नक्सलवाद के साये से निकला बिहार का गुमराह

जमुई का गुरमाहा गांव ( ETV Bharat )