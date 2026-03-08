Women's Day Special: हैदराबाद की नागचंद्रिका जो अब तक कर चुकी हैं 653 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार
नागचंद्रिका देवी अनाथ शवों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार करके लोगों को सौभाग्य दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं.
Published : March 8, 2026 at 5:33 PM IST
हैदराबाद (तेलंगाना): अपने बच्चों और परिवार के लिए कड़ी मेहनत करने वाले कई लोगों को बुढ़ापे में वह सहारा नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें जरूरत होती है. नतीजतन, उन्हें अनाथ ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है. इसलिए, हैदराबाद की नागचंद्रिका देवी इन अनाथों की मदद कर रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि उनके अंतिम दिन गरिमापूर्ण हों.
उन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से अनाथों और बुजुर्गों की सहायता की है. वे उन लोगों के लिए परिवार का रूप हैं जिनके पारिवारिक संबंध टूट चुके हैं. वे जाति या धर्म की परवाह किए बिना बुजुर्गों की सेवा करती हैं. वे अनाथों का अंतिम संस्कार करके उन्हें सुख प्रदान करती हैं. इस प्रकार, उन्होंने अब तक वह 653 लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं.
अपनी दादी की मौत ने नागचंद्रिका को झकझोर दिया: आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले के रायचोटी में जन्मीं नागचंद्रिका देवी विवाह के बाद हैदराबाद में बस गईं. उन्हें यहां विद्युत बोर्ड में काम करने की नियुक्ति मिली. इस दौरान उन्होंने अपनी दादी की वृद्धावस्था की कठिनाइयों और बच्चों की उपेक्षा को प्रत्यक्ष रूप से देखा. जीवन के अंतिम पड़ाव में लोगों की सहायता करने का विचार उनके मन में तब आया. उन्होंने उसी क्षण अनाथों और बुजुर्गों की सहायता करने का निश्चय कर लिया.
किन्नरा विकास संघ की स्थापना: इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 2003 में किन्नरा विकास संघ की स्थापना की. यहां न केवल बुजुर्गों और अनाथों को, बल्कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित और कोमा में पड़े मरीजों को भी भर्ती किया जाता था. नागचंद्रिका स्वयं कहती हैं कि उन्होंने उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझा.
उन्होंने अपने कठिन दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने अनाथों की सेवा के लिए एक संस्था स्थापित करने हेतु अपनी संपत्ति, जमीन और सोना बेच दिया था. जब उनके पति का देहांत हुआ, तो उनके पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं बचे थे. उन्होंने अपने गले का हार बेच दिया और उससे मिले पैसों से अपने पति का अंतिम संस्कार किया.
अनाथ पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार: मैंने वृद्ध और अनाथ पार्थिव शरीरों को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की. अब तक मैंने ऐसे 653 पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार किया है. इसके लिए मैंने स्वयं धन खर्च किया है. हमारी संस्था की सेवाओं को मान्यता देते हुए, चिनाजियार स्वामी ने मैहोम रामेश्वर राव के माध्यम से मुझे चुलिथल में आधा एकड़ भूमि दान में दी.
रामेश्वर राव के भाई जगपति राव की आर्थिक सहायता से एक वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है. यहां केरल शैली में एक मंदिर बनाया जा रहा है, जहां चौबीसों घंटे चिकित्सा सेवा, अच्छा भोजन और ध्यान की व्यवस्था होगी. नागचंद्रिका देवी कहती हैं, "हालांकि मुझे राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले हैं, लेकिन बुजुर्गों और अनाथों द्वारा बोला जाने वाला 'अम्मा' शब्द ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है."
ये भी पढ़ें- Women's Day Special: आदिवासियों के जिस गांव में जाने से अधिकारी डरते थे वहां 44 साल से सेवा दे रही हैं 'जुनी बाई'