Women's Day Special: हैदराबाद की नागचंद्रिका जो अब तक कर चुकी हैं 653 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार

हैदराबाद (तेलंगाना): अपने बच्चों और परिवार के लिए कड़ी मेहनत करने वाले कई लोगों को बुढ़ापे में वह सहारा नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें जरूरत होती है. नतीजतन, उन्हें अनाथ ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है. इसलिए, हैदराबाद की नागचंद्रिका देवी इन अनाथों की मदद कर रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि उनके अंतिम दिन गरिमापूर्ण हों.

उन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से अनाथों और बुजुर्गों की सहायता की है. वे उन लोगों के लिए परिवार का रूप हैं जिनके पारिवारिक संबंध टूट चुके हैं. वे जाति या धर्म की परवाह किए बिना बुजुर्गों की सेवा करती हैं. वे अनाथों का अंतिम संस्कार करके उन्हें सुख प्रदान करती हैं. इस प्रकार, उन्होंने अब तक वह 653 लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं.

अपनी दादी की मौत ने नागचंद्रिका को झकझोर दिया: आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले के रायचोटी में जन्मीं नागचंद्रिका देवी विवाह के बाद हैदराबाद में बस गईं. उन्हें यहां विद्युत बोर्ड में काम करने की नियुक्ति मिली. इस दौरान उन्होंने अपनी दादी की वृद्धावस्था की कठिनाइयों और बच्चों की उपेक्षा को प्रत्यक्ष रूप से देखा. जीवन के अंतिम पड़ाव में लोगों की सहायता करने का विचार उनके मन में तब आया. उन्होंने उसी क्षण अनाथों और बुजुर्गों की सहायता करने का निश्चय कर लिया.

किन्नरा विकास संघ की स्थापना: इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 2003 में किन्नरा विकास संघ की स्थापना की. यहां न केवल बुजुर्गों और अनाथों को, बल्कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित और कोमा में पड़े मरीजों को भी भर्ती किया जाता था. नागचंद्रिका स्वयं कहती हैं कि उन्होंने उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझा.