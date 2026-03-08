ETV Bharat / bharat

Womens Day Special: पति की मौत के बाद बेटियां बनीं ताकत, विजुना केपी की कला की मुरीद हैं राष्ट्रपति भी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस स्पेशलः विजुना के.पी. की यह कहानी उन करोड़ों महिलाओं के लिए एक मिसाल है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानतीं.

Vijuna KP Kozhikode Artist
केरल की विजुना के.पी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 8, 2026 at 3:00 PM IST

कोझिकोड (केरल): केरल की विजुना के.पी. नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता की एक जीती-जागती मिसाल बनकर उभरी हैं. बालुसेरी के पास कोक्कलूर की रहने वाली विजुना के लिए रचनात्मकता सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि जीवन जीने का वह सलीका रहा है जो उनके बचपन से ही शुरू हो गया था. छोटी उम्र में ही बेकार चीजों को कला के खूबसूरत नमूनों में बदलने का जो हुनर उनमें था, उसने आज उन्हें एक सफल महिला उद्यमी के रूप में स्थापित कर दिया है.

अपने परिवार के अटूट सहयोग और "कुछ भी बेकार नहीं है" की अपनी अनूठी सोच के साथ, विजुना ने न केवल एक सफल पेशेवर करियर बनाया है, बल्कि वह आज समाज की उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं जो अपने हुनर के दम पर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विजुना के.पी. की प्रेरणादायक कहानी पढ़ें...

होम स्टूडियो से क्लासरूम तक

विजुना के.पी. के अंदर जुनून बचपन से ही था, लेकिन शादी के बाद विजुना ने अपने हुनर को सही मायने में एक पेशे में बदला. उन्होंने औपचारिक कोर्स के जरिए अपने कौशल को निखारा और इसमें उन्हें अपने पति और ससुराल वालों से भी बहुत प्रोत्साहन मिला.

आज, वह 'इकरा महिला कॉलेज' (तामरासेरी) और 'अल्फोंसा इंग्लिश मीडियम स्कूल' (कोरांगड) में एक क्राफ्ट टीचर के रूप में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रही हैं, जहां वह अगली पीढ़ी को फैशन डिजाइनिंग और हस्तशिल्प बनाना सिखाती हैं.

राष्ट्रपति से सराहना

विजुना के करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'विविधता का अमृत महोत्सव' के दौरान आया. उनके स्टॉल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का ध्यान अपनी ओर खींचा. भारत की प्रथम नागरिक (राष्ट्रपति) से प्रशंसा के शब्द पाना उनके सफर का एक अनमोल और ऐतिहासिक मील का पत्थर है.

दुख से उबरना: परिवार की ताकत

पति के निधन ने विजुना को गहरा सदमा पहुंचाया, जिससे उनकी रचनात्मक यात्रा कुछ समय के लिए रुक गई थी. हालांकि, उनकी बेटियां ऐश्वर्या और अर्चना उनकी ताकत बनीं. ऐश्वर्या कहती हैं कि उनकी मां के काम में एक अनूठी 'मौलिकता' है, जो उन्हें अपने पिता की रचनात्मक विरासत से मिली है. अर्चना प्रदर्शनियों में अपनी मां के साथ हमेशा मौजूद रहती हैं और उनके बिजनेस के मार्केटिंग का काम संभालती हैं.

'नेटिपट्टम' में महारत

विजुना 'सोला वुड' की नक्काशी और बेकार चीजों से कलाकृतियां बनाने में माहिर हैं. लेकिन वर्तमान में उनका मुख्य ध्यान 'नेटिपट्टम' (हाथियों के माथे पर सजाया जाने वाला पारंपरिक सुनहरा आभूषण) पर है. उनके लिए, यह सिर्फ सजावट की चीज़ नहीं है, बल्कि परंपरा और नए प्रयोगों का एक संगम है.

वे 'नेटिपट्टम' के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बड़े उत्साह के साथ बताती हैं:

  • दिव्य उत्पत्ति: पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान ब्रह्मा ने देवी पराशक्ति की महिषासुर पर विजय का जश्न मनाने के लिए इंद्र के सफेद हाथी 'ऐरावत' के लिए इसे डिजाइन किया था.
  • प्रतीक: इसकी संरचना विभिन्न देवी-देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें सबसे नीचे भगवान गणेश, सबसे ऊपर त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, शिव) और देवी लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की उपस्थिति मानी जाती है.
  • खगोलीय तत्व: इस आभूषण पर बना हर छोटा बुलबुला और घुमाव अष्ट दिगपालों (दिशाओं के रक्षक), नवग्रहों (नौ ग्रहों) और अर्धचंद्र का प्रतीक है.

उभरते कलाकारों के लिए संदेश

बिना किसी खास मार्केटिंग के भी विजुना की कलाकृतियों की, खासकर गृह प्रवेश समारोहों के लिए भारी मांग रहती है. 'इरिंगल क्राफ्ट विलेज' में छह साल तक काम करने के बाद, अब वह दूसरों को भी अपनी कला को प्रदर्शनियों में दिखाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं. उनका संदेश सीधा है- "यदि आपके पास जुनून है और उसे दिखाने के लिए मंच है, तो सफलता आपको खुद ढूंढ लेगी."

