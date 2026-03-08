ETV Bharat / bharat

Womens Day Special: पति की मौत के बाद बेटियां बनीं ताकत, विजुना केपी की कला की मुरीद हैं राष्ट्रपति भी

कोझिकोड (केरल): केरल की विजुना के.पी. नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता की एक जीती-जागती मिसाल बनकर उभरी हैं. बालुसेरी के पास कोक्कलूर की रहने वाली विजुना के लिए रचनात्मकता सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि जीवन जीने का वह सलीका रहा है जो उनके बचपन से ही शुरू हो गया था. छोटी उम्र में ही बेकार चीजों को कला के खूबसूरत नमूनों में बदलने का जो हुनर उनमें था, उसने आज उन्हें एक सफल महिला उद्यमी के रूप में स्थापित कर दिया है.

अपने परिवार के अटूट सहयोग और "कुछ भी बेकार नहीं है" की अपनी अनूठी सोच के साथ, विजुना ने न केवल एक सफल पेशेवर करियर बनाया है, बल्कि वह आज समाज की उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं जो अपने हुनर के दम पर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विजुना के.पी. की प्रेरणादायक कहानी पढ़ें...

होम स्टूडियो से क्लासरूम तक

विजुना के.पी. के अंदर जुनून बचपन से ही था, लेकिन शादी के बाद विजुना ने अपने हुनर को सही मायने में एक पेशे में बदला. उन्होंने औपचारिक कोर्स के जरिए अपने कौशल को निखारा और इसमें उन्हें अपने पति और ससुराल वालों से भी बहुत प्रोत्साहन मिला.

आज, वह 'इकरा महिला कॉलेज' (तामरासेरी) और 'अल्फोंसा इंग्लिश मीडियम स्कूल' (कोरांगड) में एक क्राफ्ट टीचर के रूप में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रही हैं, जहां वह अगली पीढ़ी को फैशन डिजाइनिंग और हस्तशिल्प बनाना सिखाती हैं.

राष्ट्रपति से सराहना

विजुना के करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'विविधता का अमृत महोत्सव' के दौरान आया. उनके स्टॉल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का ध्यान अपनी ओर खींचा. भारत की प्रथम नागरिक (राष्ट्रपति) से प्रशंसा के शब्द पाना उनके सफर का एक अनमोल और ऐतिहासिक मील का पत्थर है.

दुख से उबरना: परिवार की ताकत