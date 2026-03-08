ETV Bharat / bharat

Women's Day Special: आदिवासियों के जिस गांव में जाने से अधिकारी डरते थे वहां 44 साल से सेवा दे रही हैं 'जुनी बाई'

गुम्फाबाई नेरकर ने 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए बताया, "1982 में, मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में जरीदा गांव आई थी. उस समय गांव में न बिजली थी, न सड़क. अनाज पिसवाने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था. कभी-कभी अमरावती जाने के लिए मुझे मध्य प्रदेश के भैंसदेही तक 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि बस वहीं से मिलती थी. कभी वन विभाग के लकड़ी ढोने वाले ट्रकों में बैठकर, तो कभी 'चकड़ा' (स्थानीय वाहन) से भैंसदेही पहुंचना पड़ता था."

जरीदा गांव में पिछले 44 वर्षों से रह रही गुम्फाबाई नेरकर को उनके असली नाम से कोई नहीं जानता. हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है- 'जुनी आंगनवाड़ी बाई'. यदि गांव के बाहर का कोई व्यक्ति आकर पूछे कि नेरकर बाई कहां रहती हैं, तो उसे जवाब नहीं मिलता. लेकिन जैसे ही कोई पूछता है कि 'जुनी बाई' कहां रहती हैं, ग्रामीण तुरंत उनका घर दिखा देते हैं. 'जुनी बाई' की यही पहचान गुम्फाबाई नेरकर के जीवन की असली कमाई बन गई है.

125 रुपये के वेतन से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में सफर शुरू करने वाली 'जुनी बाई' ने न केवल टीकाकरण और शिक्षा के प्रति जनजागृति फैलाई, बल्कि व्यक्तिगत दुखों के बावजूद इस सुदूर अंचल को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया. पेश है अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 'जुनी बाई' की यह प्रेरणादायक विशेष रिपोर्ट.

अमरावती (महाराष्ट्र): अमरावती की रहने वाली गुम्फा बाजीराव नेरकर, जिन्हें मेलघाट के जरीदा गांव में हर कोई 'जुनी बाई' के नाम से जानता है, नारी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण हैं. जहां सरकारी कर्मचारी तबादले के नाम से कतराते हैं, वहां गुम्फाबाई ने 1982 से अब तक अपने जीवन के 44 साल आदिवासियों की सेवा में खपा दिए. 2018 में रिटायर होने के बाद भी गांव से उनका नाता नहीं टूटा है.

टीकाकरण के डर से भाग जाते थे लोग

गुम्फा नेरकर बताती हैं, "उस समय गांव के आदिवासी परिवारों में स्वास्थ्य और टीकाकरण को लेकर बहुत डर और अज्ञानता थी. जब टीकाकरण की गाड़ियां गांव में आती थीं, तो कई घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे. महिलाओं और बच्चों को सचमुच छिपा दिया जाता था. उस समय मैं घर-घर जाकर महिलाओं को समझाती थी. कभी-कभी मैं सोते हुए बच्चों को उठाकर टीकाकरण के लिए ले आती थी."

गुम्फा नेरकर ने आगे बताया, "चूंकि बच्चे आंगनवाड़ी नहीं आते थे, इसलिए सूखा चावल उनके घरों तक ले जाकर उन्हें खाने के लिए दिया जाता था. उस समय गांव में चाय के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं सूखे चावल से गुड़ निकालकर उसी से चाय बनाया करती थी. आज गांव के कई बच्चे मेरी देखरेख में बड़े हुए हैं और इसी आंगनवाड़ी में पढ़े हैं. अब तो उन बच्चों के पोते-पोतियां भी आंगनवाड़ी आते हैं. यह देखकर मुझे बहुत संतोष मिलता है."

जुनी बाई. (ETV Bharat)

निजी दुख, फिर भी गांव से अटूट नाता

गुम्फाबाई नेरकर के जीवन में कई व्यक्तिगत दुख आए. उनके पति की मृत्यु कैंसर से हुई और उनके बेटे की भी लीवर की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई. इस कठिन समय के बाद भी उन्होंने गांव नहीं छोड़ा. हालांकि अमरावती में उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन उनका मन आज भी मेलघाट के जंगलों और वहां के ग्रामीणों के बीच ही लगा रहता है.

पति ने धारणी तालुका के बैरागढ़ क्षेत्र में किस्तों पर एक छोटा सा खेत खरीदा था, जिसे उन्होंने अब बटाई पर दे दिया है. उससे मिलने वाला पैसा ही अब उनकी आजीविका का साधन है.

ग्रामीणों के प्यार से बना रिश्ता

गांव के लोग उन्हें 'काकी', 'मौसी' या 'जुनी बाई' कहकर पुकारते हैं. त्योहारों के दौरान कोई न कोई उनके घर खाने का डिब्बा जरूर भेजता है. अगर वे बीमार पड़ती हैं, तो गांव के युवा उन्हें अपनी दुपहिया गाड़ियों पर इलाज के लिए चुर्नी के उप-जिला अस्पताल ले जाते हैं. गांव में किसी के भी घर कोई कार्यक्रम हो, तो सब्जी बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है. गुम्फाबाई खुशी-खुशी बताती हैं, "ग्रामीणों को मेरे हाथ की बनी सब्जियां बहुत पसंद आती हैं."

गुम्फाबाई कहती हैं, "मेरे रिश्तेदार अमरावती में हैं, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी जरीदा गांव में बीती है. जरीदा ही मेरा घर है और मैं अपनी आखिरी सांस तक इस गांव को नहीं छोड़ूंगी." वे आगे कहती हैं कि भले ही उनकी जन्मभूमि अमरावती हो, लेकिन उन्होंने मेलघाट के जरीदा गांव को ही पूरी तरह अपनी 'कर्मभूमि' के रूप में अपना लिया है.

