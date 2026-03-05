Women's Day Special : अरावली पर ट्रैकिंग करते हुए मिली प्रेरणा, कई दुर्गम चोटियों पर मनस्वी ने फहराया झंडा
महिला दिवस 2026 पर पढ़िए मनस्वी अग्रवाल की कहानी, जिन्होंने दुर्गम परिस्थितियों को चुनौती देते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है...
Published : March 5, 2026 at 3:09 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 3:51 PM IST
कपिल पारीक
उदयपुर : राजस्थान के उदयपुर की बेटी मनस्वी अग्रवाल ने वो कर दिखाया है, जो कई लोगों का सिर्फ सपना होता है. भीषण ठंड, तेज बर्फीली हवाओं और ऑक्सीजन की कमी जैसे कठिन हालातों को चुनौती देते हुए उन्होंने विंसन मैसिफ, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी और अकोंकागुआ दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया. महिला दिवस के मौके पर उनकी यह उपलब्धि हर बेटी के लिए प्रेरणा है.
मनस्वी की कहानी केवल पर्वतारोहण की नहीं, बल्कि हिम्मत, आत्मविश्वास और देशभक्ति की मिसाल है. -30 से -50 डिग्री तक गिरते तापमान 70-80 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं और ऑक्सीजन की कमी इन सबके बीच उन्होंने हार नहीं मानी. कई बार ऐसा लगता था कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, लेकिन तिरंगे की कल्पना उन्हें नई ताकत देती थी.
पढ़ें : राजस्थान की बेटी मनस्वी ने फिर रचा इतिहास, 23 हजार फीट ऊंची चोटी अकोंकागुआ पर फहराया तिरंगा
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए मनस्वी ने बताया कि वो साधारण परिवार से आती हैं. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया. उनके अनुसार, कठिन समय में परिवार का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत बनता है. उन्होंने बताया कि बचपन में वे अरावली की पहाड़ियों में ट्रैकिंग करती थी. यहीं से उन्हें ट्रैकिंग करने का जुनून सवार हुआ.
पढ़ें. लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौड़ ने माउंट किलिमंजारो चोटी को भी 'चूमा', अब तक 4 पहाड़ को किया फतह
मनस्वी ने इससे पहले माउंट एलब्रस, यूरोप और किलीमंजारो अफ्रीका जैसी ऊंची चोटियों को भी फतह किया है. महज पांच महीनों में चार महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर तिरंगा फहराना अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है. अब उनका लक्ष्य 'सेवन समिट्स' को पूरा करना है, यानी दुनिया के सभी सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त करना. उनकी ट्रेनिंग भी उतनी ही मजबूत रही है. उन्होंने भारतीय पर्वतारोहण संस्थानों से कठिन प्रशिक्षण लिया और बर्फीली चोटियों पर लंबे समय तक अभ्यास किया.
वकालत, शिक्षा और पर्वतारोहण में रचा इतिहास : उदयपुर की प्रतिभाशाली बेटी मनस्वी अग्रवाल ने शिक्षा, खेल और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है. वह पेशे से अधिवक्ता होने के साथ-साथ वर्तमान में एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं. पर्वतारोहण, शूटिंग और घुड़सवारी जैसे क्षेत्रों में भी उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. वे कहती हैं कि जब हालात सबसे मुश्किल होते हैं, तब मां-बाप की दी हुई हिम्मत ही काम आती है. उनका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार रहा.
पढ़ें. एवरेस्ट फतह कर गीता समोता ने रचा इतिहास, CISF की पहली महिला अधिकारी बनीं 'सागरमाथा' विजेता
पिता ने मनस्वी की माता डॉ. सरोज गुप्ता उदयपुर राजकीय मीरा गर्ल्स कॉलेज के इतिहास विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं. उनके पिता डॉ. टीआर अग्रवाल राजस्थान सरकार से सेवानिवृत्त वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार हैं. उनके पिता डॉ. टीआर अग्रवाल ने बताया कि एकांकागुआ पर अभियान में विश्वभर के 22 पर्वतारोहियों में से सिर्फ 12 ही सफल हो सके. इतनी कठिन परिस्थितियों में मनस्वी की जीत और भी खास है. इस तैयारी ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया.
पढे़ं : उदयपुर की 'वंडर वुमन' मनस्वी: अमेरिका और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटियों पर लहराया तिरंगा
पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लिया : मनस्वी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, अरुणाचल प्रदेश से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था. इसके साथ ही हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग से एडवांस माउंटेनियरिंग का कोर्स किया. इसके साथ ही मनस्वी ने शोध कार्यों में भी उपलब्धि हासिल की है. ट्राइबल समाज, पर्यावरण, कानून और सामाजिक मुद्दों पर शोध कार्य किया है. कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों में मनस्वी ने शोधपत्र प्रस्तुत किए हैं. साथ ही उनके कई पुस्तकों और शोध पत्रों का प्रकाशन हुआ है.
पढ़ें. हिम्मत को सलाम ! रीढ़ की बीमारी और मौत के साए के बीच एवरेस्ट फतह, रिटायर्ड पैरा कमांडो हिम्मत सिंह की बेमिसाल कहानी
मनस्वी का संदेश - महिला दिवस के अवसर पर मनस्वी का संदेश बेहद प्रेरणादायक है. वे कहती हैं कि हर लड़की को अपने सपनों पर विश्वास करना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हों. बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, बस उन्हें अवसर और आत्मविश्वास की जरूरत है. मनस्वी अग्रवाल की यह यात्रा बताती है कि एक साधारण परिवार की बेटी भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है. उनका संघर्ष और सफलता हर उस लड़की के लिए संदेश है, जो अपने सपनों को सच करना चाहती है. अगर हौसला मजबूत हो तो दुनिया की किसी भी चुनौती से पार पाया जा सकता है.