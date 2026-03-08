ETV Bharat / bharat

रुकी नहीं, थमी नहीं, मां बनने के बाद भी जिसने 24 दिन में दौड़ीं 3 मैराथन, ऐसी है अर्जुन अवार्डी सुमन रावत की कहानी

सुमन रावत कहती हैं, "पहाड़ की बेटियां वैसे ही मजबूत होती हैं, बस जरूरत है अपने भीतर के डर को हराने की.

Suman Rawat Himachal First Woman Arjuna Award Winner
सुमन रावत एशियन गेम्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 6:12 PM IST

10 Min Read
शिमला: कहते हैं कि हौसले के तरकश में अगर जुनून का तीर हो, तो पहाड़ की दुर्गम राहें भी मंजिल का रास्ता रोक नहीं सकतीं. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं, जिन्होंने उस दौर में एथलेटिक्स ट्रैक पर आग लगाई, जब हिमाचल में खेलों को केवल मनोरंजन माना जाता था. यह कहानी है अर्जुन पुरस्कार विजेता और 'हिमाचल की बेटी' और 'क्वीन ऑफ हिमालयन ट्रैक्स' के नाम से मशहूर सुमन रावत मेहता की.

कहानी एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सुमन रावत की

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि यह उन संघर्षों का उत्सव है जिन्होंने समाज की बंदिशों को तोड़कर सफलता के नए प्रतिमान स्थापित किए. जब हम हिमाचल प्रदेश के खेल इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो एक नाम सुनहरे अक्षरों में चमकता नजर आता है सुमन रावत मेहता.

सुमन रावत एशियन गेम्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड (ETV Bharat)

आज के दौर में जब विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं और तकनीक एक क्लिक पर मौजूद हैं, तब सुमन रावत की कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जहाँ 'हौसला' ही एकमात्र कोच था और 'मैदान' के नाम पर ऊबड़-खाबड़ पहाड़. 3000 मीटर की दौड़ में एशियन गेम्स का कांस्य पदक जीतने वाली सुमन रावत की कहानी सिर्फ पदकों की नहीं, बल्कि एक महिला के कभी न हार मानने वाले जज्बे की है.

Suman Rawat Himachal First Woman Arjuna Award Winner
सुमन रावत को मिले सम्मान (ETV Bharat)

शिमला की गलियों से शुरुआत

सुमन रावत का जन्म और पालन-पोषण पहाड़ों की रानी शिमला में हुआ. उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोर्टमोर स्कूल से हुई, जहां उन्होंने पहली बार खेल के मैदान की मिट्टी को छुआ. इसके बाद उन्होंने RKMV कॉलेज से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की. अस्सी के दशक में जब हिमाचल प्रदेश अपनी विकास यात्रा के शुरुआती चरणों में था, तब यहां न तो आधुनिक जिम थे और न ही सिंथेटिक ट्रैक. ऐसे कठिन समय में सुमन के पिता स्वर्गीय प्रताप सिंह रावत और माता स्वर्गीय वी. रावत ने एक ऐसी मिसाल पेश की जो आज के माता-पिता के लिए भी प्रेरणा है. उन्होंने उस जमाने में अपनी बेटी को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया, जब लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी चुनौती माना जाता था.

Suman Rawat Himachal First Woman Arjuna Award Winner
अर्जुन अवार्डी सुमन रावत (ETV Bharat)

हॉकी से एथलेटिक्स तक का मोड़

सुमन ने अपने खेल जीवन की शुरुआत सातवीं कक्षा में खो-खो से की थी. इसके बाद उन्होंने हॉकी में अपनी प्रतिभा दिखाई और 1978 में हिमाचल की स्कूली हॉकी टीम की सदस्य बनकर नागपुर में अपना पहला नेशनल टूर्नामेंट खेला. 1980 में इंदौर में हुए नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में उनके शानदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और उन्हें नेशनल कैंप के लिए चुन लिया गया. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. किन्हीं कारणों से नेशनल कैंप नहीं लग पाया. इसी बीच सुमन ने यूनिवर्सिटी लेवल पर एथलेटिक्स में हिस्सा लिया और यहां से उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई. वे भारत की एक प्रमुख मिडिल डिस्टेंस धाविका बनकर उभरीं.

Suman Rawat Himachal First Woman Arjuna Award Winner
क्वीन ऑफ हिमालयन ट्रैक्स सुमन रावत की उपलब्धियां (ETV Bharat)

एशियन गेम्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड

सुमन रावत का सबसे यादगार पल 1986 के सियोल एशियन गेम्स में आया, जहां उन्होंने 3000 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया. वे हिमाचल की पहली महिला एथलीट थीं जिन्होंने इस स्तर पर पदक हासिल किया.

उनकी उपलब्धियों की सूची बेहद लंबी है

अर्जुन पुरस्कार: 1987 में उन्हें भारत सरकार द्वारा खेल के सर्वोच्च सम्मानों में से एक 'अर्जुन अवार्ड' से नवाजा गया.

परशुराम पुरस्कार: 1987 में ही उन्हें हिमाचल का पहला 'परशुराम पुरस्कार' मिला.

पदक तालिका: अपने करियर में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 87 स्वर्ण, 39 रजत और 104 कांस्य पदक जीते.

लिम्का बुक रिकॉर्ड: एक बेटी की मां बनने के बाद, उन्होंने 24 दिनों में तीन मैराथन (42 किमी) पूरी कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया.

Suman Rawat Himachal First Woman Arjuna Award Winner
1987 में भारत सराकार ने 'अर्जुन अवार्ड' से सम्मानित किया (ETV Bharat)

सुमन रावत के अनकही संघर्ष

हमने सुमन रावत जी से कुछ खास सवाल पूछे, जिनके जवाब आज की युवा पीढ़ी के लिए किसी मार्गदर्शिका से कम नहीं हैं:

सवाल: आज तो जिला स्तर पर जीतते ही सोशल मीडिया पर हजारों लोग जानने लगते हैं. आपकी जीत को अगर आज जैसा डिजिटल शोर मिलता, तो नजारा कैसा होता?

सुमन रावत: "बिल्कुल, आज का दौर तकनीक का है. हमारे समय में तो खबर अखबारों में भी अगले दिन आती थी. आज अगर वह डिजिटल सपोर्ट होता, तो शायद स्पॉन्सरशिप और ट्रेनिंग की सुविधाएं बहुत पहले मिल जातीं, लेकिन उस दौर की सादगी में एक अलग सुकून था. हमें 'लाइक्स' नहीं, बल्कि तिरंगे के प्रति जिम्मेदारी महसूस होती थी."

सवाल: उस वक्त पहाड़ में सुविधाएं नहीं थीं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा?

सुमन रावत: "ट्रेनिंग के लिए मैदान नहीं थे. हम सड़कों पर दौड़ते थे. डाइट का ध्यान रखना पड़ता था, जबकि मैं उस समय नौकरी नहीं करती थी. घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, पर मेरे माता-पिता ने अपनी जरूरतें काटकर मेरी डाइट और जूतों का इंतजाम किया. वह त्याग ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था."

Suman Rawat Himachal First Woman Arjuna Award Winner
1987 में हिमाचल का पहला 'परशुराम पुरस्कार' मिला (ETV Bharat)

सवाल: "पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब"— इस कहावत के बीच आपको प्रेरणा कहाँ से मिली?

सुमन रावत: "समाज में यह सोच हावी थी, लेकिन मेरे घर में माहौल अलग था. मेरे पिता चाहते थे कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊं. जब आप मैदान पर उतरते हैं और लोग आपको चीयर करते हैं, तो वही शोर आपकी प्रेरणा बन जाता है."

सवाल: पीरियड्स के दौरान प्रैक्टिस करना कितना कठिन होता था? क्या इसका मानसिक प्रभाव पड़ता है?

सुमन रावत: "यह हर महिला खिलाड़ी की सच्चाई है. उस दौर में इस पर बात नहीं होती थी, पर दर्द और बेचैनी के बावजूद हमें ट्रैक पर उतरना पड़ता था. कोई बहाना नहीं चलता था. हां, यह मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन एक एथलीट के तौर पर हम खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि शरीर का दर्द लक्ष्य के सामने छोटा लगने लगता है."

सवाल: पदक जीतने के बाद वह कौन सा यादगार संदेश था जिसने आपको अहसास कराया कि आपने देश का दिल जीत लिया है?

सुमन रावत: "मुझे याद है सियोल से आने के बाद जब रेडियो पर मेरा नाम आया और गांव-गांव तक यह बात पहुंची. लोग दूर-दूर से बधाई देने आते थे. तब कोई मैसेज नहीं आता था, लोग चिट्ठियां भेजते थे. उन चिट्ठियों में जो अपनापन था, उसने मुझे अहसास कराया कि मैंने कुछ बड़ा हासिल किया है."

Suman Rawat Himachal First Woman Arjuna Award Winner
प्रेम कुमार धूमल के हाथों सम्मान लेते हुए सुमन रावत (ETV Bharat)

परिवार और प्रशासनिक पारी

1988 में चंद्र प्रकाश मेहता से शादी के बाद सुमन रावत को अपने पति का पूरा सहयोग मिला. आज उनके दो बच्चे हैं. बेटी रुद्राक्षी जो एक शिक्षिका के रूप में समाज की सेवा कर रही हैं, और बेटा राहुल जो जर्मनी में कार्यरत है.

प्रशासनिक क्षेत्र में भी सुमन रावत ने इतिहास रचा. 1984 में खेल विभाग में करियर शुरू कर वे अतिरिक्त निदेशक बनीं और फिर हिमाचल खेल विभाग की पहली विभागीय महिला निदेशक होने का गौरव पाया. सेवानिवृत्ति के बाद, समाज सेवा के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थामा और अब वे राजनीति के जरिए लोगों की सेवा कर रही हैं.

Suman Rawat Himachal First Woman Arjuna Award Winner
मां बनने के बाद 24 दिनों में तीन मैराथन पूरी कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया (ETV Bharat)

हिमाचल की बेटियों के लिए संदेश

महिला दिवस पर सुमन रावत का संदेश स्पष्ट है, "अपनी सीमाओं को खुद तय मत करो. पहाड़ की बेटियां वैसे ही मजबूत होती हैं, बस जरूरत है अपने भीतर के डर को हराने की." सुमन रावत आज भी उन हजारों लड़कियों के लिए एक उम्मीद की किरण हैं, जो अपनी मेहनत के दम पर दुनिया बदलना चाहती हैं. उनका जीवन सिखाता है कि अगर परिवार का साथ हो और इरादे फौलादी हों, तो 3000 मीटर की दौड़ हो या जीवन की जंग, जीत सुनिश्चित है.

जीवन की बाधाओं को चीर कर खुद ही आगे बढ़ना होगा

आज समय की सबसे अच्छी बात यह है कि महिला दिवस मना रहे हैं. इसलिए अगर आप मेहनत कर रही हैं, तो खास दिन पर आपकों जरूर याद किया जाएगा. जीवन में बाधाएं आती-जाती रहती हैं. खासकर महिलाओं के जीवन में कई तरह की बाधाएं आती हैं, लेकिन, इन बाधाओं से डरकर मुंह नहीं मोड़ना है, उन्हें आपको खुद ही पार करना है. बाधाओं को चीरकर आगे निकलना है. इसलिए अगर सभी महिलाएं स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो भारत अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा.

Suman Rawat Himachal First Woman Arjuna Award Winner
कोच और पति चंद्र प्रकाश मेहता के साथ सुमन रावत (ETV Bharat)

जीवनसाथी और कोच की भूमिका: जब पति बने सबसे बड़ी ढाल

सुमन रावत मेहता की सफलता के पीछे उनके पति चंद्र प्रकाश मेहता का एक चट्टान की तरह खड़ा होना सबसे महत्वपूर्ण रहा. 1991 में दोनों परिणय सूत्र में बंधे. खुद हॉकी के खिलाड़ी होने के नाते चंद्र प्रकाश खेल की रग-रग से वाकिफ थे. उन्होंने न केवल सुमन के सपनों को समझा, बल्कि उन्हें अपना मिशन बना लिया. वे बताते हैं, "शादी के बाद मैंने सुमन को कभी रसोई या घर के कामों की उलझन में नहीं फंसने दिया. मेरा मानना था कि उनका असली स्थान किचन की दीवारों के बीच नहीं, बल्कि ट्रैक पर है. मैंने हमेशा कोशिश की कि उन्हें प्रैक्टिस के लिए पूरा समय और मानसिक शांति मिले, ताकि वे देश का नाम रोशन कर सकें."

मातृत्व के बाद वापसी: एक कोच का अटूट विश्वास

एक महिला खिलाड़ी के लिए मां बनने के बाद मैदान पर उसी रफ़्तार से वापसी करना सबसे बड़ी चुनौती होती है. लेकिन, यहां भी चंद्र प्रकाश ने उनके कोच की भूमिका निभाई. बेटी के जन्म के बाद जब शरीर और मन दोनों थक चुके थे, तब उन्होंने सुमन को फिर से ट्रैक पर उतारा. उन्होंने ही सुमन को ट्रेनिंग दी और एक कोच के रूप में उनके अनुशासन और डाइट का ख्याल रखा. वे गर्व से कहते हैं, "बेटी होने के बाद भी मैंने उन्हें ट्रेनिंग दी और उसी का परिणाम था कि उन्होंने 24 दिनों में तीन मैराथन दौड़कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया. एक पति के रूप में मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि आज दुनिया उन्हें उनके संघर्षों और जीतों के लिए जानती है."

