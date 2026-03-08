ETV Bharat / bharat

Women's Day 2026 : नीरू यादव...गांव की बेटियों को मैदान तक पहुंचाने वाली महिला नेतृत्व की मिसाल

सोच, साहस और नेतृत्व का शानदार उदाहरण. महिला दिवस पर मिलिए हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव से...

हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव
हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव (ETV Bharat Jhunjhunu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 8, 2026 at 5:43 PM IST

7 Min Read
झुंझुनू: राजस्थान के झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत लांबी अहीर आज देशभर में एक खास पहचान बना चुकी है. इस पहचान के केंद्र में हैं गांव की सरपंच नीरू यादव, जिन्हें लोग प्यार से 'हॉकी वाली सरपंच' कहते हैं. उन्होंने पंचायत नेतृत्व को केवल प्रशासन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना दिया. महिला सशक्तिकरण, खेल, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई क्षेत्रों में उनके प्रयासों ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर तक हो रही है. महिला दिवस के अवसर पर यह कहानी बताती है कि कैसे एक गांव की महिला सरपंच ने सोच, साहस और नेतृत्व के दम पर ग्रामीण भारत में बदलाव की नई मिसाल पेश की.

हरियाणा से झुंझुनू तक का सफर : नीरू यादव मूल रूप से हरियाणा के नारनौल क्षेत्र से हैं. उन्होंने गणित विषय में स्नातकोत्तर (एमएससी) की पढ़ाई की है. विवाह के बाद वे राजस्थान के झुंझुनू जिले की लांबी अहीर ग्राम पंचायत में आईं और यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई. साल 2020 में हुए पंचायत चुनाव में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा. इस चुनाव में उन्होंने करीब 1240 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर लांबी अहीर की पहली महिला सरपंच बनने का गौरव हासिल किया. सरपंच बनने के बाद उन्होंने गांव के विकास को केवल सड़कों और भवनों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सामाजिक बदलाव को अपनी प्राथमिकता बनाया. शुरुआत में उन्हें महिलाओं के नेतृत्व को लेकर संदेह और सामाजिक झिझक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे-धीरे उनके काम ने लोगों का विश्वास जीत लिया.

'हॉकी वाली सरपंच' नीरू यादव...देखिए, सुनिए और समझिए... (ETV Bharat Jhunjhunu)

पढ़ें. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस : कभी मैला ढोने वाली लक्ष्मी ने 52 कविताएं लिख खुद को किया साबित, पूर्व राष्ट्रपति व PM ने भी सराहा

ऐसे बनीं 'हॉकी वाली सरपंच' : नीरू यादव को 'हॉकी वाली सरपंच' नाम इसीलिए मिला, क्योंकि उन्होंने गांव की बेटियों को हॉकी के मैदान तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया. किशोरावस्था में वे स्वयं भी हॉकी खेल चुकी थीं, लेकिन उस समय वे अपने खेल को आगे नहीं बढ़ा सकीं. यही अधूरा सपना उन्होंने गांव की बेटियों के माध्यम से पूरा करने का फैसला किया. गांव में शुरुआत करना आसान नहीं था. लड़कियों के खेल के कपड़ों और मैदान में जाने को लेकर सामाजिक झिझक थी.

महिला नेतृत्व का मॉडल
महिला नेतृत्व का मॉडल (ETV Bharat GFX)

घर-घर जाकर परिवार को समझाया : नीरू यादव ने घर-घर जाकर माता-पिता को समझाया कि खेल से बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें नए अवसर मिलेंगे. उन्होंने अपने दो साल की सरपंच वेतन से हॉकी किट, यूनिफॉर्म, मैदान और कोच की व्यवस्था करवाई. इसके बाद गांव में लड़कियों की हॉकी टीम का गठन हुआ. आज लांबी अहीर की यह टीम पंचायत और ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताओं में जीत दर्ज कर चुकी हैं. कई खिलाड़ी जिला व राज्य स्तर तक पहुंची हैं. इससे गांव की बेटियों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ा है.

नीरू यादव की ओर से महिलाओं के लिए पहल
नीरू यादव की ओर से महिलाओं के लिए पहल (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. महिला दिवस विशेष: वस्त्र इंडस्ट्री में पुरुषों के बराबर मशीनें चला रहीं महिलाएं, बन रहीं आत्मनिर्भर

कौशल विकास से रोजगार का रास्ता : नीरू यादव ने महिलाओं और युवतियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत गांव की युवतियों को कंप्यूटर स्किल, अकाउंटिंग, सिलाई-फैशन डिजाइन और हैंडीक्राफ्ट जैसे कौशलों का प्रशिक्षण दिलवाया. इस पहल का सकारात्मक परिणाम सामने आया. पंचायत की कई लड़कियों को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार मिला. इससे गांव की अन्य युवतियां भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ने लगीं. आज कई महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान संचालन, पापड़-अचार निर्माण और छोटे व्यवसायों के जरिए घर बैठे आय अर्जित कर रही हैं.

बर्तन बैंक के फायदे
बर्तन बैंक के फायदे (ETV Bharat GFX)

'बर्तन बैंक' से पर्यावरण और रोजगार : नीरू यादव की एक अभिनव पहल 'बर्तन बैंक' भी है. गांव में शादी और सामाजिक कार्यक्रमों में प्लास्टिक और डिस्पोजेबल बर्तनों का उपयोग बहुत होता था, जिससे कचरा और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा था. इस समस्या को देखते हुए उन्होंने पंचायत में स्टील बर्तन बैंक की शुरुआत की. यहां से लोग शादी या अन्य कार्यक्रमों के लिए स्टील के बर्तन ले सकते हैं. इस पहल के कई फायदे सामने आए. गांव में प्लास्टिक का उपयोग कम हुआ. महिलाओं को कैटरिंग और आयोजन से जुड़े रोजगार के अवसर मिले और शादी समारोहों में कचरा भी कम होने लगा.

'बर्तन बैंक' की पहल
'बर्तन बैंक' की पहल (ETV Bharat)

पढे़ं. Women's Day 2026 : गुल्लक और पौधों वाली पाठशाला, जयपुर की नेहा दीदी कैसे सिखा रही हैं बच्चों को जीवन का असली पाठ?

किसानों के लिए एफपीओ : कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण नीरू यादव ने किसानों के हित में भी कदम उठाए. उन्होंने 'सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी' नाम से एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन की स्थापना में भूमिका निभाई. इस संगठन का उद्देश्य किसानों को बीज, खाद और कृषि संसाधन उचित कीमत पर उपलब्ध कराना और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाना है. इस पहल से किसानों को आर्थिक लाभ मिलने लगा और उनकी आय में वृद्धि हुई.

पर्यावरण संरक्षण की पहल
पर्यावरण संरक्षण की पहल (ETV Bharat)

शिक्षा और डिजिटल पहल : गांव के सरकारी स्कूल को आधुनिक बनाने के लिए भी उन्होंने कई प्रयास किए. पंचायत के सहयोग से स्कूल का नवीनीकरण और डिजिटलाइजेशन किया गया. इससे बच्चों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिला और लड़कियों की पढ़ाई में भी रुचि बढ़ी. इसके अलावा गांव की महिलाओं को बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

पढ़ें. Women's Day 2026: ग्रामीण बेटियों के सपनों की साकार करने वाली ऊषा सोलंकी, कई स्कूलों को संवारा

पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी : नीरू यादव ने पर्यावरण संरक्षण को भी जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया. महिलाओं की भागीदारी के साथ सीड बॉल अभियान चलाया गया. इसमें हजारों बीजों को मिट्टी के गोले बनाकर पहाड़ियों और खाली जमीन पर फैलाया गया. इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है. इसके साथ ही गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए भी अभियान चलाए गए. नीरू यादव के प्रयासों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है. उन्हें कई मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है और ग्रामीण नेतृत्व के मॉडल के रूप में उनकी पहल की चर्चा होती रही है.

खेल में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई
खेल में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई (ETV Bharat)

बदलाव की प्रेरक कहानी : नीरू यादव का मानना है कि जब तक गांव की महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा. उनकी पहल यह साबित करती है कि यदि नेतृत्व में दूरदृष्टि और समाज के प्रति प्रतिबद्धता हो तो छोटे से गांव से भी बड़े बदलाव की शुरुआत की जा सकती है. आज झुंझुनू की लांबी अहीर पंचायत की बेटियां हॉकी स्टिक लेकर मैदान में उतर रही हैं और महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. नीरू यादव की यह कहानी ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व की नई दिशा का संकेत है.

पढ़ें. Women's Day Special : ​इजरायल से जयपुर सीखने आई महिला, 'मशरूम लेडी' अनु कानावत के नवाचारों की दुनिया हुई मुरीद

TAGGED:

HOCKEY WALI SARPANCH NEERU
हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव
महिला दिवस 2026
NEERU YADAV INITIATIVE
INTERNATIONAL WOMEN DAY 2026

