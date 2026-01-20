ETV Bharat / bharat

वन्य जीव के शिकार का इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा, बिहार में मिले पीटीआर के तेंदुआ और हिरण की खाल

पलामूः झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके पर वन्यजीवों के शिकार पर इंटरनेशनल रैकेट की नजर है. वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, पलामू टाइगर रिजर्व एवं वन विभाग विंग के कार्रवाई में पिछले दो महीने में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

19 जनवरी को बिहार के मुजफ्फरपुर में वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बिहार के वन विभाग एवं पलामू टाइगर रिजर्व की एक टीम ने बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान टीम ने तेंदुआ एवं हिरण की खाल बरामद को किया था जबकि चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों में बिहार के एक बड़े राजनीतिक हस्ती का रिश्तेदार भी शामिल है. बरामद तेंदुआ एवं हिरण की खाल का संबंध पलामू टाइगर रिजर्व से है.

बिहार के बाद झारखंड के कई हिस्सों में वन्य जीव के शिकार से जुड़े मामले में छापेमारी हुई है. छापेमारी में इंटरनेशनल रैकेट और तस्कर गिरोह का नेटवर्क मिला है. पलामू टाइगर रिजर्व में यह जांच की जा रही है कि मुजफ्फरपुर में बरामद तेंदुआ और हिरण की खाल के लिए शिकार कब हुआ है?

इसमें स्थानीय स्तर पर कौन कौन से लोग शामिल हैं. यह नेटवर्क बाघ, तेंदुआ, हिरण, पैंगोलिन, रेड सैंड बोआ की तस्करी कर रहा है. यह गिरोह सांप के जहर से लेकर वन्य जीव के अंग तक को बेच रहा है. बिहार में बरामद तेंदुआ की खाल को करोड़ों में बेचा जाना था.

बिहार में मिली तेंदुआ एवं हिरण की खाल का संबंध पलामू टाइगर रिजर्व से बताया जा रहा है. पूरे मामले में कार्रवाई के साथ-साथ जांच भी की जा रही है. कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई किया गया है. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए भी जा रहे हैं. बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई है शिकारी पकड़े गए हैं हथियार बरामद हुए हैं. -प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व.

चीन और साउथ-ईस्ट एशिया तक फैला वन्य जीवों की तस्करी का नेटवर्क

अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के बीच पलामू टाइगर रिजर्व वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं वन्य विभाग ने झारखंड के कई हिस्सों में वन्य जीव के तस्करी के खिलाफ कार्रवाई किया. इन कार्रवाई में कई बड़े खुलासे हुए हैं. कार्रवाई के दौरान यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि शिकारियों को नेटवर्क चीन और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ है. पिछले छह महीने में 39 शिकारी पकड़े गए हैं जबकि 50 से अधिक हथियार बरामद हुए है. इस दौरान रेड सैंड बोआ एवं करोड़ों के सांप के जहर भी बरामद हुए है.