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अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार क्या होगा खास? ITPO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से खास बातचीत

ITPO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेमजीत लाल ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में हर साल नवंबर के महीने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. इसकी सबसे बड़ी वजह है, दुनिया भर के व्यापारियों और राज्यों के अनूठे उत्पादों का संगम यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF). दुनिया भर के व्यापारी और देश के कोने-कोने से आए कारीगर यहाँ अपनी कला, उत्पाद और नए आविष्कारों का प्रदर्शन करते हैं. इस बार का ट्रेड फेयर आम जनता और व्यापारियों के लिए किस तरह खास होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (ITPO) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ED) प्रेमजीत लाल से विस्तृत बातचीत की. आइए जानते हैं, इस बार के ट्रेड फेयर की खासियत.

सवाल: इस बार दिल्ली का ट्रेड फेयर कब से शुरू हो रहा है और इसकी क्या समय-सारणी रहेगी?

जवाब: हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली का ट्रेड फेयर 14 से 27 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है. हालांकि, इस बार हमने एक छोटा सा बदलाव किया है. मेले का औपचारिक उद्घाटन 13 नवंबर को हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे. इस अवसर पर पद्मश्री माधवी मुद्गल का एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम (Cultural Program) भी आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 14 से 19 नवंबर तक का समय केवल बिजनेस डेज के लिए आरक्षित रहेगा. वहीं, 20 नवंबर से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और यह 27 नवंबर तक चलेगा.