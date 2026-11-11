अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार क्या होगा खास? ITPO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से खास बातचीत
इस ट्रेड फेयर आम जनता और व्यापारियों के लिए किस तरह खास होने वाला है.संवददाता शशिकला सिंह ने की प्रेमजीत लाल जी से खास बातचीत
Published : November 11, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 2:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में हर साल नवंबर के महीने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. इसकी सबसे बड़ी वजह है, दुनिया भर के व्यापारियों और राज्यों के अनूठे उत्पादों का संगम यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF). दुनिया भर के व्यापारी और देश के कोने-कोने से आए कारीगर यहाँ अपनी कला, उत्पाद और नए आविष्कारों का प्रदर्शन करते हैं. इस बार का ट्रेड फेयर आम जनता और व्यापारियों के लिए किस तरह खास होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (ITPO) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ED) प्रेमजीत लाल से विस्तृत बातचीत की. आइए जानते हैं, इस बार के ट्रेड फेयर की खासियत.
सवाल: इस बार दिल्ली का ट्रेड फेयर कब से शुरू हो रहा है और इसकी क्या समय-सारणी रहेगी?
जवाब: हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली का ट्रेड फेयर 14 से 27 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है. हालांकि, इस बार हमने एक छोटा सा बदलाव किया है. मेले का औपचारिक उद्घाटन 13 नवंबर को हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे. इस अवसर पर पद्मश्री माधवी मुद्गल का एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम (Cultural Program) भी आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 14 से 19 नवंबर तक का समय केवल बिजनेस डेज के लिए आरक्षित रहेगा. वहीं, 20 नवंबर से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और यह 27 नवंबर तक चलेगा.
सवाल: इस बार मेले में आने वाले दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण क्या-क्या होने वाले हैं?
जवाब:: इस बार हमने कई नए प्रयोग किए हैं. इनमें सबसे बड़ा आकर्षण हॉल ऑफ इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा हॉल होगा. देश में इस समय लगभग ढाई से 3 लाख एक्टिव स्टार्टअप्स हैं. इनमें से करीब 450 चुनिंदा स्टार्टअप्स को हम इस हॉल में अपनी जगह दे रहे हैं. यहाँ ये युवा उद्यमी अपने नए-नए आविष्कार, खोज और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को प्रदर्शित कर सकेंगे. हमारा उद्देश्य इन्हें केवल स्टॉल देना नहीं है, बल्कि हम यहाँ देश-विदेश के निवेशकों से इनकी मुलाकात भी करवाएंगे ताकि इनके व्यापार को बढ़ावा मिल सके. इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) को भी बड़ा मंच दिया जा रहा है. 21 राज्यों के विभिन्न जिलों से आए 40 से 50 विशेष स्टॉल इसमें लगाए जाएंगे. वहीं हमेशा की तरह इस बार भी देश के 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 50 से अधिक सरकारी विभाग मेले में अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं.
सवाल: अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और डिजिटल सुविधाओं को लेकर क्या नई तैयारियाँ हैं?
जवाब:: अगर अंतरराष्ट्रीय पार्टिसिपेशन की बात करें, तो इस बार विदेशी व्यापारियों ने पहले की तुलना में लगभग दोगुनी जगह ली है. कई देशों के प्रतिनिधि बहुत बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. जहाँ तक डिजिटल कनेक्टिविटी का सवाल है, हमने इस बार एक नया ऑफिशियल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. इसके जरिए दर्शक हॉल की लोकेशन, टाइमिंग, इवेंट्स शेड्यूल और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. व्यापारी और दर्शक आपस में नेटवर्किंग भी इसी ऐप के माध्यम से कर सकेंगे.
सवाल: सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के लिए मेले में क्या खास व्यवस्थाएँ की गई हैं?
जवाब:: हमने हर वर्ग का विशेष ख्याल रखा है. इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेले में एंट्री पूरी तरह से मुफ्त रखी गई है. साथ ही, परिसर के भीतर उनकी आवाजाही को आसान बनाने के लिए 20-25 व्हीलचेयर और एक्सेसिबल-फ्रेंडली सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है. वहीं, छोटे बच्चों के लिए विशेष ‘टॉयज़ ज़ोन’ बनाए गए हैं. इसके अलावा, Gen-Z और डिजिटल पीढ़ी को जोड़ने के लिए हम पहली बार एक नया प्रयोग कर रहे हैं, जिसका नाम है एडुटेनमेंट ज़ोन. इस ज़ोन में एजुकेशन के साथ-साथ एंटरटेनमेंट का अनोखा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. इसके लिए अलग से टिकट रहेगा. हमारा मकसद है कि 40-45 सालों से चले आ रहे इस पारंपरिक व्यापार मेले की तरफ आज की नई डिजिटल पीढ़ी भी आकर्षित हो.
सवाल: इस साल ट्रेड फेयर में फोकस स्टेट्स कौन से हैं और किन-किन प्रमुख देशों की भागीदारी देखने को मिलेगी?
जवाब:: हर साल की तरह इस बार भी हमने फोकस स्टेट्स तय किए हैं. इस बार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड को मुख्य फोकस राज्यों के रूप में शामिल किया गया है. अंतरराष्ट्रीय भागीदारी की बात करें तो लगभग 11 प्रमुख देशों से व्यापारी आ रहे हैं. इनमें अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान और चीन जैसे देशों के विभिन्न व्यावसायिक स्टॉल शामिल हैं.
यह भी पढ़ें- भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कल से, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद करेंगे उद्घाटन, जानिए कैसे मिलेंगे टिकट
सवाल: ट्रेड फेयर में खान-पान के शौकीनों के लिए इस बार क्या नया अनुभव होने वाला है?
जवाब:: खान-पान के मामले में इस बार हम ट्रेड फेयर के अनुभव को एक अलग ही स्तर पर ले जा रहे हैं. इस बार फूड स्टॉल्स को पूरी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया गया है. बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई और सर्विंग का अनुभव पिछले सभी ट्रेड फेयर्स से बिल्कुल अलग और बेहतर होगा. साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों के साथ-साथ हमने 15-20 राज्यों के पारंपरिक और प्रामाणिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के आधार पर स्टॉल्स लगाए हैं.
सवाल: सुरक्षा और सिक्यूरिटी को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं ?
जवाब:: संपूर्ण मेला परिसर में 2000 के करीब सीसीटीवी कैमरा लगाये गए हैं. इसके अलावा दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, ट्रैफिक पुलिश के 5000 से अधिक जवान तैनात किए गए है. वहीं इसमें में 2000 के करीब गार्ड भी तैनात किए गए है. इसमें से 30 फीसदी महिला गार्ड हैं. आपातकाल आग की घटना को ध्यान में रखते हुए 4 अग्निशमन गाड़ियाँ भी हर वक्त परिसर में मौजूद रहेंगी. एंट्री के लिए गेट नंबर 3, 4, 6, 10 पर चेकिंग पॉइंट्स बनाएं गए हैं. साथ ही पार्किंग में भी चेकिंग पॉइंट्स मौजूद रहेंगे.
सवाल: अंत में, दिल्ली-एनसीआर और देश भर से आने वाले दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है?
जवाब:: मैं बस यही कहूँगा कि यह मेला सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि अपने व्यापार और व्यवसाय को नए पंख देने का एक बेहतरीन माध्यम है. आप सभी सपरिवार आइए, अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यंजनों और नए आविष्कारों का लुत्फ उठाइए. अपने व्यापारिक संपर्कों को बढ़ाइए और इस 40-45 साल पुरानी दिल्ली की परंपरा का हिस्सा बनिए. आप सभी का प्रगति मैदान में स्वागत है.
यह भी पढ़ें- आईआईटीएफ में आंध्र प्रदेश पवेलियन में उत्पादों के साथ दिखी वहां की संस्कृति, वसुंधरा ने बताया 'गांव से पवेलियन' तक का सफर