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IITF 2026: भारत मंडपम में सजा विदेशी बाजार, थाईलैंड से लेकर तुर्किये तक के सामान बने मुख्य आकर्षण

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार से 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) का आगाज हो गया. मेले के पहले दिन से ही देश-विदेश के कारोबारियों, दुकानदारों और खरीदारों की चहल-पहल देखने को मिली. इस बार हॉल नंबर-1 में बना इंटरनेशनल पवेलियन लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. यहां थाईलैंड, चीन, दुबई, तुर्किये, अफगानिस्तान, ईरान और घाना समेत 11 देशों के पवेलियन सजाए गए हैं.

इन पवेलियन में विदेशी उत्पादों, ड्राई फ्रूट्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, स्किनकेयर उत्पादों और हस्तशिल्प की अलग-अलग वैरायटी देखने को मिल रही है. कोई खरीदारी के लिए पहुंचा है तो कोई दूसरे देशों की संस्कृति और उनके उत्पादों को करीब से जानने के लिए मेले का रुख कर रहा है. लोगों का कहना है कि एक ही जगह पर अलग-अलग देशों के उत्पादों को देखना और उनकी विविधता को समझना अपने आप में खास अनुभव है.

दिल्ली के रोहित सिंगल ने बताया कि व्यापार मेले के पहले दिन इंटरनेशनल पवेलियन पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि यहा आकर उद्देश्य केवल खरीदारी करना नहीं, बल्कि अलग-अलग देशों के लोगों, उनकी संस्कृति और उत्पादों को करीब से जानना भी है. रोहित ने बताया कि थाईलैंड और तुर्किये के पवेलियन काफी अच्छे और दिलचस्प लगे. सभी अंतरराष्ट्रीय पवेलियन देखने आए हैं. यहां खरीदारी करने के साथ अलग-अलग संस्कृतियों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है. उन्होंने बताया कि यह मेला लोगों को एक ही जगह पर कई देशों की खासियत जानने और उनके उत्पाद खरीदने का अच्छा मौका दे रहा है.

इंटरनेशनल पवेलियन में अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स से लेकर थाईलैंड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स और तुर्किये के आकर्षक सजावटी सामान तक लोगों को कई तरह के विकल्प मिल रहे हैं. यहां अलग-अलग देशों के स्टॉल पर उत्पादों की विविधता देखने को मिल रही है. खास तौर पर ड्राई फ्रूट्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और सजावटी सामान खरीदारी करने पहुंचे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं.फरीदाबाद से आईं मोनिका ने मेले के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि यहां अलग-अलग देशों के उत्पाद देखने को मिल रहे हैं. अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स की कई वैरायटी हैं. वहीं, थाईलैंड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ज्वेलरी भी आकर्षक हैं. उन्होंने तुर्किये के सजावटी सामान और शेड्स की भी तारीफ की. मोनिका ने बताया कि पूरे इंटरनेशनल पवेलियन में घूमना और अलग-अलग देशों के उत्पादों को देखना बेहद अच्छा अनुभव रहा.

पंढारा रोड से आईं गीतिका ने बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट में काम करती हैं और हर साल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर देखने आती हैं. हालांकि, इस बार उनका अनुभव थोड़ा अलग है, क्योंकि वह पहली बार बिजनेस डे के दिन मेले में पहुंची हैं.गीतिका ने कहा कि इस बार विदेशी पवेलियन में ज्वेलरी की नई वैरायटी देखने को मिली है. कॉस्मेटिक्स के उत्पाद भी काफी अच्छे हैं. इसके अलावा विदेशी देशों के ड्राई फ्रूट्स ने भी ध्यान खींचा है. उन्होंने कहा कि हर साल मेले में कुछ नया देखने को मिलता है और इस बार भी कई आकर्षक उत्पाद देखने का मौका मिला.

फ्लावर पॉट, पेडेस्टल और छोटे फाउंटेन भी बनें आकर्षण का केंद्र (ETV Bharat)

थाईलैंड पवेलियन में कॉस्मेटिक्स और स्किनकेयर की खास रेंज

हॉल नंबर-1 में थाईलैंड पवेलियन भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां स्किनकेयर, मेकअप और एक्सेसरीज से जुड़े कई उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं. थाईलैंड से आईं वासिका प्रिया ने बताया कि भारत का यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला काफी बड़ा और लोकप्रिय है. उन्होंने बताया कि कई वर्षों से यहां आ रही हूं. उन्होंने बताया कि थाईलैंड पवेलियन में देश के कॉस्मेटिक्स, स्किनकेयर, मेकअप और एक्सेसरीज के उत्पाद हैं. उन्होंने भारतीय लोगों के बीच इस मेले की लोकप्रियता और यहां मिलने वाले अवसरों को खास बताया.

विदेशी स्टॉल पर सजावटी सामान और मार्बल के उत्पाद भी आकर्षण (ETV Bharat)

विदेशी स्टॉल पर सजावटी सामान और मार्बल के उत्पाद भी आकर्षण

इंटरनेशनल पवेलियन में केवल ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स ही नहीं, बल्कि घर की सजावट से जुड़े उत्पाद भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. एक प्रदर्शक ने बताया कि इस बार यहां छह फीट ऊंचाई का फ्लावर वास लाया गया है, जिसे एक ही पीस में तैयार किया गया है. इसके अलावा 24 और 36 इंच के शतरंज बोर्ड भी प्रदर्शित किए गए हैं, जो पूरे ऑनिक्स पत्थर से बने हैं. उन्होंने बताया कि इस बार अलग-अलग आकार के फ्लावर वास, जानवरों की आकृतियां, फ्लावर पॉट, पेडेस्टल और छोटे फाउंटेन भी लाए गए हैं. खास बात यह है कि इस बार 16 इंच का छोटा फाउंटेन भी है, जिसे लोग अपने घर के इनडोर हिस्से में रख सकते हैं. उन्होंने बताया कि ग्राहकों की जरूरत को देखते हुए इस बार उत्पादों के आकार और डिजाइन में बदलाव किया गया है.

600 स्टार्टअप भी दिखा रहे अपनी तकनीक और उत्पाद (ETV Bharat)

600 स्टार्टअप भी दिखा रहे अपनी तकनीक और उत्पाद

14 से 27 नवंबर तक आयोजित हो रहे 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस बार भारतीय स्टार्टअप और युवाओं के नवाचार को भी विशेष महत्व दिया गया है. पहली बार करीब 600 स्टार्टअप अपने उत्पादों, तकनीक और नए विचारों का प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे मेले में पारंपरिक कारोबार के साथ नए उद्यमों और आधुनिक तकनीक को भी जगह मिली है. इस बार अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के तहत थाईलैंड, ईरान, घाना, नेपाल, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात (दुबई), तुर्किये, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश और ट्यूनीशिया के प्रदर्शक शामिल हुए हैं. ऐसे में भारत मंडपम में लगा यह मेला न सिर्फ खरीदारी का केंद्र बना है, बल्कि अलग-अलग देशों के कारोबार, संस्कृति और उत्पादों को समझने का भी मंच बन रहा है.

भारत मंडपम में विदेशी उत्पादों की चमक से सजा हॉल नंबर-1 (ETV Bharat)

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