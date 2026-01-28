ETV Bharat / bharat

इस बार लोकल टू ग्लोबल होगी सूरजकुंड मेले की थीम, 50 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा, 31 जनवरी को उपराष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन

ऐप के जरिए स्टॉल तक पहुंचना होगा सुलभः पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि "अलग अलग राज्यों के व्यंजन का स्वाद एक ही जगह चखने का अवसर लोगों को मिलेगा. UNICEF ने उत्तर प्रदेश के कई व्यंजनों को ऐड किया है और उनके भी स्टॉल लगाए जाएंगे. इस बार 1200 से अधिक स्टॉल्स लगाए जाएंगे. मेले के लिए मोबाइल ऐप बनाई गई है. जिसमें सभी स्टॉल की जानकारी होगी. ऐप के जरिए कोई भी पर्यटक किसी भी स्टॉल तक पहुंच सकते है. हरियाणवी संस्कृति से जो चीजें कम हो रही है उसे भी मेले में रखने का काम किया गया है."

लोकल टू ग्लोबल मेले की थीम: हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि "39 वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव दुनिया के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मानचित्र पर मजबूत दस्तक देगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के उद्देश्य के साथ यह शिल्प महोत्सव राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कलाकारों, हस्तशिल्पियों और बुनकरों की सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करेगा और वैचारिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को नई गति देगा. इसके लिए मूल मंत्र लोकल से ग्लोबल–आत्मनिर्भर भारत की पहचान होगा."

50 से ज्यादा देशों के 800 प्रतिभागी होंगे शामिल: पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि "शिल्प महोत्सव में 1200 से अधिक स्टॉल राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बुनकरों, शिल्पकारों तथा पारंपरिक शिल्प प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए आवंटित किए गए हैं. इस बार मेले में 50 से अधिक देशों के लगभग 800 प्रतिभागी शामिल होने की उम्मीद है."

उत्तर प्रदेश और मेघायल स्टेट पार्टनर: पर्यटन मंत्री ने बताया कि "पार्टनर नेशन के तौर पर इजिप्ट चौथी बार शिल्प महोत्सव में अपनी प्राचीन कला एवं संस्कृति के साथ पर्यटकों को आकर्षित करेगा, जबकि थीम स्टेट उत्तर प्रदेश और मेघालय की समृद्ध सांस्कृतिक एवं लोक कलाओं का प्रदर्शन मेला परिसर में किया जाएगा." उन्होंने जानकारी दी कि "गत वर्ष 44 देशों के 635 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, जबकि इस वर्ष 50 से अधिक देशों के लगभग 800 प्रतिभागी शामिल होंगे."

चंडीगढ़: सूरजकुंड मेले की तैयारी जोर-शोर से जारी है. फरीदाबाद में 39वां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 31 जनवरी से शुरू होगा. उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मेले का उद्घाटन करेंगे. ये मेला 15 फरवरी तक चलेगा. इसका नाम अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव रखा गया है. इस बार मेले की थीम 'Local to Global' रखी गई है. मेघालय और उत्तरप्रदेश मेले का स्टेट पार्टनर हैं. दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन टिकटिंग पार्टनर है.

समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे राज्यपालः विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में 39 वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव की तैयारियों को लेकर विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल और निदेशक पर्यटन पार्थ गुप्ता के साथ पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि "16 दिन तक चलने वाले शिल्प महोत्सव का समापन 15 फरवरी को होगा, जिसमें राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि होंगे."

1977 में सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की शुरुआत: पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि "1977 में सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की शुरुआत हुई. पर्यटन सहित सभी विभाग इस कार्य में जुटा हुआ है. इस बार 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में मेले का आयोजन किया जा रहा है. मेले को लेकर हर साल लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है. 39 वें सूरजकुंड मेले में इस बार 50 से ज्यादा देश शामिल होंगे. इससे स्टॉल लगाने वालों को फाइनेंशियल फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्डर भी मिलेंगे. मेला हमारे आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने का अच्छा प्लेटफॉर्म है. विकसित भारत के लिए ये अच्छा कदम साबित होगा. पिछले साल 1 करोड़ 80 लाख रुपये की सेल सिर्फ जेल विभाग की हुई थी."

कैलाश खेर, गुरदास मान जैसे नामचीन कलाकार मेले में बांधेंगे समां: उन्होंने कहा कि "पद्मश्री कैलाश खेर, पंजाबी गायक गुरदास मान, पद्मश्री महाबीर गुड्डू सहित कई प्रख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे. हरियाणवी संस्कृति एवं लोक कला की पुरानी परंपराओं को जीवंत रखने के लिए प्रादेशिक कलाकार विभिन्न मंचों पर प्रस्तुति देंगे, जिनमें इकतारा, सारंगी और ढेरू जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र भी शामिल होंगे. मेला परिसर में हर वर्ष बढ़ते पर्यटकों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए लगभग पौने पांच करोड़ रुपये की राशि खर्च कर ढांचागत विकास किया गया है. इसमें मेला परिसर का सौंदर्यीकरण, मार्गों का चौड़ीकरण, 127 नए हाटों का निर्माण, पुरानी हटों की मरम्मत तथा झूला क्षेत्र का विस्तार शामिल है.

सीसीटीवी के जरिए होगी निगरानी: मेला क्षेत्र में सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा जा रहा है. पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा कैमरा लगाए जाएंगे ताकि हर इलाका अच्छे से कवर हो. मेला क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए 7 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जा रहे हैं. ताकि मेला परिसर ज्यादा आकर्षक दिखे और लोगों की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में सुविधा हो. मेला परिसर में पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है."

UGC मामले में उम्मीद-भावना के मुताबिक होगा कामः यूजीसी को लेकर विवाद पर उन्होंने कहा कि "मेरी समझ से अभी सुझाव मांगे हैं और ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है. जो लोग विरोध कर रहे है वो अपने सुझाव देंगे, मुझे लगता है कि लोगों की भावना के मुताबिक काम होगा."

'NCR का अलग से मंत्रालय होना चाहिए': पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि "राज्य सरकार के बजट को लेकर पिछली बार 1500 से भी ज्यादा सुझाव रखे गए थे और उन पर चर्चा की गई थी. हरियाणा का विकसित भारत में विशेष योगदान रहे इसको लेकर मैंने सुझाव दिया. NCR का अलग से मंत्रालय होना चाहिए और उसका अलग बजट आना चाहिए, क्योंकि यह तीन राज्यों से जुड़ा है. मैंने सुझाव दिया कि इस मामले में प्रधानमंत्री से मिलकर बात करनी चाहिए. उससे इस क्षेत्र का अच्छे से विकास हो सकेगा."

अजित पवार के निधन पर दुख जतायाः स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर उन्होंने कहा कि "बीजेपी संतों और महापुरुषों का सम्मान करती है." इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के चार्टर प्लेन क्रैश में उनके निधन पर दुख जताया.