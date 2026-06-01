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अंतरर्राष्ट्रीय तस्कर शिव की नगरी काशी में खपा रहे नशीले पदार्थ, बैंकॉक से सीधा कनेक्शन, 19 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा एयरपोर्ट से बरामद

एअर इंडिया से आए 6 तस्करों को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया. इस गिरोह की महिला सरगना फरार है.

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19 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा वाराणसी एयरपोर्ट से बरामद, 6 गिरफ्तार. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 11:37 AM IST

2 Min Read
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वाराणसी : वाराणसी में गांजे के अंतरराष्ट्रीय तस्करी का मामला सामने आया है. इसके तहत कस्टम विभाग की टीम ने 6 विदेशियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से हुई.

एअर इंडिया से आये तस्करों को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से लगभग साढ़े 19 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया.

कस्टम टीम ने किया 19 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद

मिली जानकारी के अनुसार, बीते शनिवार को वाराणसी के कस्टम विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई है. इसके तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान टीम ने 6 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है.

यह सभी लोग बैंकॉक से एअर इंडिया के विमान से वाराणसी पहुंचे थे. इनके पास ट्रॉली बैग में 19.7 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ है. इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 19 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रहे हैं.

आरोपियों को भेजा गया जेल

कस्टम विभाग के अधिकारियों की मानें, तो उनके अनुसार बैंकॉक से वाराणसी में गांजे की तस्करी की जा रही है. इसी के तहत ट्रॉली बैग के नीचे इस गांजे को छुपा कर लाया जा रहा था.

इस गिरोह की सरगना एक महिला है, जो फिलहाल फरार है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 13 दिन की अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

बताते चलें कि पिछले तीन महीने से वाराणसी एयरपोर्ट से लगभग 64 किलोग्राम गांजा पकड़ा जा चुका है. बैंकॉक के ज़रिए वाराणसी में गांजे की तस्करी करने का प्रयास किया जा रहा है.

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