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बिहार के इस रेड लाइट एरिया से था देवदास की 'चंद्रमुखी' का गहरा नाता! जानें

"समाज धीरे-धीरे हमें स्वीकार करना शुरू कर रहा है. भेदभाव अभी भी है, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा कम महसूस होता है. हालांकि सामाजिक दूरी और अस्वीकार का दर्द अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है." - रबीना खातून (बदला हुआ नाम )

'पुलिस पाठशाला' बड़ा कदम: वह बताती हैं कि पुलिस की पहल से चलने वाली 'पुलिस पाठशाला' और कुछ सामाजिक संगठनों के प्रयासों ने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में मदद की है. पहले कोई पास बैठकर बात नहीं करता था, लेकिन अब बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य को लेकर कुछ लोग चिंता करने लगे हैं.

आज भी छुपानी पड़ती है पहचान: बदला हुआ नाम रबीना खातून बताती हैं कि पहले लोग उनसे बात करने तक से कतराते थे. लोग हमें सिर्फ पेशे की नजर से देखते थे. बच्चों को स्कूल भेजना हो या कहीं किराये पर घर लेना, हर जगह पहचान छिपानी पड़ती थी. पिछले कुछ वर्षों में बदलाव जरूर आया है.

महिलाओं में नाराजगी : हालांकि यहां रहने वाली कई महिलाएं खुद को केवल इसी पहचान तक सीमित किए जाने का विरोध करती हैं. उनका कहना है कि वे पीढ़ियों से नाच-गान और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं और पूरे इलाके को एक नजरिए से देखना उचित नहीं है.

कैसे पड़ा चतुर्भुज नाम?: चतुर्भुज स्थान का नाम यहां स्थित चतुर्भुज भगवान मंदिर के कारण पड़ा. स्थानीय लोगों के अनुसार, पहले यहां मुजरा और नाच-गान की परंपरा थी, लेकिन समय के साथ हालात बदले और धीरे-धीरे इस इलाके की पहचान देह व्यापार से जुड़ती चली गई.

चंद्रमुखी से जुड़ा है चतुर्भुज!: स्थानीय लोगों के बीच यह मान्यता भी प्रचलित है कि प्रसिद्ध साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का कभी चतुर्भुज स्थान से जुड़ाव रहा था. कहा जाता है कि यहां उनकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई, जिसे बाद में लोग उनके चर्चित उपन्यास देवदास के किरदार 'चंद्रमुखी' से जोड़कर देखते हैं. हालांकि इतिहासकारों और साहित्य विशेषज्ञों के बीच इस दावे को लेकर अलग-अलग मत हैं और इसे अधिकतर स्थानीय लोककथा माना जाता है.

सेक्स वर्करों ने खुलकर की बात: तंग गलियां, पुराने मकान और समाज की बनी धारणाओं के बीच यहां रहने वाली महिलाएं वर्षों से सम्मानजनक जीवन और सामाजिक स्वीकार्यता की लड़ाई लड़ रही हैं. इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे के मौके पर यहां रहने वाली महिलाओं ने अपने संघर्ष, सामाजिक भेदभाव और बदलते नजरिए को लेकर खुलकर बात की.

चतुर्भुज स्थान का रेड लाइट एरिया: बिहार के मुजफ्फरपुर शहर का चतुर्भुज स्थान लंबे समय से एक ऐसी पहचान के साथ जुड़ा रहा है, जिसका नाम लोग अक्सर धीमी आवाज में लेते हैं. शहर के शुक्ला रोड स्थित यह इलाका रेड लाइट एरिया के रूप में जाना जाता है.

मुजफ्फरपुर: दुनिया भर में 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है. वहीं भारत में यह 3 जून को मनाया जाता है. सेक्स वर्कर के लिए यह दिन बेहद खास है,क्योंकि उनके अधिकारों और उनके प्रति सम्मान को लेकर यह दिन मनाया जाता है. ऐसे में जहां फिल्मों के रूप में चांदनी बार, देवदास, गंगुबाई काठियावाड़ी जैसी सेक्स वर्कर पर बेस्ड कहानियों को समाज सहर्ष स्वीकार करता है, वहीं क्या हकीकत में भी उन वंचितों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है? विस्तार से जानें..

बेटियों की शादी में होती है दिक्कत: चतुर्भुज स्थान में रहने वाली कल्पना (बदला हुआ नाम) कहती हैं कि सामाजिक पहचान आज भी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.जो लोग हमें जानते हैं, वे अपने परिवारों से दूरी बनाकर रखते हैं. जब बेटियों की शादी दूसरे समाज में करनी होती है, तब पहचान छिपानी पड़ती है. समाज आज भी हमें पूरी तरह स्वीकार नहीं करता है.

बच्चे पहचान छुपाकर कर रहे नौकरी: कल्पना बताती हैं कि उनके इलाके के कई बच्चे बड़े शहरों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अपनी पारिवारिक पहचान सार्वजनिक करने से बचते हैं. डर रहता है कि सही पहचान सामने आने पर सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है.

"सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है. उन्हें कई बार अलग नजर से देखा जाता है. महिलाओं का कहना है कि आज भी उन्हें सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है. त्योहारों और सामाजिक आयोजनों में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है. कई बार ऐसा महसूस कराया जाता है कि हम समाज का हिस्सा ही नहीं हैं."- कल्पना (बदला हुआ नाम)

नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (नाको) की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में लाखों सेक्स वर्कर्स हैं. बिहार के कई जिलों में ऐसे इलाके हैं, जहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देह व्यापार से जुड़ी गतिविधियां संचालित होती हैं.

रेड लाइट एरिया में रोजगार सृजन: सामाजिक संगठनों और स्थानीय पहलों के माध्यम से इन इलाकों में रहने वाली महिलाओं और उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. मुजफ्फरपुर में "जुगनू रेडीमेड गारमेंट्स' जैसी पहल के जरिए महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार और बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

सेक्स वर्कर की बेटी हैं नसीमा खातून: इन तमाम वंचित महिलाओं के बीच एक महिला ऐसी भी है, जो खुद सेक्स वर्कर की बेटी हैं. लेकिन आज पढ़ लिखकर अपने समाज की स्थिति सुधारने में लगी हैं. नसीमा खातून सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं. नसीमा खातून बताती हैं कि 2 जून 1975 को फ्रांस में सेक्स वर्कर्स ने अपने अधिकारों और सम्मान की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद इस दिन को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे के रूप में याद किया जाने लगा. उनका कहना है कि भारत में भी कई समूह इसे प्रतीकात्मक रूप से मनाते हैं और सेक्स वर्कर्स को श्रमिक के रूप में मान्यता देने की मांग करते हैं.

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"सेक्स वर्क और मानव तस्करी (ट्रैफिकिंग) को एक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. जो महिलाएं स्वेच्छा से इस क्षेत्र में हैं और जो तस्करी की शिकार हैं, दोनों स्थितियां अलग हैं. अक्सर दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है, जबकि यह सही नहीं है."- नसीमा खातून,

आज तक वंचितों को नहीं किया गया स्वीकार- नसीमा खातून: उनके मुताबिक, भारत में जब भी सेक्स वर्कर्स को लेकर चर्चा होती है तो अक्सर दो ही बातें सामने आती हैं—यह काम 'गंदा' है या महिलाएं जबरन इसमें लाई गई है. लेकिन उन महिलाओं की जिंदगी, अधिकार, पुनर्वास और सामाजिक सम्मान पर गंभीर बातचीत अभी भी बहुत कम होती है. समाज उनके बीच रहकर भी उन्हें स्वीकार नहीं करता. यही सबसे बड़ी विडंबना है.

अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस का इतिहास: 2 जून 1975 के जिन फ्रांस के लियोन शहर में बने सेंट-निजियर चर्च में करीब 100 सेक्स वर्कर एकजुट होसकर अपने खराब हालात को लेकर प्रदर्शन किया और मांगें रखीं. यह आंदोलन 8 दिनों तक चला था. इसने पूरी दुनिया ध्यान अपनी ओर खींचा.

फ्रांस से बाहर यूरोप के बाकी देशों में भी देखते ही देखते आंदोलन फैल गया. इसी का परिणाम हुआ कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्क प्रोजेक्ट यानी एनएसडब्ल्यूपी का गठन किया गया. आंदोलन 2 जून को शुरू हुआ था, इसलिए संगठन द्वारा इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस के रूप में घोषित किया गया.

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