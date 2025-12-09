ETV Bharat / bharat

इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल: भारत की पहली मानव युक्त मत्स्य 6000 पनडुब्बी बनी आकर्षण, अंटार्कटिका का वर्चुअल टूर भी

International Science Festival: इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भारत की पहली मानव युक्त मत्स्य 6000 पनडुब्बी बनी आकर्षण का केंद्र बनी है.

International Science Festival (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 9, 2025 at 10:54 AM IST

पंचकूला: सेक्टर-5 दशहरा ग्राउंड में इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल (आईआईएसएफ) का 11वां संस्करण जारी है. इसमें कई नए उपकरण देखने को मिल रहे हैं. सरकारी-निजी कंपनियों व विभागों के एक्सपर्ट्स युवाओं को इन उपकरणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे रहे हैं, ताकि उनकी विज्ञान में रूचि बढ़े और इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत किया जा सके. इसी कड़ी में मत्स्य 6000 पनडुब्बी इस मेले में आकर्षण का केंद्र बनी है. चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

मत्स्य 6000 की समुद्र की गहराई तक पहुंच: इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहुंची इंडियन ओशियन साइंस एवं टेक्नोलॉजी टीम के सदस्य रमेश राजू ने बताया कि "विश्व भर में केवल चार देश ही ऐसे हैं, जो समुद्र में छह हजार मीटर से अधिक गहराई में उतर सकते हैं. इनमें से एक भारत भी है, जो मत्स्य 6000 की मदद से खोजकर्ताओं को समुद्र में छह हजार मीटर गहराई तक ले जाने में सक्षम है. ये समुद्र यान तीन लोगों को एक साथ समुद्र की गहराई में ले जा सकता है. ये अपना पूरा साइकल 12 घंटे में पूरा करता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में यह 96 घंटे कवर कर सकता है. पानी में प्रत्येक दस मीटर पर वातावरण का दबाव पड़ता है. नतीजतन 6 हजार मीटर पर दबाव अत्याधिक बढ़ जाता है, लेकिन मतस्य 6000 को ऐसा तैयार किया गया है कि ये इस दबाव को आसानी से नियंत्रत कर सके. इसकी मदद से अब समुद्र के अंदर जाकर उपयोगी तथ्य जुटाए जा सकते हैं."

भारत की पहली मानव युक्त मत्स्य 6000 पनडुब्बी (Etv Bharat)

4500 मीटर पानी के नीचे जाने वाले पहले व्यक्ति रमेश राजू: रमेश राजू देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जो मत्स्य 6000 की मदद से समुद्र में 4500 मीटर नीचे तक गए हैं. अब वो 6 हजार मीटर गहराई तक जाने के प्रयास में हैं. मत्स्य 6000 देश का पहला मानवयुक्त डीप-सी सबमर्सिबल है. करीब 25 टन के इस उपकरण की मदद से समुद्र तल के खनिज, जीव-जंतु और भूगर्भ की स्टडी की जा सकेगी. अभी तक देश में समुद्र संबंधी अधिक रिसर्च नहीं की जा सकी हैं, लेकिन अब देश इस स्थिति में आ खड़ा हुआ है कि इस क्षेत्र में भी मजबूती हासिल की जा सकेगी, क्योंकि मतस्य 6000 डीप ओशियन मिशन का अहम हिस्सा है.

किसानों के लिए आया इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर: इस साइंस फेस्टिवल में छोटे किसानों के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी दिखाया जा रहा है. ये शत् प्रतिशत देसी, कॉम्पैक्ट, किफायती होने के साथ साथ जीरो उत्सर्जन और कम रखरखाव वाला है. लिथियम आयन बैटरी के साथ सोलर चार्जिंग विकल्प है. हालांकि इस छोटे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की कीमत फिलहाल करीब सात लाख बताई गई है, लेकिन निर्माता कंपनी की भारत सरकार के साथ सब्सिडी के संबंध में बातचीत जारी है. यदि भारत सरकार इस पर सब्सिडी देने को तैयार होती है, तो किसान को इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए करीब चार लाख रुपये देने होंगे. वहीं, इस ट्रैक्टर की बैटरी 4-5 साल बाद बदलवानी पड़ेगी, जिसकी वर्तमान कीमत करीब दो लाख रुपये बताई गई है.

किसानों के लिए आया इलेक्ट्रिक ट्रैक्ट (Etv Bharat)

यहां करें अंटार्कटिका का वर्चुअल टूर: यदि आप इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में आते हैं, तो यहीं से आप अंटार्कटिका का 360 वर्चुअल टूर भी कर सकते हैं. यहां वीआर हेडसेट पहनने पर आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे फिजिकली अंटार्कटिका में ही खड़े हों. आप पंचकूला से ही बर्फ से ढकी ऊंची-ऊंची चट्‌टानें, बर्फीली हवाएं, इसरो के सेटेलाइट डोम, बर्फ से ढके वाहन, बर्फ के बीचों-बीच मौजूद रिसर्च सेंटर और चौतरफा बर्फ ही बर्फ देख और महसूस कर सकेंगे. ये सबकुछ देखने के लिए सुबह से शाम तक साइंस फेस्टिवल में पहुंचने वाले लोगों की कतार नहीं टूटती.

'ग्लेशियर पिघलना एक बड़ी चिंता': भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए सेवारत अजीत कुमार ने बताया कि "प्रदर्शनी में लगाई गई स्क्रीन के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि यदि पोलर में अधिक गतिविधियां करते हैं, तो तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलेगी. इससे समुद्र उपर की ओर बढ़ेगा और तटवर्तीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या बढ़ेगी. भारत का ये प्रयास रहता है कि अंटार्कटिका में टूरिज्म को नियंत्रित रखा जा सके. लेकिन फ्रांस व कुछ अन्य देश अंटार्कटिका में टूरिज्म बढ़ने के पक्षधर हैं. वहीं मिनरल्स के रिसोर्स कम होने के चलते भारत सरकार ने इसके विकल्प की तलाश शुरू कर दी है. ऐसे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की सहायता से ओशियन को एक्सपोलर करना शुरू किया जा चुका है." अजीत कुमार ने बताया कि "ओशियन को केवल 3-4 प्रतिशत तक ही एक्सपलोर किया गया है. नतीजतन अभी काफी कुछ खोजना शेष है. इस कारण भारत अब ओशियन को एक्सपलोर कर रहा है और वहां से मिनरल निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं."

अंटार्कटिका का वर्चुअल टूर भी बना आकर्षण (Etv Bharat)

25 वर्षों की है यात्रा: अजीत कुमार ने बताया कि "विभाग करीब 25 वर्षों से रिसर्च में लगा है. जब इस दिशा में काम शुरू किया तो सही उपकरण व अन्य सामान नहीं होता था, इसके चलते हर कार्य में काफी मुश्किल बनी रहती थी. लेकिन मौजूदा समय में बेहतर ने काफी मजबूती हासिल की है, अब अच्छे उपकरण मौजूद हैं, अच्छी तकनीक है और इनकी मदद से कम समय में काफी मिनरल एक्सपलोर किया जा रहा है. आगामी समय में भारत को अग्रिम कतार में लाने की योजना है."

6जी, एआई और नवाचार आधारित भविष्य: केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के तीसरे दिन ‘नए युग की प्रौद्योगिकियां- विज़न 2047’ पर पैनल चर्चा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया. उन्होंने इस फेस्टिवल का उद्देश्य अकादमिक जगत और उद्योग जगत को एक मंच पर लाना बताया, ताकि दोनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो सके. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 'एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का दौर है, जिसे भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीक माना जाता है. एआई टूल्स का सही उपयोग करके किसी भी समस्या का प्रभावी समाधान निकाला जा सकता है." उन्होंने वैज्ञानिकों से अनुरोध करते कहा कि "एआई का प्रयोग सावधानीपूर्वक और समाज हित में करें, ताकि इसका सार्थक लाभ उठाया जा सके."

ऊर्जा क्षेत्र के प्रयोग पर जोर: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा क्षेत्र में भी एआई के प्रयोग पर विशेष बल दिया. कहा कि "स्मार्ट मीटरिंग और आवश्यकता के अनुसार बिजली उपकरणों के संचालन में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे खर्च में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है." उन्होंने ऊर्जा के अलावा आवासन के क्षेत्र में भी एआई का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण बताया. मनोहर लाल ने कहा कि "मकानों की डिजाइन इस प्रकार तैयार की जा सकती है कि वे सर्दियों में अत्यधिक ठंडे ना हों और गर्मियों में बहुत गर्म ना हों, जिसमें एआई की भूमिका अहम हो सकती है."

देश भर से आ रहे स्कूल-कॉलेज के स्टूडेंट्स: 6 दिसंबर से शुरू हुआ ये साइंस फेस्टिवल 9 दिसंबर तक जारी रहेगा. नतीजतन ना केवल हरियाणा के सभी जिलों के स्कूली छात्र यहां पहुंच रहे हैं, बल्कि अन्य राज्यों के स्कूली छात्र भी बसों और ट्रेनों के माध्यम से पंचकूला आ रहे हैं. हरियाणा सरकार ने स्कूली छात्रों व अन्यों के लिए अलग अलग फूड कोर्ट में खान-पान की व्यवस्था भी की हुई है.

