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'दो बार दंगल में लड़कियों से हारे..' फिर बने रेसलिंग के सुल्तान!

जहां कभी नक्सलियों का खौफ था, उसी गांव से निकले रेसलर शुभम कुमार की कहानी प्रेरणादायक है. गया से रत्नेश कुमार की रिपोर्ट..

GAYA WRESTLER SHUBHAM KUMAR
बिहार के गया के इंटरनेशनल रेसलर शुभम कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 9, 2026 at 6:39 PM IST

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गया: "कुश्ती और पावर लिफ्टिंग के खेलों में खिलाड़ियों को जीतते देखता था. उन्हें जीतता देखकर मन में लालसा थी कि मैं भी कुश्ती, पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में कुछ करूं. प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन दो बार दंगल में लड़कियों से हार गया तो प्रैक्टिस और तेज कर दी. चूंकि, हार से शर्मिंदगी महसूस हुई थी." गया के इमामगंज के शुभम कुमार उर्फ शुभम पहलवान ने लड़कियों से कुश्ती हारने की शर्मिंदगी को चुनौती के रूप में लिया और आज वह रेसलिंग के सुल्तान बन गए हैं. विस्तार से पढ़ें..

17 साल की उम्र से करियर की शुरुआत: शुभम कुमार ने मात्र 17 वर्ष की उम्र में अपना खेल करियर शुरू किया था. आज 23 वर्ष की आयु में भी वे पूरी तरह फिट हैं और उनका सफर निरंतर जारी है. गया जिले के इस होनहार खिलाड़ी ने कुश्ती, पावर लिफ्टिंग और कबड्डी में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. वे अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक सहित दर्जनों मेडल अपने नाम कर चुके हैं.

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शुभम कुमार उर्फ शुभम पहलवान (ETV Bharat)

लड़कियों से हारे.. फिर बने दंगल के बादशाह: टीवी पर खिलाड़ियों को पदक जीतते देख शुभम के मन में आगे बढ़ने की लालसा जगी. शिक्षक तिवारी सर के मार्गदर्शन में उन्होंने औरंगाबाद के लॉर्ड बुद्धा स्कूल से कुश्ती का अभ्यास शुरू किया. लड़कियों से मिली हार के बाद उन्होंने अपनी तकनीक सुधारी और कड़ी मेहनत की. नतीजतन, उन्होंने राज्य से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए.

"16 वर्ष की उम्र में औरंगाबाद के लाॅर्ड बुद्धा स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वहां के शिक्षक तिवारी सर से अपनी जिज्ञासा बताई. हमारे शिक्षक ने मुझे देखा और फिर कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, प्रैक्टिस करो. इसके बाद मैं प्रेक्टिस करने लगा. इस क्रम में वहां लड़कियों से मेरी कुश्ती प्रतियोगिता हुई जिसमें दो बार मैं हार गया. हारा तो मुझे खराब लगा. इसके बाद प्रैक्टिस और काफी तेज कर दी. घंटों पसीने बहाने लगा. साथ ही टेक्निक जानना जरूरी है, यह बात भी समझ में आ गई थी."- शुभम कुमार, इंटरनेशनल रेसलर

ओलंपिक पदक जीतने का है भरोसा: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले शुभम का सपना ओलंपिक में पदक जीतना या राष्ट्रीय कोच बनना है. हालांकि, पारिवारिक और आर्थिक तंगहाली के कारण उनके करियर की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है. इसके बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ है. वे अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए लगातार अभ्यास कर रहे हैं ताकि भारत का मान बढ़ा सकें.

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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लहराया देश का परचम (ETV Bharat)

सहरसा में जीता पहला गोल्ड मेडल: शुभम पहलवान ने अपने शानदार खेल सफर की शुरुआत बिहार के सहरसा से की थी. उन्होंने राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. वे लगातार अपनी ताकत और तकनीक को सुधारने के लिए कड़ा अभ्यास करते रहे, जिससे उनके लिए आगे की राह आसान होती चली गई.

चंडीगढ़ में पहला नेशनल मेडल: मात्र 17 वर्ष की आयु में शुभम ने चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. वर्ष 2017 की इस प्रतियोगिता में वे अपना पहला नेशनल पदक जीतने में सफल रहे. यह उनके करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि थी. इस सफलता ने उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा दिया, जिसके बल पर वे आगे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की ओर बढ़े.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लहराया देश का परचम: शुभम ने नेपाल में अंडर-19 अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता. इसके बाद, वर्ष 2021 में श्रीलंका में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक हासिल किया. राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को मिलाकर आज उनके पास कुल 27 पदक हैं. वे देश के लिए ओलंपिक पदक जीतने के सपने के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

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शुभम कुमार के मेडल (ETV Bharat)

निशुल्क खेल एकेडमी की शुरुआत: शुभम कुमार अपने पैतृक क्षेत्र इमामगंज के बच्चों की तकदीर संवारने में जुटे हैं. गया का यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र काफी पिछड़ा माना जाता है. इस इलाके के बच्चों में अद्भुत खेल प्रतिभा छिपी हुई है. शुभम इन होनहार बच्चों को कुश्ती, पावर लिफ्टिंग, कबड्डी और जैवलिन थ्रो का बिल्कुल निशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वे आगे बढ़ सकें.

शुभम ने बदला अभिभावकों का पुराना नजरिया: पहले इस क्षेत्र के अभिभावक अपने बच्चों को खेलों में भेजने के बारे में सोचते भी नहीं थे. शुभम ने स्वयं पहल करके माता-पिता से बात की और उन्हें जागरूक किया. उनकी इस अनूठी कोशिश से अब बड़ा सामाजिक बदलाव आया है. ग्रामीण अभिभावक अब पढ़ाई के साथ-साथ अपने बच्चों को नियमित खेल ट्रेनिंग के लिए भी भेजने लगे हैं.

बच्चों का शानदार प्रदर्शन: शुभम पहलवान के कुशल मार्गदर्शन में प्रशिक्षण पाकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चे अब राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीत रहे हैं. इस क्षेत्र में अब खेलों के प्रति एक सकारात्मक माहौल तैयार हो चुका है. शुभम का मानना है कि यदि वे स्वयं ओलंपिक का सपना पूरा नहीं कर सके, तो उनके ये शिष्य अवश्य देश का मान बढ़ाएंगे.

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शुभम के मार्गदर्शन में बच्चे खेल रहे नेशनल (ETV Bharat)

शुभम के मार्गदर्शन में बच्चे खेल रहे नेशनल: शुभम कुमार के मार्गदर्शन में तैयार हुई अंडर-14 कबड्डी टीम ने हरिद्वार में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है. इस विजेता टीम में ऋषभ कुमार, आशीष कुमार दांगी, पीयूष कुमार और ध्रुव कुमार शामिल थे. नक्सल प्रभावित ग्रामीण इलाके के बच्चों का घरों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता है.

इमामगंज में बदला खेल का माहौल: शुरुआती दौर में बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए शुभम पहलवान को काफी प्रयास करना पड़ा था. उनकी इस मेहनत का परिणाम अब पदकों के रूप में साफ दिखने लगा है. विभिन्न खेलों में बच्चों द्वारा जीते जा रहे पदक क्षेत्र के लिए बेहद खुशी की बात है. फिलहाल, इमामगंज के इस पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र को एक बेहतरीन खेल माहौल मिल चुका है.

"मैं बच्चों को कबड्डी, कुश्ती, जैवलिन थ्रो, पावर लिफ्टिंग समेत अन्य खेलों की ट्रेनिंग दे रहा हूं. इस नक्सल प्रभावित ग्रामीण इलाके में प्रतिभा की कमी नहीं है और यह अब दिखने भी लगा है. अंडर 14 में कबड्डी की टीम ने हरिद्वार में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है."- शुभम कुमार, इंटरनेशनल रेसलर

शुभम पहलवान को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से यहां के बच्चे अपनी अद्भुत खेल प्रतिभा दिखा रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है. भविष्य में इस नक्सल प्रभावित इलाके के प्रतिभावान खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश के लिए मेडल जीतकर लाएंगे.

खराब हो रहे ग्राउंड पर जतायी चिंता: शुभम पहलवान के अनुसार बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है. सरकार द्वारा बनाए जा रहे स्टेडियमों के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है. ग्रामीण इलाकों में बने इन स्टेडियमों में लोग मवेशी बांध रहे हैं, जिससे खेल के मैदान पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं. सरकार को जमीनी स्तर पर इन्हें सुधारना होगा.

"बिहार सरकार स्टेडियम बना रही है, लेकिन स्टेडियम के नाम पर घोटाला किया जा रहा है. बिहार में बनने वाले स्टेडियम में मवेशी बांधे जा रहे हैं, जिससे ग्राउंड खराब और बर्बाद हो रहे हैं."- शुभम कुमार, इंटरनेशनल रेसलर

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पावर लिफ्टिंग में जीते कई मेडल (ETV Bharat)

किर्गिस्तान जा रही शुभम की होनहार टीम : तमाम अभावों के बावजूद इमामगंज के ग्रामीण बच्चों में खेल को सीखने की काबिलियत कूट-कूट कर भरी है. नियमित अभ्यास के कारण इन बच्चों की कैचअप तकनीक बेहद मजबूत हो चुकी है. हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब शुभम की एक होनहार टीम किर्गिस्तान में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है.

क्या है शुभम पहलवान का लक्ष्य?: शुभम का मुख्य लक्ष्य अब ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना या कुश्ती और पावर लिफ्टिंग का राष्ट्रीय कोच बनना है. इसके साथ ही वे अपने क्षेत्र इमामगंज के प्रतिभावान बच्चों को निशुल्क खेल ट्रेनिंग दे रहे हैं. वे इन ग्रामीण बच्चों को तराशकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के मिशन में पूरी निष्ठा से जुटे हैं.

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