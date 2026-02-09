ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र : हाइवा से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़े, इंटरनेशनल शूटर की मौत

महाराष्ट्र में हुए सड़क हादसे में देश के युवा निशानेबाज की मौत हो गई.

car was completely destroyed after colliding with the Hiva.
हाइवा से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए. (ETV Bharat)
Published : February 9, 2026 at 10:40 PM IST

पालघर (महाराष्ट्र) : अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज संभाजी पाटिल की सोमवार को एक सड़क हादसे में मौत हो गई. 27 वर्षीय संभाजी पाटिल ने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जूनियर शूटिंग प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. वर्तमान में वह बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे.

जूनियर विश्व कप में जीता था स्वर्ण पदक
संभाजी पाटिल ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2016 की पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक किया था. बताया जाता है कि पाटिल की मौत मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर दुर्वेश गांव की सीमा में हेरिटेज डेयरी के पास उनकी फॉर्च्यूनर कार एक हाइवा ट्रक से जोरदार टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए.

दोस्त चला रहा था कार
यह हादसा सोमवार सुबह करीब ग्यारह बजे हुआ. पाटिल का 23 साल का दोस्त यश चौधरी हादसे में घायल हो गया. निशानेबाज संभाजी पाटिल और उनके दोस्त प्रणय प्रशांत चौधरी फॉर्च्यूनर कार (नंबर BR 05 PB 5055) से गुजरात की ओर जा रहे थे.

दुर्वेश गांव इलाके में, प्रणय जब तेज रफ्तार कार को दूसरी लेन से पहली लेन में ले जा रहा था, तो उसे आगे चल रहे हाइवा ट्रक से दूरी का अंदाजा नहीं हुआ, जिससे एक भीषण हादसा हो गया.

इस हादसे में शूटर संभाजी पाटिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रणय घायल हो गया. हादसे की जानकारी मिलते ही घटना के बाद हाईवे पुलिस और मनोर पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस जांच में जुटी
पुलिस पाटिल को अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पाटिल के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया. मनोर पुलिस ने बताया कि शव को छत्रपति संभाजी नगर में उनके पैतृक गांव ले जाया गया है. मनोर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच पुलिस सब-इंस्पेक्टर बालाजी मुंडे कर रहे हैं.

संपादक की पसंद

