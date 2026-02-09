ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र : हाइवा से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़े, इंटरनेशनल शूटर की मौत

पालघर (महाराष्ट्र) : अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज संभाजी पाटिल की सोमवार को एक सड़क हादसे में मौत हो गई. 27 वर्षीय संभाजी पाटिल ने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जूनियर शूटिंग प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. वर्तमान में वह बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे.

जूनियर विश्व कप में जीता था स्वर्ण पदक

संभाजी पाटिल ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2016 की पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक किया था. बताया जाता है कि पाटिल की मौत मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर दुर्वेश गांव की सीमा में हेरिटेज डेयरी के पास उनकी फॉर्च्यूनर कार एक हाइवा ट्रक से जोरदार टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए.

दोस्त चला रहा था कार

यह हादसा सोमवार सुबह करीब ग्यारह बजे हुआ. पाटिल का 23 साल का दोस्त यश चौधरी हादसे में घायल हो गया. निशानेबाज संभाजी पाटिल और उनके दोस्त प्रणय प्रशांत चौधरी फॉर्च्यूनर कार (नंबर BR 05 PB 5055) से गुजरात की ओर जा रहे थे.

दुर्वेश गांव इलाके में, प्रणय जब तेज रफ्तार कार को दूसरी लेन से पहली लेन में ले जा रहा था, तो उसे आगे चल रहे हाइवा ट्रक से दूरी का अंदाजा नहीं हुआ, जिससे एक भीषण हादसा हो गया.