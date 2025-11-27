ETV Bharat / bharat

जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक को मिली जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के बड़ी खबर सामने आई है. श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक श्रीमहंत हरि गिरि महाराज को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. उनके मोबाइल फोन पर अलग-अलग नंबरों से कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई है. जूना अखाड़ा के महामंत्री श्रीमहंत महेश पुरी की ओर से इस मामले में हरिद्वार नगर कोतवाली में तहरीर दी गई है.

दो अलग-अलग नंबरों से कॉल आई: श्रीमहंत महेश पुरी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. श्रीमहंत महेश पुरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीती 23 नवंबर सोमवार शाम श्रीमहंत हरि गिरी महाराज के फोन पर दो अलग-अलग नंबरों से कॉल आई. कॉल करने वाले शख्स ने न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी.

साधु-संतों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की: महंत महेश पूरी के अनुसार जिन अलग-अलग नंबरों से धमकियां दी गईं, उससे लगातार दोबारा कॉल किए जा रहे हैं और लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर धमकियां दी जा रही है. उन्होंने बताया कि घटना के समय हरिगिरी महाराज धार्मिक यात्रा पर निकले थे और वृंदावन से हरियाणा जा रहे थे.

महंत महेश पुरी ने बताया कि लगातार धमकियों को देखते हुए सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता खड़ी हो गई है. धमकियों के बाद अखाड़े के साधु संतों में चिंता का माहौल बन गया है. उन्होंने पुलिस से धमकी देने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.