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सेवा, समर्पण और करुणा की मिसाल हैं नर्स, स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत कड़ी की निभा रही जिम्मेदारी

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सों के योगदान को किया जा रहा याद , देखिए विवेक पठानिया की ये रिपोर्ट

मरीजों की सेवा के साथ मनोबल बढ़ाने की निभा रही जिम्मेदारी
मरीजों की सेवा के साथ मनोबल बढ़ाने की निभा रही जिम्मेदारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 12, 2026 at 7:14 AM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: आज विश्वभर में International Nurses Day मनाया जा रहा है. अस्पतालों में मरीजों की देखभाल, इमरजेंसी की जिम्मेदारी और हर कठिन परिस्थिति में सबसे पहले साथ खड़ी नजर आने वाली नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती हैं. अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर हर साल उनके समर्पण, साहस और संवेदनशीलता के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है. नर्सें केवल स्वास्थ्यकर्मी नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और समर्पण की जीवंत मिसाल हैं, जो हर दिन मरीजों को जीवन को उम्मीद देती हैं. इस अवसर पर देशभर में नर्सों के योगदान को याद किया जा रहा है. दिल्ली की कई अनुभवी नर्सों ने अपने संघर्ष, अनुभव और सेवा की कहानी साझा की.

करीब 27 वर्षों से नर्सिंग सेवा में कार्यरत सावित्री वर्मा बताती हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हिंदू राव हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड से की थी वहां उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक गंभीर मरीजों की सेवा की इसके बाद उन्होंने पूर्वी दिल्ली जनरल हॉस्पिटल में ट्रांसफर लिया और वहां 5 से 6 साल तक अपनी सेवाएं दीं. हाल ही में दो महीने पहले उनकी पोस्टिंग शाहदरा पॉलीक्लिनिक और टीबी क्लीनिक में हुई है.

नर्सों के समर्पण को सलाम (ETV Bharat)

टीबी मरीजों के बीच काम करना एक चुनौती

सावित्री वर्मा कहती हैं कि टीबी मरीजों के बीच काम करना आसान नहीं है. हर दिन खुद को संक्रमण से सुरक्षित रखना और साथ ही यह ध्यान रखना कि परिवार भी सुरक्षित रहे, यह सबसे बड़ी चुनौती होती है. वह बताती हैं कि नर्सिंग केवल नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसे पूरी ईमानदारी और साहस के साथ निभाना पड़ता है.

महिलाओं के लिए नर्सिंग का काम काफी संघर्षपूर्ण

सावित्री वर्मा कहती हैं कि महिलाओं के लिए यह संघर्ष और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि उन्हें घर और नौकरी दोनों की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं. कभी दिन की ड्यूटी, कभी रात की शिफ्ट और कई बार लगातार 12-12 घंटे तक काम करना पड़ता है. इसके बावजूद परिवार को संभालना, बच्चों की देखभाल करना और घर की जिम्मेदारियां निभाना भी उतना ही जरूरी होता है.

नर्सिंग केवल नौकरी नहीं बल्कि सेवा का क्षेत्र है
नर्सिंग केवल नौकरी नहीं बल्कि सेवा का क्षेत्र है (ETV Bharat)

नर्सिंग केवल नौकरी नहीं बल्कि सेवा का क्षेत्र है

सावित्री का कहना है कि जो युवा नर्सिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें पहले से ही इस पेशे के संघर्षों के बारे में बताया जाता है. ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें समझ आ जाता है कि यह केवल नौकरी नहीं बल्कि सेवा का क्षेत्र है. उन्होंने खासकर युवा लड़कियों से कहा कि शादी के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है.

नर्सिंग में सेवा के साथ सम्मान और रोजगार

वहीं, करीब 20 साल से नर्सिंग सेवा दे रहीं संगीता सिंह ने भी अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने राजन बाबू टीबी अस्पताल, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, शाहदरा पॉलीक्लिनिक और चांदीवाला मैटरनिटी होम सहित कई अस्पतालों में काम किया है. संगीता बताती हैं कि उन्होंने नर्सिंग इसलिए चुनी क्योंकि वह लोगों की सेवा करना चाहती थीं. उनके अनुसार यह ऐसा पेशा है, जिसमें सेवा के साथ सम्मान और रोजगार दोनों मिलते हैं.

दवाइयों से लेकर मानसिक सहारा देने का काम करती है नर्स
दवाइयों से लेकर मानसिक सहारा देने का काम करती है नर्स (ETV Bharat)

मरीजों की देखभाल के साथ भरोसे का रिश्ता बनाना सीखा

संगीता कहती हैं कि नर्सिंग के दौरान उन्होंने मरीजों की देखभाल करना ही नहीं, बल्कि उनके साथ भरोसे का रिश्ता बनाना भी सीखा. उन्होंने अपने करियर का एक भावुक अनुभव साझा करते हुए बताया कि चांदीवाला मैटरनिटी होम में एक गर्भवती महिला बेहद गंभीर हालत में लाई गई थी, जिसका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर था. स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत मरीज को स्वामी दयानंद हॉस्पिटल रेफर किया और खुद साथ लेकर गईं. समय रहते इलाज मिलने से मां और बच्चे दोनों की जान बच गई. उस परिवार की खुशी आज भी उन्हें याद है.

दवाइयों से लेकर मानसिक सहारा देने का काम करती है नर्स

संगीता ने बताया जब वह ड्यूटी पर जाती थीं तो उनकी सास घर संभालती थीं. वहीं वह खुद भी पहले से योजना बनाकर घर और नौकरी दोनों को संतुलित करती थीं. इसी बीच पॉलीक्लिनिक और चेस्ट क्लीनिक की इंचार्ज डॉक्टर बिंदु ने कहा कि नर्सें किसी भी अस्पताल की “रीढ़ की हड्डी” होती हैं. उन्होंने कहा कि डॉक्टर मरीज का इलाज तय करते हैं, लेकिन मरीज के साथ हर पल खड़ी रहने वाली नर्स ही होती है दवाइयों से लेकर मानसिक सहारा देने तक नर्स मरीज के इलाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है.


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