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'नर्सिंग सिर्फ नौकरी नहीं, मौत को हराने की जिद भी है', मिलिए एम्स की सीनियर नर्स सोनिया चौहान से, जिन्हें राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

सोनिया चौहान ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी के दौरान कई चुनौतियों से जूझना पड़ता है. कई बार ऐसी स्थिति आती है कि एक मरीज जिसका इलाज कर रहे हैं और उसकी डेथ हो गई, तुरंत हमें उसको छोड़ करके दूसरे मरीज के इलाज में लगना होता है. ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक मरीज की जान तो चली गई तो कम से कम हम किसी दूसरे की तो जान बचा लें. इस तरह की स्थिति एम्स ट्रॉमा सेंटर में हर समय देखने को मिलती है. बहुत सारे मरीजों के हाथ पैर कट जाते हैं. ऐसा हमारी आंखों के सामने होता है. मरीज व्हीलचेयर पर घर जाते हैं. ट्रॉमा सेंटर में मरीजों का बहुत लोड होता है. इन सब के बीच में रहकर काम करना होता है और हर समय अलर्ट रहकर मरीजों पर ध्यान देना होता है. नर्सिंग का पेशा बहुत जिम्मेदारी वाला है. हमें 24 घंटे जिम्मेदारी के साथ रहकर उसकी सेवा करनी होती है.

इसके बाद कोविड काल में की गई अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें साल 2020 में मात्र 37 साल की उम्र में ही नर्सिंग सेवा के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगल के लिए चुना गया. यह पुरस्कार उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किया गया. कोविड काल में मरीजों की उत्कृष्ट सेवा के लिए 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया.

सोनिया चौहान ने वर्ष 2002 से 2006 तक दिल्ली एम्स से ही बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की. उसके बाद 2006 में ही उनका चयन एम्स की नर्सिंग सेवा में हो गया. उसके बाद से उन्होंने यहां एम्स में ट्रॉमा सेंटर में सेवाएं देनी शुरू कीं. अपनी उत्कृष्ट नर्सिंग सेवा के कारण उन्हें एम्स की ओर से दो बार बेस्ट नर्स का अवार्ड भी दिया गया.

नई दिल्लीः हर साल पूरी दुनिया में 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनया जाता है. इस दिन उत्कृष्ट नर्सिंग सेवा के लिए नर्सेज को सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार फ्लोरेंस नाइटिंगल के लिए चुना जाता है. ईटीवी भारत ने कम समय में ही अपनी उत्कृष्ट नर्सिंग सेवा से फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार प्राप्त करने वाली और एम्स के ट्रॉमा सेंटर में 18 साल से सेवाएं दे रही सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सोनिया चौहान से विशेष बातचीत की.

तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया सम्मानित (ETV BHARAT)

सोनिया चौहान ने बताया कि नर्स अस्पताल की हार्ट होती हैं. जैसे हार्ट के बिना कोई मनुष्य नहीं चल सकता है उसी तरीके से हॉस्पिटल भी नर्सेज के बिना नहीं चल सकता. जब हमारी मेहनत और देखभाल से मरीज ठीक होकर घर वापस जाता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है. सोनिया चौहान ने कहा कि नर्सिंग प्रोफेशन में आने वाली यंग नर्सेज को मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि नर्स का पेशा बहुत ही जिम्मेदारी वाला है. बहुत ही सम्मानजनक और आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाने वाला पेशा है. हमें कभी यह नहीं सुनना चाहिए कि हम डॉक्टर के सपोर्टिंग स्टाफ हैं ऐसा नहीं हम डॉक्टर के पैरलल ही मरीज को ठीक करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं. हमारी भूमिका किसी भी तरह से डॉक्टर से कम नहीं है. हम नर्सिंग के प्रोफेशन में आकर मानवता की सेवा करके लोगों के लिए उदाहरण पेश कर सकते हैं.

विदेशों में जाकर भी प्रशिक्षण लेती रहीं हैं सोनिया चौहान (ETV BHARAT)

पिता की प्रेरणा से चुनी नर्सिंग की राह

सोनिया चौहान ने बताया कि 12वीं की पढ़ाई के बाद मैंने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए मैंने प्रवेश परीक्षा दी थी. इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट पहले आया और मेरा सेलेक्शन हो गया तो मैंने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया. उसके बाद एम्स नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया. फिर पिताजी ने कहा कि अगर लोगों सेवा करनी, इज्जत भी पानी है और अच्छी सैलरी भी लेनी है तो नर्सिंग का प्रोफेशन सबसे अच्छा है. साथ में अगर देश के नंबर एक चिकित्सा संस्थान दिल्ली एम्स में दाखिला मिल रहा तो जरूर बीएससी नर्सिंग में ही दाखिला लेना चाहिए. इस तरह पिताजी की प्रेरणा से फिर मैंने दिल्ली एम्स में दाखिला लिया. इस तरह मेरी नर्सिंग प्रोफेशन की यात्रा शुरू हुई.

एम्स में 18 साल की सर्विस के बाद स्टडी लीव लेकर सायकैट्री नर्सिंग में कर रहीं पीजी

एक अच्छी सरकारी नौकरी मिलने के बाद अक्सर लोग फिर और पढ़ाई करने की नहीं सोचते हैं. लेकिन, सोनिया चौहान ने एम्स में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी नर्सिंग के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए आगे की पढ़ाई करने की भी सोची. नौकरी के साथ-साथ सोनिया अपने दो बच्चों की देखभाल भी करती हैं. साथ ही उनके पति भी दिल्ली एम्स में ही डॉक्टर हैं तो पति की जॉब की व्यस्तता भी रहती है. लेकिन, वह सभी चीजों को करते हुए हमेशा से अपनी नर्सिंग सेवा में अपना बेस्ट देती आई हैं.

2020 में मात्र 37 साल की उम्र में ही नर्सिंग सेवा के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगल के लिए चुना गया (ETV BHARAT)

सोनिया चौहान ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में कई बार ऐसे मरीज आते हैं कि वह भयंकर एक्सीडेंट के कारण शारीरिक रूप से अक्षम भी हो जाते हैं. कोई अपने हाथ गंवा देता है कोई पैर गंवा देता है. इस तरह की ट्रेजडी से मरीज मेंटल ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं. ऐसे में उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हाथ पैर खो देने की स्थिति के बाद कई बार मरीज डिप्रेशन में चला जाता है. ऐसे में कई मरीजों ने आत्महत्या जैसा घातक कदम भी उठाया है. इसलिए मेरी इच्छा हुई कि हमें मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट भी सीखना चाहिए. इसलिए जैसे ही इहबास हॉस्पिटल में सायकैट्री नर्सिंग में पीजी का कोर्स शुरू हुआ तो उसके पहले बैच में ही मैंने भी दाखिला ले लिया. अभी मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे हैं. अक्टूबर 2026 में मेरी स्टडी लीव पूरी हो जाएगी और पीजी की पढ़ाई पूरी करके में फिर से एम्स ट्रॉमा सेंटर में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूंगी.



इजराइल और ईरान में भी अलग-अलग मौके पर दे चुकी हैं सेवाएं और प्रशिक्षण

सिस्टर सोनिया चौहान ने बताया कि उन्हें कई बार विदेशों में भी नर्सिंग का प्रशिक्षण देने और लेने का भी मौका मिला है. इसके लिए उन्होंने इजराइल और ईरान की भी यात्रा करने का मौका मिला है. इजराइल में उन्होंने ट्रॉमा सिस्टम और मास केजुअल्टी मैनेजमेंट कोर्स में भी भाग लिया. इसके साथ ही एम्स अल्ट्रासाउंड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट (एयूटीएलएस) कोर्स के लिए ईरान के दौरे का भी मौका मिला. उन्होंने बताया कि इसके लिए एम्स की ओर से ईरान की राजधानी तेहरान भेजा गया था. इसके अलावा जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने भारत ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोजेक्ट के लिए एम्स का दौरा किया गया था तो मुझे उन्हें समझाने के लिए एम्स में एक स्टेशन की जिम्मेदारी दी गई थी.

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