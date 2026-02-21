ETV Bharat / bharat

भारत में 117 से अधिक भाषाओं पर खतरा; 10 हजार से भी कम बोलने वाले, क्या खत्म हो जाएगी देश की अनोखी विरासत?

हैदराबाद : भाषा भावनाओं को व्यक्त करने का मजबूत जरिया है. यह लोगों को आपस में जोड़ती है. देश की भाषाई विरासत हमेशा से ही काफी समृद्ध रही है. यह संस्कृति की हिफाजत में भी अपनी भूमिका अदा करती रही है. वक्त के साथ गांव से लेकर शहर तक तरक्की कर रहे हैं, लेकिन भाषाओं की ये 'सल्तनत' बिखरती जा रही है. देश-विदेश की कई भाषाएं अपने वजूद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहीं हैं.

भारत सरकार के प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के अनुसार भारतीय भाषाओं का पहला भाषाई सर्वेक्षण 1894 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने शुरू किया था. इसके बाद 1961 की जनगणना में एसपीपीईएल (Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages) ने लुप्त होने के कगार पर खड़ी 50 से अधिक भाषाओं की पहचान की थी. जबकि उस दौरान देश में 1652 मातृभाषाओं के होने की भी जानकारी सामने आई थी. हालांकि मौजूदा समय इनकी संख्या काफी ज्यादा है.

हाल की रिपोर्ट के अनुसार देश के अलग-अलग राज्यों में बोली जाने वाली 117 से अधिक भाषाएं खतरे में हैं. अन्य देशों की भी भाषाओं के अस्तित्व पर संकट है. भारत में कई भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वाले 10 हजार से भी कम लोग बचे हैं, जबकि दुनिया की कई भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वाले 10 से भी कम लोग रह गए हैं. यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. वडोदरा के भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर के एक सर्वे से पता चला है कि पिछले 5 दशकों में भारत ने अपनी लगभग 20% भाषाएं खो दी हैं.

पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया (PLSI) नाम के सर्वे में लीड कोऑर्डिनेटर गणेश देवी के अनुसार देश की लगभग 220 भाषाएं गायब हो चुकी हैं. यह सर्वे साल 2011 से 2 साल तक किया गया था. भाषाओं की महत्ता को समझाने और उन्हें संरक्षित करने के मकसद से 17 नवंबर 1999 में यूनेस्को ने हर साल 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा की थी. साल 2026 का थीम बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज (Youth voices on multilingualism) है.

ईटीवी भारत के इस Explainer के जरिए हम आपको भाषाओं की ताजा स्थिति से रूबरू कराएंगे, यह भी बताएंगे कि देश और दुनिया में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है?. भाषाओं के विलुप्त होने के पीछे का कारण भी जानेंगे. भारत की पहली और दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा के बारे में भी बताएंगे, कौन सी भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं?, मौजूदा किन भाषाओं पर संकट है?, इसके बारे में भी जानेंगे.

मुसीबत में ये भारतीय भाषाएं : चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करीब 25 भाषाएं बोली जाती हैं. इनमें स्पीति, जाड़, दरमिया, गैहरी, कनाशी शामिल हैं. इन भाषाओं पर संकट के बादल हैं, क्योंकि इन्हें बोलने वाले काफी कम हो गए हैं. इसी तरह अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा की भी 43 भाषाएं (ऐमोल, तांगम, शेरडुकपेन, सिंगफो, ताराओ आदि) भी खत्म होने के कगार पर हैं.

गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा में भी 5 भाषाओं पर संकट है. इनमें निहाली, बराडी, भरवाड, दिवेही, भाला आदि भाषा शामिल हैं. इसी तरह तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल की 20 भाषाओं में शामिल सोलिगा, जेनु कुरुम्बा, सिद्धि, उराली, टोडा पर भी संकट है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेंटिनलीज, ओन्गे, शोम्पेन, लैमोंगसे, लूरो भाषाएं भी बहुत संकटग्रस्त हैं.

भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है. (Graphics Credit; ETV Bharat)

इन भाषाओं का मिट चुका वजूद : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अंडमान में बोली जानी वाली 'सारे' भाषा विलुप्त हो चुकी है. यह भाषा अंडमान के दक्षिणी द्वीप में बोली जाती थी. इस भाषा को बोलने और जानने वाली केवल एक ही महिला बची थी. उसका नाम लीचो था. साल 2020 में उसकी भी मौत हो गई थी. साल 2010 में ग्रेट अंडमानी भाषा खोरा और बो भी खत्म हो गई थी, क्योंकि इसे बोलने वाले दुनिया में ही नहीं रहे. यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार अहोम, आंद्रो, रांगकास, सेंगमई और तोल्चा भारतीय भाषाएं भी खत्म हो चुकी हैं.

खतरे में दुनिया की 2464 भाषाएं : यूनेस्को की ओर से जारी एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डैंजर (Atlas of the World’s Languages in Danger) की रिपोर्ट के अनुसार साल 1950 से अब तक पूरी दुनिया में कई सौ भाषाएं खत्म हो चुकी हैं. यूनेस्को ने साल 2001 में जब पहली बार पूरी दुनिया के भाषाओं पर खतरे को लेकर रिपोर्ट जारी की थी तो उस दौरान 900 भाषाएं ऐसी थी जो विलुप्त होने के कगार पर थी. साल 2017 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा 2464 तक पहुंच गया.

सदी के अंत तक खत्म हो जाएंगी दुनिया की आधी भाषाएं : अहम बात ये है कि विलुप्त होने वाली भाषाओं में भारतीय भाषाओं की संख्या काफी ज्यादा है. ऐसे में भाषाओं के खत्म होने के मामले में भारत दुनिया में नंबर वन है. दूसरे स्थान पर अमेरिका है. वहां 191 भाषाएं संकट में हैं. जबकि ब्राजील में 190 भाषाएं खत्म होने के मुहाने पर हैं. दुनिया भर के भाषा विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सदी के आखिर तक बोली जाने वाली 7,159 भाषाओं में से करीब आधी खत्म हो जाएंगी. ये ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें अब इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है. इन भाषाओं के अस्तित्व पर संकट है.

भारत में कितनी भाषाओं को मिल चुकी है मान्यता? : भारत में साल 2026 तक संविधान के आठवें शेड्यूल में 22 भाषाएं शामिल हैं. शुरू में सिर्फ 14 भाषाएं शामिल की गईं थीं. बाद में संविधान संशोधनों ने इस संख्या को बढ़ाकर 22 कर दिया. इन भाषाओं को संविधान के आर्टिकल 344(1) और 351 के तहत मान्यता दी गई है. यानी इन्हें संरक्षित कर दिया गया है. इन भाषाओं का उपयोग सरकारी कामकाज, संसद, राज्य विधानमंडल और परीक्षाओं में भी किया जा सकता है.

भाषा को संकटग्रस्त मानने का क्या है पैमाना? : पीआईबी की साल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2011 की जनगणना में दर्ज की गई तर्कसंगत मातृभाषाओं की संख्या 2843 थी. इनमें से 1369 मातृभाषाएं थीं. 10 हजार से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी मातृभाषाओं को उपयुक्त भाषाओं के तहत वर्गीकृत किया गया था. यानी 10 हजार के कम लोगों की ओर से बोली जाने वाली भाषाओं को लुप्त होने के काफी करीब माना गया. इनके खत्म होने का अंदेशा जताया गया था.

दुनिया में कई भाषाओं को बोलने वाले 10 से भी कम लोग. (Graphics Credit; ETV Bharat)

दुनिया की 10 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं : इंटरनेशनल सेंटर फॉर लैंग्वेज स्टडीज की साल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में करीब 1.52 अरब लोग अंग्रेजी बोलते हैं. यह आम आधिकारिक भाषा है. यह 186 देशों में बोली जाती है. इस तरह यह दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है. इसी तरह चीनी (मंदारिन) दुनिया की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है. इसे 1.14 अरब लोग बोलते हैं. यह 83 देशों में बोली जाती है.

भारत में हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है. इसे 52.83% भारतीय बोलते हैं. इसके विपरीत, बंगाली और मराठी देश में दूसरी और तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं. हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है. स्पैनिश 56 करोड़ लोग बोलते हैं. वहीं दुनिया भर में 42 करोड़ 20 लाख लोग अरबी भाषा बोलते हैं.