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RSS कार्यालय पर हमले की जांच अब एटीएस करेगा, मामले में सामने आया इंटरनेशनल लिंक!

रांची स्थित आरएसएस झारखंड प्रदेश कार्यालय में हुए हमले में अंतरराष्ट्रीय लिंक सामने आया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

International link emerges in RSS office attack in Ranchi
रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 18, 2026 at 9:33 PM IST

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रांचीः झारखंड की राजधानी रांची स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यालय पर हमला मामले की जांच अब झारखंड पुलिस का आतंकवाद निरोधी दस्ता करेगा. रांची सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि मामले में अंतरराष्ट्रीय लिंक होने के संकेत मिले हैं. जिसके बाद इसकी जांच की जिम्मेदारी अब एटीएस के द्वारा निभाई जाएगी.

एसएसपी ने दी जानकारी

रांची सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि 16 मई की रात चुटिया थाना क्षेत्र के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, झारखंड प्रदेश कार्यालय में अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा पेट्रोल बम फेंकने की घटना को अंजाम दिया गया.

इस संबंध में चुटिया थाना कांड सं0-85/26 दिनांक-17.06.26 धारा-118 (2)/109 (1)/324(5)/324(6)/298/326 (जी) / 61 (2) भा०न्या०सं० एवं 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० तथा 16/18 यू०ए०पी० एक्ट दर्ज किया गया. कांड की गंभीरता को देखते हुए घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया.

जानकारी देते रांची सीनियर एसपी (ETV Bharat)

एसआईटी के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालने और तकनीकी सहयोग से कांड के मुख्य अभियक्तों का चिन्हित किया गया. इसके बाद एसआईटी के द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापामारी की गई. इसी क्रम में वारदात को अंजाम देने के बाद दूसरे राज्य भागने के प्रयास में कोडरमा रेलवे स्टेशन के पास से घटना में शामिल अभियुक्त सैफ अंसारी और अमन अंसारी उर्फ गोलू को बोकारो-कोडरमा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार सैफ अंसारी एवं अमन अंसारी उर्फ गोलू के द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए सायम सुजान के साथ घटना कारित करने को बात बताया गया. जिसे छापामारी के कम में रांची से उसे भी गिरफ्तार किया गया. अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना के समय इनके द्वारा पहने गये कपड़ों को लोअरबाजार थाना अंतर्गत नाला के समीप से बरामद एवं जब्त किया गया.

इंटरनेशनल माड्यूल के आसार!

रांची सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि प्रांरभिक जाच एवं पूछताछ में इन अपराधकर्मियों की किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह (Module) से जुड़े होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है. मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस कांड के अग्रतर अनुसंधान आतंकवाद निरोधी दस्ता (Anti-Terrorism Squad) से कराने का अनुरोध किया गया, जिसकी स्वीकृति दी जा चुकी है. इस मामले का अग्रतर अनुसंधान आंतकवाद निरोधी दस्ता झारखंड द्वारा किया जाएगा.

एक आरोपी घायल

एसएसपी ने बताया कि गुरुवार को पकड़ाये अभियुक्त सैफ अली के द्वारा कोतवाली थाना परिसर में स्थित शौचालय में शौच करने की बात कहकर शौचालय गया. इसी क्रम में तैनात पहराकर्मी को चकमा देते हुए वेंटिलेशन का ग्रिल एवं शीशा तोड़कर भाग गया. उसके भागने की सूचना मिलते ही सभी पुनि सह थाना प्रभारी/थाना प्रभारी/ओपी प्रभारी को सचेत किया गया.

आरोपी के भागने के क्रम में मांडर थाना पुलिस के द्वारा चामा मोड़ के पास वाहन चेंकिग में पकड़ा गया. जिसे पास के थाना ले जाने के क्रम में सैफ अली के द्वारा पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर दोबारा पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया गया. पुलिस के द्वारा सीमित एवं आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करत हुए फायरिंग की गयी, जिसमें सैफ अली के पैर में गोली लगने से वह जख्मी हो गया. जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

इस कार्रवाई में जब्त समान में घटना के समय अभियुक्त के द्वारा पहने हुए कपड़े, ऑनलाइन कैब की कार, स्मार्टफोन शामिल है. गिरफ्तार आरोपियों में सैफ अंसारी (पे० सेराज अंसारी सा० बगरुमोड़), ईमली मोड़ के पास बड़ा तालाब, जिला लोहरदगा, अमन अंसारी उर्फ गोलू (पे० स्व० सनोफ अंसारी) न्यू आजाद बस्ती, जिला लोहरदगा और सायम सुजान (21 वर्ष) (पे० मो० खुर्सीद) फुलबगान, पत्थलकुदवा, लोहरदगा.

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