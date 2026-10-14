112वां अंतरराष्ट्रीय जौलजीबी मेला, 6 साल बाद फिर सजेंगी तिब्बत के उत्पादों की दुकानें, जुटेंगे तीन देशों के व्यापारी
पिथौरागढ़ में 14 नवंबर से अंतरराष्ट्रीय जौलजीबी मेला शुरू होगा. खास बात है कि इस बार मेले में तिब्बती उत्पाद भी नजर आएंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2026 at 1:36 PM IST
पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): भारत-नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदियों के पवित्र संगम पर लगने वाला ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय जौलजीबी मेला इस वर्ष अपनी 112 वर्ष की गौरवशाली विरासत के साथ आयोजित होने जा रहा है. सीमांत क्षेत्र की व्यापारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान बन चुका यह मेला इस बार एक खास वजह से भी चर्चा में है. 6 साल के लंबे अंतराल के बाद मेले में एक बार फिर तिब्बती उत्पादों की दुकानें नजर आने की उम्मीद है. साल 2019 से भारत-चीन सीमांत व्यापार बंद होने के कारण तिब्बत से आने वाले सामान की आपूर्ति प्रभावित हो गई थी. ऐसे में तिब्बत प्रोडक्ट्स की वापसी से मेले के पारंपरिक बाजार में पुरानी रौनक लौटने की उम्मीद जताई जा रही है.
उत्तराखंड का सीमांत जिला पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के जौलजीबी में 14 नवंबर से शुरू होने वाला यह मेला सीमांत क्षेत्र की ऐतिहासिक व्यापारिक परंपरा का प्रतीक है. कभी यहां भारत, नेपाल और तिब्बत के व्यापारी अपने उत्पादों के साथ पहुंचते थे. ऊनी कपड़े, गर्म जैकेट, मफलर, कंबल और अन्य पारंपरिक वस्तुएं मेले के प्रमुख आकर्षण हुआ करती थीं. इन उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता के कारण स्थानीय लोगों के साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले ग्राहकों में भी इनकी काफी मांग रहती थी. इस बार तिब्बती सामान की उपलब्धता से व्यापारियों और खरीददारों दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
1914 में हुई थी मेले की शुरुआत: जौलजीबी मेले का इतिहास वर्ष 1914 से जुड़ा है. अस्कोट के पाल राजा गजेंद्र बहादुर पाल ने सीमांत क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस मेले की शुरुआत कराई थी. उस समय पहाड़ी इलाकों में आवागमन के साधन बेहद सीमित थे. कपड़े, बर्तन और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए लोगों को लंबी दूरी तय कर अल्मोड़ा या टनकपुर तक पैदल जाना पड़ता था. स्थानीय लोगों की इसी परेशानी को दूर करने और क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जौलजीबी में मेले की नींव रखी गई.
मेले को बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आगरा, मथुरा, बरेली, दिल्ली, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, काशीपुर, रामनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और टनकपुर जैसे शहरों के व्यापारियों को आमंत्रित किया गया. धीरे-धीरे मेले में व्यापारियों की भागीदारी बढ़ती गई और नेपाल व तिब्बत के व्यापारियों के जुड़ने से इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने लगी.
युद्ध के बाद 1992 में फिर शुरू हुआ व्यापार: वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद तिब्बती व्यापारियों की प्रत्यक्ष भागीदारी समाप्त हो गई. इससे मेले के अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक स्वरूप को झटका लगा. हालांकि, वर्ष 1992 में भारत-चीन सीमांत व्यापार दोबारा शुरू होने के बाद भारतीय व्यापारी लिपुलेख दर्रे के रास्ते तिब्बत से विभिन्न उत्पाद लाकर जौलजीबी मेले में बेचने लगे. इससे मेले में तिब्बती सामान की दुकानें फिर से सजने लगीं और खरीददारों को पारंपरिक उत्पाद उपलब्ध होने लगे.
यह सिलसिला वर्ष 2019 तक जारी रहा, लेकिन इसके बाद सीमांत व्यापार बंद होने से तिब्बत से सामान लाने की प्रक्रिया प्रभावित हो गई. नतीजतन, मेले में तिब्बती उत्पादों की दुकानें लगनी बंद हो गईं. इन दुकानों की अनुपस्थिति का असर मेले के पारंपरिक बाजार पर भी पड़ा. अब छह साल बाद इन उत्पादों की वापसी की उम्मीद ने व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्सुकता बढ़ा दी है.
जौलजीबी मेला केवल खरीददारी का केंद्र नहीं है, बल्कि यह भारत और नेपाल के सीमांत समाज के बीच आपसी मेलजोल, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पारंपरिक संबंधों को मजबूत करने का माध्यम भी रहा है. मेले में विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोगों के कारण स्थानीय बाजारों, छोटे कारोबारियों, दुकानदारों और अन्य व्यवसायों को रोजगार के अवसर मिलते हैं.
14 नवंबर से शुरू होने वाले मेले को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. इस वर्ष लगभग 400 से अधिक व्यापारी यहां पर पहुंचने का अनुमान है. कोविड-19 के बाद भारत-तिब्बत व्यापार खुलने से मेले में रौनक देखने को मिलेगी.
-धीरेंद्र धर्म सूक्त, अध्यक्ष, व्यापार संघ जौलजीबी-
काली और गोरी नदियों के संगम पर लगने वाला यह मेला सीमांत क्षेत्र की साझा विरासत और आपसी सहयोग की परंपरा को भी दर्शाता है. पीढ़ियों से लोग इस मेले से जुड़े रहे हैं और इसके आयोजन का इंतजार करते हैं. मेले के दौरान स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक वस्तुओं की बिक्री से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है.
112 वर्ष की विरासत पर टिकी निगाहें: इस वर्ष मेले में तिब्बती उत्पादों की संभावित वापसी को पुराने व्यापारिक दौर से दोबारा जुड़ने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, तिब्बती सामान की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक होगी, लेकिन इसकी उम्मीद ने मेले को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है.
112 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर रहा अंतरराष्ट्रीय जौलजीबी मेला आज भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है. बदलते समय और सीमांत व्यापार की परिस्थितियों के बावजूद इस मेले का महत्व कम नहीं हुआ है. अब सबकी निगाहें 14 नवंबर से शुरू होने वाले मेले पर टिकी हैं. लोगों को उम्मीद है कि इस बार व्यापारिक गतिविधियों के साथ पारंपरिक उत्पादों की वापसी से जौलजीबी मेले की ऐतिहासिक रौनक फिर से देखने को मिलेगी.
जौलजीबी मेले को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है. अगले माह 14 नवंबर से मेला शुरू होगा. मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा. मेले में आने वाले व्यापारियों को स्थानीय स्तर पर सभी सुविधाएं दी जाएंगी.
-आशीष जोशी, एसडीएम, धारचूला-
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