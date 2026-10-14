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112वां अंतरराष्ट्रीय जौलजीबी मेला, 6 साल बाद फिर सजेंगी तिब्बत के उत्पादों की दुकानें, जुटेंगे तीन देशों के व्यापारी

अंतरराष्ट्रीय जौलजीबी मेले में 6 साल बाद फिर सजेंगी तिब्बत के उत्पादों की दुकानें ( PHOTO- LOCAL )

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): भारत-नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदियों के पवित्र संगम पर लगने वाला ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय जौलजीबी मेला इस वर्ष अपनी 112 वर्ष की गौरवशाली विरासत के साथ आयोजित होने जा रहा है. सीमांत क्षेत्र की व्यापारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान बन चुका यह मेला इस बार एक खास वजह से भी चर्चा में है. 6 साल के लंबे अंतराल के बाद मेले में एक बार फिर तिब्बती उत्पादों की दुकानें नजर आने की उम्मीद है. साल 2019 से भारत-चीन सीमांत व्यापार बंद होने के कारण तिब्बत से आने वाले सामान की आपूर्ति प्रभावित हो गई थी. ऐसे में तिब्बत प्रोडक्ट्स की वापसी से मेले के पारंपरिक बाजार में पुरानी रौनक लौटने की उम्मीद जताई जा रही है.

उत्तराखंड का सीमांत जिला पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के जौलजीबी में 14 नवंबर से शुरू होने वाला यह मेला सीमांत क्षेत्र की ऐतिहासिक व्यापारिक परंपरा का प्रतीक है. कभी यहां भारत, नेपाल और तिब्बत के व्यापारी अपने उत्पादों के साथ पहुंचते थे. ऊनी कपड़े, गर्म जैकेट, मफलर, कंबल और अन्य पारंपरिक वस्तुएं मेले के प्रमुख आकर्षण हुआ करती थीं. इन उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता के कारण स्थानीय लोगों के साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले ग्राहकों में भी इनकी काफी मांग रहती थी. इस बार तिब्बती सामान की उपलब्धता से व्यापारियों और खरीददारों दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है.