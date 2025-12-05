तोगड़िया बोले-बांग्लादेशियों को भारत से हटा दें तो देश भी सुरक्षित और वोटर लिस्ट भी...
उदयपुर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ जैसे जिलों में धर्मांतरण हो रहा है. इसे रोकने को अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद भी प्रयासरत है
Published : December 5, 2025 at 12:36 PM IST
जोधपुर : अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश में तीन करोड़ बांग्लादेशी हैं, जिनको हटाने से मतदाता सूची अपने आप ठीक हो जाएगी. तोगड़िया ने कहा कि जिहादी गतिविधियां पूरे देश में चल रही हैं. पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट इसका उदाहरण है. तोगड़िया शुक्रवार को जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर (SIR) को लेकर पूछे सवाल का जवाब दे रहे थे.
अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची को ठीक करने के लिए चल रही है. यह प्रयास अच्छा है, लेकिन मेरा कहना है कि बांग्लादेशियों को भारत से ही हटा दें तो देश भी सुरक्षित बनेगा और मतदाता सूची खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगी. देश की आंतरिक सुरक्षा पर तोगड़िया बोले कि उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काटना हम भूल नहीं पाए. सभी को इन जेहादी गतिविधियों को रोकने में लगाना चाहिए. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर कहा कि रूस और भारत के संबंध बहुत पुराने और प्रगाढ़ हैं.
पढ़ें:तोगड़िया बोले- दो बच्चों का नियम सब पर लागू हो, नहीं तो 'तीन बच्चे हिंदू सच्चे'
राजस्थान के धर्मांतरण कानून की सराहना: डॉ. तोगड़िया ने राजस्थान में बनाए धर्मांतरण कानून सराहा. बोले कि उदयपुर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ जैसे जिलों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है. इसे रोकने को हम भी प्रयासरत हैं. सरकार कानून बनाकर भी इनको रोकें. किसी भी हाल में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए. खासतौर से कानून बनने के बाद उसके प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना जरूरी है.
हनुमान चालीसा केंद्र का दायरा बढ़ रहा: तोगड़िया ने कहा कि हम हिंदुओं को जागृत करने और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हनुमान चालीसा केंद्र गांव, गली व मोहल्ले तक चला रहे हैं. हर मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान चालीसा होता है. इसके अलावा हिंदुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए भी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित न हों. शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ धर्म को भी मजबूत करेंगे तो हम विकसित होने की राह पर चलेंगे.