तोगड़िया बोले-बांग्लादेशियों को भारत से हटा दें तो देश भी सुरक्षित और वोटर लिस्ट भी...

जोधपुर में प्रवीण तोगड़िया ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश में तीन करोड़ बांग्लादेशी हैं, जिनको हटाने से मतदाता सूची अपने आप ठीक हो जाएगी. तोगड़िया ने कहा कि जिहादी गतिविधियां पूरे देश में चल रही हैं. पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट इसका उदाहरण है. तोगड़िया शुक्रवार को जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर (SIR) को लेकर पूछे सवाल का जवाब दे रहे थे. अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची को ठीक करने के लिए चल रही है. यह प्रयास अच्छा है, लेकिन मेरा कहना है कि बांग्लादेशियों को भारत से ही हटा दें तो देश भी सुरक्षित बनेगा और मतदाता सूची खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगी. देश की आंतरिक सुरक्षा पर तोगड़िया बोले कि उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काटना हम भूल नहीं पाए. सभी को इन जेहादी गतिविधियों को रोकने में लगाना चाहिए. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर कहा कि रूस और भारत के संबंध बहुत पुराने और प्रगाढ़ हैं. डॉ. तोगड़िया बोले... (ETV Bharat Jodhpur)