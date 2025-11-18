ETV Bharat / bharat

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पश्चिम बंगाल के शिल्पकार धान से बनी भगवान की मूर्तियां लेकर पहुंचे हैं.

International Gita Festival 2025 West Bengal craftsmen selling idols of the deity made from paddy
धान से भगवान की मूर्तियां बनाते हैं पश्चिम बंगाल के शिल्पकार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 18, 2025 at 6:22 PM IST

Updated : November 18, 2025 at 6:53 PM IST

कुरुक्षेत्र से मुनीश टूरन की रिपोर्ट

कुरुक्षेत्र : भगवान की मूर्तियां तो आपने कई देखी होंगी लेकिन क्या धान से बनी भगवान की मूर्तियां कभी आपने देखी है, शायद नहीं. पश्चिम बंगाल के शिल्पकार इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में धान से बनी मां दुर्गा की खूबसूरत मूर्तियां लेकर पहुंचे हैं.

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव : अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर किया जा रहा है, जहां पर देश के अलग-अलग राज्यों से जाने-माने शिल्पकार अपनी शिल्प का प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं जो लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है. ऐसे ही एक शिल्पकार कृष्णा सिंह पश्चिम बंगाल से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे हैं. कृष्णा सिंह धान के दाने से भगवान की मूर्तियां बनाते हैं. वे धान के दानों से बनी मां दुर्गा की अद्भुत मूर्ति लेकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे हैं जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

धान से बनी मूर्तियां लेकर पहुंचे पश्चिम बंगाल के शिल्पकार (Etv Bharat)

कई पीढ़ियों से बनाते आ रहे मूर्ति : पश्चिम बंगाल से आए हुए शिल्पकार कृष्णा सिंह ने बताया कि ये सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक विरासत है, जो पीढ़ियों से कृष्णा सिंह के परिवार में रची-बसी है. पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर शांति निकेतन क्षेत्र में उनका परिवार रहता है. पिछले कई दशकों से टेराकोटा और धान से बने अनोखे हस्तशिल्प से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. उनके परिवार में वे चौथी पीढ़ी के हैं, जो इस कला पर काम कर रहे हैं. उनसे पहले उनके पिता, उनके दादा और पर दादा भी इस कला पर काम करते आ रहे हैं.

International Gita Festival 2025 West Bengal craftsmen selling idols of the deity made from paddy
धान से बनी मां दुर्गा की खूबसूरत प्रतिमा (Etv Bharat)

मूर्तियां लेकर पहुंचे कृष्णा सिंह : उन्होंने बताया कि हर साल गीता जयंती पर उनका परिवार अपनी कला को देश के सामने प्रस्तुत करने आता है. मां दुर्गा, श्रीकृष्ण, गणेश जी की खूबसूरत मूर्तियां खास तरीके से टोकरियों के भीतर बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल में अत्यंत शुभ माना जाता है. इनकी छोटी-छोटी टेराकोटा मूर्तियां तो दर्शकों का मन अपनी ओर खींच ही लेती हैं, लेकिन इन सबमें सबसे अनोखी और आकर्षण का केंद्र है धान से बनी हुई मूर्तियां. यहां पर आए हुए पर्यटक भी उनकी इस अनोखी और मनभावन कला को खूब पसंद कर रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं. छोटी मूर्ति का दाम जहां 450 रुपए है, वहीं बड़ी मूर्ति का दाम 700 रुपए रखा गया है.

International Gita Festival 2025 West Bengal craftsmen selling idols of the deity made from paddy
धान की बनी मूर्ति के साथ शिल्पकार कृष्णा सिंह (Etv Bharat)

बारीकी से होता है धान के दाने से काम : दुर्गा पूजा का त्योहार वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा त्यौहार होता है और उसमें मां दुर्गा की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है. वहीं धान को भी काफी शुभ माना जाता है, ऐसे मे उनके परिवार को धान के दानों से मां की मूर्तियां गढ़ने का आईडिया आया जिसके बाद वे इस कला पर काम करने लगे. धान से बनी मां दुर्गा की मूर्ति में चेहरा टेराकोटा का होता है और बाकी हिस्सा बारीक धान से तैयार किया जाता है. ये सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि धैर्य, समर्पण और अपार निपुणता का संगम है. एक मूर्ति पूरी करने में पूरे परिवार को 6–7 दिन लग जाते हैं. इस तरह की मूर्तियां बनाने में उनके परिवार को महारत हासिल है. रोजाना खाए जाने वाले धान (चावल) से देवी का रूप गढ़ना दर्शाता है कि साधारण से साधारण वस्तु में भी कला के जरिए दिव्यता भरी जा सकती है.

International Gita Festival 2025 West Bengal craftsmen selling idols of the deity made from paddy
धान से बनी मां दुर्गा की मूर्ति (Etv Bharat)

दूसरे राज्यों में भी लगाते हैं प्रदर्शनी : कृष्णा सिंह ने बताया कि वो पिछले 18 सालों से गीता जयंती महोत्सव में अपनी कला की प्रदर्शनी लगाते आ रहे हैं, जहां हर बार लोगों से उन्हें अच्छा रिस्पांस मिलता है. इसके अलावा वे अपनी कला की नुमाइश करने के लिए तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान सहित देश के कई कोनों तक जाते हैं. वे जहां भी जाते हैं, लोगों को उनकी मूर्तियों की बारीक नक्काशी और धान के दानों से उकेरी गई दिव्य आकृति चकित कर देती है. इस कला की चमक और सम्मान के पीछे काफी संघर्ष छुपा हुआ है. उन्होंने बताया कि जब उन्हें किसी बड़े आयोजन के लिए 20–25 मूर्तियां तैयार करनी पड़ती हैं, तो पूरा परिवार एक साथ लगकर काम करता है, जिसमें ना तो कोई छुट्टी लेता है, ना कोई आराम करता है.

International Gita Festival 2025 West Bengal craftsmen selling idols of the deity made from paddy
लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी मूर्तियां (Etv Bharat)

राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है : उनको इस आर्ट में राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है. इस कला की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नई पीढ़ी इस कला को सीखना नहीं चाहती. तेज़ गति से बदलती दुनिया में युवाओं को ये काम कठिन, समय लेने वाला और कम आर्थिक लाभ वाला लगता है. यही कारण है कि कृष्णा सिंह और उनका परिवार कई बार मन ही मन दुखी होता है. उन्हें डर है कि कहीं आने वाले समय में ये अनोखी धरोहर कहीं लुप्त न हो जाए.

International Gita Festival 2025 West Bengal craftsmen selling idols of the deity made from paddy
श्री चैतन्य महाप्रभु की मूर्तियां (Etv Bharat)

परंपरागत विरासत को संजोए रखना चाहते हैं : कृष्णा सिंह और उनका परिवार ना सिर्फ मूर्तियां गढ़ रहा है, बल्कि एक संस्कृति, एक पहचान और एक परंपरा को भी ज़िंदा रखे हुए हैं. ये कहानी सिर्फ एक मूर्तिकार की नहीं है, बल्कि उस परिवार की कहानी है, जो मिट्टी और धान में अपनी भावनाएं, तपस्या और विरासत उकेरता है. कृष्णा सिंह की कारीगरी बताती है कि आज के ऑनलाइन और हाईटेक दौर में कला तभी जीवित रह सकती है, जब कलाकार अपने मन और आत्मा को उसमें ढाल देता है, तब कहीं जाकर दुनिया को इस तरह की एक अद्भुत कला देखने को मिलती है.

International Gita Festival 2025 West Bengal craftsmen selling idols of the deity made from paddy
मां दुर्गा, श्रीगणेश, श्रीकृष्ण की मूर्तियां (Etv Bharat)
International Gita Festival 2025 West Bengal craftsmen selling idols of the deity made from paddy
स्टॉल पर मूर्तियां खरीदने पहुंच रहे लोग (Etv Bharat)
International Gita Festival 2025 West Bengal craftsmen selling idols of the deity made from paddy
पक्षियों की मूर्ति (Etv Bharat)
International Gita Festival 2025 West Bengal craftsmen selling idols of the deity made from paddy
पश्चिम बंगाल से खूबसूरत मूर्तियां लेकर पहुंचे शिल्पकार (Etv Bharat)
International Gita Festival 2025 West Bengal craftsmen selling idols of the deity made from paddy
कृष्णा सिंह (Etv Bharat)

INTERNATIONAL GITA FESTIVAL 2025
PADDY SCULPTURES
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव
धान से बनी मूर्ति
INTERNATIONAL GITA FESTIVAL 2025

